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Законодательство РК

Время изменений: что происходило на финрынке Казахстана в 2023 году

финансовый рынок, обзор, итоги Фото: Freepik
Запуск цифрового тенге, вступление в силу закона о банкротстве физлиц, юбилей Нацвалюты – 2023 год был богат на значимые события. Подробнее о том, что происходило на финрынке Казахстана в течение 2023 года, в материале Zakon.kz

Банкротство физлиц

Пожалуй, одним из самых долгожданных и ожидаемых событий финансового рынка в этом году стало вступление в силу Закона "О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан", который предполагает три процедуры: внесудебное банкротство, судебное банкротство и восстановление платежеспособности. 

С 3 марта начался прием заявлений от граждан на банкротство, к августу 2023 года поступило более 61 тысячи заявлений. К октябрю по процедуре внесудебного банкротства лишь 550 казахстанцев признаны банкротами. Впрочем, большинству граждан подавшим заявки было отказано по различным причинам.

Компенсация по тенговым депозитам

Также, в начале года более 2,5 млн казахстанцев получили компенсацию по тенговым депозитам, в рамках Программа защиты тенговых вкладов. Общая сумма компенсации превысила 300 млрд тенге.

Эта программа была запущена в 2022 году. Ее цель – обеспечить стабильность финансового рынка и поддержать привлекательность тенговых депозитов на фоне геополитических рисков и волатильности возникших в прошлом году.

Цифровой тенге

Одной из ключевых тем года стало внедрение в оборот цифрового тенге. В августе Национальный банк РК презентовал электронную валюту и сообщил о результатах ее тестирования, но уже 15 ноября 2023 года в день национальной валюты на XI Конгрессе финансистов Казахстана запустили цифровой тенге и состоялась первая реальная розничная транзакция с использованием цифровых тенге. 

Ожидается, что для клиентов банков цифровая валюта будет доступна уже в следующем году, а подключение всех участников банковского рынка Казахстана к платформе цифрового тенге планируется до конца 2025 года. 

Передача части пенсий в управляющие компании

С 1 июля текущего года у вкладчиков АО "Единый накопительный пенсионный фонд" (ЕНПФ) также появилась возможность передавать управляющим инвестиционным портфелем (УИП) до 50% своих накоплений за счет обязательных видов взносов без учета порога достаточности.

По данным ЕНПФ, к 1 декабря 2023 года в фонд поступило более 21 тысячи заявлений о переводе части пенсионных накоплений УИП. 

Банковский кризис и дефолт в США

Весной этого года мировой финансовый рынок "сотрясали" новости о банкротстве американских банков. Чуть позже поступали и весьма тревожные новости о возможном дефолте США. Однако, как отмечают эксперты финрынка, существенных рисков для казахстанской системы эти события за собой не принесли. По крайней мере, пока.

Снижение базовой ставки в августе

В конце августа Национальный банк РК впервые за три года снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 16,5% годовых.

"Решение принято на основе обновленных прогнозов Национального банка, анализа данных и оценки баланса рисков инфляции", – поясняли в пресс–службе регулятора.

К концу года базовая ставка снизилась уже до 15,75%. При этом, рынок ожидает дальнейшего снижения ставки в наступающем году. Очередное плановое решение Комитета по денежно–кредитной политике Национального банка Республики Казахстан по базовой ставке будет объявлено 19 января 2024 года в 12:00 по времени Астаны.

Слияние фондовых бирж

В начале сентября финансовый рынок был взбудоражен новостью о возможном объединении двух казахстанских бирж – KASE или AIX под единым управлением. С этой инициативой выступил глава государства 1 сентября в Послании народу Казахстана.

Ожидается, что решение о схеме объединения потенциала двух действующих в Казахстане ориентировочно будет принято в марте 2024 года.

2023 год был юбилейным для финансовой системы Казахстана. 15 ноября национальной валюте Казахстана исполнилось 30 лет.  Тридцатилетие в этом году отметила и Казахстанская фондовая биржа (KASE), а ЕНПФ в уходящем году праздновал 25–летие накопительной пенсионной системы. 

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