Донор из Дагестана впервые увидел казахстанского мальчика, которого спас три года назад

Спустя три года в Алматы прошла встреча донора костного мозга и спасенного им мальчика. Об этой трогательной истории 12 июня 2026 года Zakon.kz рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Казахстана.

В ведомстве пояснили, когда ребенку было всего 3,5 года, ему поставили диагноз "Апластическая анемия" – тяжелое заболевание крови, при котором костный мозг перестает вырабатывать жизненно важные клетки. Единственным шансом на спасение стала трансплантация костного мозга.

Однако совместимый родственный донор не нашелся, в связи с чем, был начат процесс поиска неродственного донора, который был найден в России.

"Затем, в 2023 году, была проведена аллогенная трансплантация гемопоэтических стволовых клеток, и вот уже прошло 3 года, ребенок себя чувствует удовлетворительно", – уточнил заведующий отделением ТГСК Ергали Сарсекбаев.

В Минздраве подчеркнули, что особую символичность этой истории придает то, что и донор, и реципиент имеют дагестанское происхождение, хотя живут в разных странах.

Сегодня мальчику 7 лет. Он ходит в школу, закончил первый класс, играет, мечтает и живет полноценной жизнью.

30-летний Ахмет Абдуллаев себя героем не считает:

"Я всего лишь проводник – Всевышний выбрал меня для того, чтобы я помог этому ребенку".

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