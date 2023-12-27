Пересядем на электробусы: как намерены решать транспортный вопрос в Алматы до 2030 года
По поручению акима Ерболата Досаева и в рамках реализации генерального плана вместе с московскими экспертами разработан мастер-план транспортного каркаса города до 2030 года. Его 27 декабря чиновникам, экспертам, перевозчикам и журналистам презентовал один из авторов проекта, партнер консорциума Future of Mobility Александр Ованесов. Свою речь спикер начал с грандиозных целей: за семь лет увеличить количество поездок на общественном транспорте сразу на 64%.
"В Алматы активно развиваются скутеры, самокаты, велосипеды. Но общественный транспорт остается визитной карточкой. В этой сфере пока много вызовов. Этот вид передвижения достаточно доступный. И из анализа следует, что алматинцам выгоднее ездить на автобусах, нежели на личном авто".Александр Ованесов
Фото: Zakon.kz
Опрос жителей показал, что ключевой проблемой остается перегруженность и длительность, им хотелось бы быстро добираться до нужного места.
"Нет статистики, как действительно происходит, но по плану более 50% маршрутов ездят с интервалом 14 минут, а есть автобусы с промежутком 20-30 минут. Что не может быть комфортным выбором для пользователей. Мы обнаружили не очень удачное расположение остановочных комплексов. Само оборудование достаточно скудное, их тоже нужно модернизировать. У вас есть метро, БРТ, но это все не системное решение. Каркас – это система коридоров общественного транспорта и необходимая пассажирская инфраструктура, которая имеет большой охват. Чтобы быстро передвигаться, нужно проектировать маршруты. Модель работы перевозчиков тоже должна быть перестроена, от них нужно требовать качество, но и давать возможность зарабатывать. Тарифное меню тоже работает не очень хорошо".Партнер консорциума Future of Mobility
Как при таких условиях разработчики намерены заинтересовать автомобилистов отказаться от своих машин и пересесть на автобусы? Над этим вопросом россияне недолго ломали голову, но признались, что столкнулись с другими сложностями, как, например, получение данных.
"Очень большая проблема в городе с данными. Без них в транспорте ничего сделать нельзя. Первое, что мы делали, собирали данные с камер "Сергек" и разных операторов. Изучив базу, разработали варианты каркаса. Рассмотрели все коридоры, которые дадут эффект. Все это мы учитывали с генпланом. Взяли отдельно проспект Райымбека, этот отрезок будет пилотно запущен в 2024 году. Она покажет, как будет работать система. Там появятся уютные остановки, будет соблюдение расписания, пересадочные узлы, правильные полосы и так далее".Разработчик проекта
Фото: Zakon.kz
Разработчики уделили особое внимание загруженности автомагистралей и численности пассажиропотока. Так, наиболее востребованные трассы – Первомайская и Ташкентский тракт – ежедневно пропускают около 50 тысяч автомобилей, менее популярные – Илийский тракт и Алатауская трасса – до 16 тысяч машин. При этом доля легкового транспорта, въезжающего в город, составляет примерно 90%, автобусов – 2%. Согласно оценке специалистов, транспортный каркас сбалансирует пассажиропотоки для передвижений на общественном транспорте и личных автомобилях и позволит установить соотношение на уровне 0,9-1,2 миллионов человек. Выделены девять основных зон, где сконцентрировано 74% населения.
"Изучено, откуда люди выезжают и куда приезжают. В центральной части доминирующая доля населения – 44%. К 2030 году будет моноцентричная модель, она применяется тогда, когда большое количество едут к центру и затем возвращаются обратно, то есть происходит маленькая миграция. Для того чтобы обеспечить скорость передвижения, придется вносить инфраструктурные действия. На первом этапе получилось 57 коридоров – 389 километров. Мы оценили каждый коридор, охват жителей, рабочих мест, внешних потоков и точки притяжения", – уточнил один из авторов мастер-плана.
Фото: Zakon.kz
Транспортный каркас Алматы предполагает развитую транспортную инфраструктуру из 28 коридоров протяженностью 168 километров в центральной части и 30 коридоров в 186 километров – на периферии. Для его создания 73 километров улично-дорожной сети нуждаются в реконструкции.
"Реализация модели транспортного каркаса потребует инфраструктурных изменений. Для развития единой сети потребуется частичная пробивка улиц, расширение коридоров, связанность участков. В центральной части города работы запланированы на 19 километров дорог, в периферийной – на 54 километров, 47 километра из которых уже предусмотрены генпланом".Партнер консорциума "Future of Mobility" Александр Ованесов
Наиболее подходящим для мегаполиса транспортом оказался электробус.
"Важным был аспект, что будет двигаться по каркасу, какие виды транспорта – это скоростной автобус, скоростной рельсовый транспорт – скоростной трамвай, туда мы интегрировали наземный железнодорожный транспорт и метрополитен. Если посмотреть вопрос сейсмичности, метро – достаточно спорное решение. БРТ на деле скоростной автобус, он в четыре раза дешевле, чем ЛРТ, и в восемь раз дешевле, чем метро. Пропускная способность у метро большая и метро больше. Но мы для алматинцев рекомендовали преимущественно рельсовый транспорт, электрический вид транспорта. Учитывая мировой опыт, в частности, Китай, электробусы будут доминировать. Это экологически выгодный вид транспорта".Разработчик
Фото: Zakon.kz
Первый участок новой системы скоростного трамвая LRT (легкорельсового транспорта) планируется построить к 2027 году. Он пройдет по улицам Момышулы, Толе би и проспекту Райымбека до восточной границы города.
"К 2030 году в городе будут созданы 42 транспортных коридора протяженностью порядка 300 километров. Это позволит охватить три четверти жилых территорий города. В остальные части города планируется запустить подвозящие маршруты, которые позволят жителям за 10-15 минут добраться до ближайшей остановки скоростного транспорта. Линия метро будет дотянута до западной границы Алматы", – подчеркнул Александр Ованесов.
Оценочный парк подвижного состава БРТ (автобусы, электробусы, троллейбусы) составляет 3,9 тысячи единиц. Предполагается расширение пассажирской инфраструктуры до 1245 остановок с действующих 1208. Реализация проекта обойдется в среднем в 2,8 триллиона тенге.