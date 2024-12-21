Новогодние фильмы помогут успокоить собаку во время праздников

Кинолог рассказал о том, как успокоить домашнюю собаку в праздники, когда приходит много гостей и очень шумно на улице, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает издание Thesun, Колин Теннант работает с собаками много лет. Он уверен, что классическая музыка может успокоить домашних питомцев, которые нервничают во время шумных праздников.

"У классической музыки обычно более низкий темп. Это помогает снизить частоту сердцебиения вашей собаки и может успокоить ее", – говорит Теннант.

Чтобы провести праздничный вечер с питомцем, кинолог также предлагает включить добрый новогодний фильм.

"Собаки видят и слышат намного больше, чем люди и позитивно реагируют на что-то знакомое. Например, фильмы с высокочастотными звуками, могут напомнить им о знакомых игрушках, – считает кинолог.

Вместе с тем он предлагает включить любимцам фильмы, которые хозяева часто смотрят. Так собака почувствует обычную атмосферу и ей будет намного спокойнее при виде чужих людей.

В тройку лучших новогодних фильмов для собак, по мнению кинолога, входят:

"Один дома";

мультфильм "Гринч";

фильм "Эльф".

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