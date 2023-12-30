С чемоданом вокруг дома и с битой чашкой за порог – самые прикольные новогодние обычаи жителей планеты Земля

С 31-го декабря на 1-е января вся планета отметит наступление нового календарного года. Конечно, есть народы, которые отмечают Новый год не один раз – по современному календарю и по своим старинным обычаям. В Таиланде, например, есть свой "праздник смены года" – Сонгкран.

Кроме того, зороастрийский Новруз, или Наурыз, в день весеннего равноденствия дружно отмечают десятки народов мира. А в некоторых странах Африки Новый год празднуют еще и 11 сентября по каким-то своим канонам.

Самое интересное в Новый год – соблюсти традиции, ведь торжество того момента, когда в 12 часов ночи ты до дна выпиваешь бокал шампанского и загадываешь желание, не заменить ничем. А подарки под елкой для детей? Сколько впечатлений и эмоций они приносят всем членам семьи!

Но у многих народов есть традиции, о которых стоит рассказать отдельно. Они либо древние, уходящие корнями в глубь веков, либо современные, веселые и выходящие за границы государств, где их придумали, и полюбившиеся жителям земного шара.

Из старинных обычаев современные домохозяйки снова ввели в моду и в обиход «славянские прянички».

"Это очень милый, символичный и полезный обряд, объединяющий все славянские народы. Раньше он был даже главным, ибо нынешняя основная традиция наряжать елку сравнительно молодая. Суть в том, что в семьях хозяйки в новогодние праздники пекли сладкие пряники и печенья. Это и были подарки, которые приносили в дома соседей, родственников, с поклоном подавали бедным: "Прими с Богом!". Пряники делались в форме животных, чаще всего коз, быков, оленей. Скот был символом богатства. А детям дарили пряники в виде птиц, чтобы были щебетливы и подвижны, как пташки", – рассказал школьный преподаватель русского языка и литературы Егор Листьев.

1 и 2 января во многих странах принято ходить друг к другу в гости, а еще в новогодние каникулы многие любят путешествовать. Но не всем это по карману. С мечтами о путешествиях связан современный веселый обычай, и, говорят, что он пришел к нам из Латинской Америки. Суть в том, что в новогоднюю ночь нужно взять чемодан и обойти с ним свой дом 12 раз. Выдюжишь такой марафон с поклажей – следующему году быть богатым на путешествия. Остановишься на полпути – сорвутся даже те поездки, которые были запланированы.

А вот на островах Микронезии есть традиция, которую вряд ли кто-то захочет перенять. Здесь люди, если желают, в Новый год придумывают себе новое имя. Его они нашептывают родственникам и друзьям, при этом бьют в барабан или играют на шумовом инструменте, чтобы злые духи не подслушали. Случается, что сразу сотни людей берут себе одинаковые, популярные имена. В Сети пишут, что однажды так половина жителей одного из островов Микронезии целый год звалась Майкл Джексон, певец тогда был на пике популярности, вот люди и дали сами себе его имя, чтобы хоть немного быть похожими на кумира.

Кстати, популярность набирает и старинный скандинавский обычай бить в новогоднюю ночь посуду на счастье. Хозяйки целый год собирают в отдельный ящик треснувшие чашки, тарелки со сколами, негодные, например, испачканные чем-то, что не отмоешь, стаканы. А 31 декабря до сумерек разбивают всю эту посуду об порог дома. И только потом выбрасывают, сметя осколки новым веником.

Интересно то, что обычай 31 декабря ходить в баню, такой любимый многими из нас, тоже скандинавский, а, точнее, финский. Финны верят, что в саунах и банях в их усадьбах живут эльфы, которые оберегают домочадцев. Поэтому бани и сауны нужно держать в чистоте, оставлять там для эльфов красивые предметы, например, ветки можжевельника, сушеные ягоды, шишки ели, и в новогоднюю ночь сходить к эльфам в гости и продемонстрировать им свою любовь к чистоте – помыться, как следует.

Есть интересный болгарский обычай на несколько минут в новогоднюю ночь отключать во время праздника свет. И в эти минуты принято дарить друг другу поцелуи и объятия. Такие вот поздравления.

И очень мило встречают Новый год вьетнамцы, пожалуй, их традицию можно и перенять. В новогодний вечер во Вьетнаме люди собираются семьями в парках и скверах, устанавливают очаги, разводят огонь, готовят рис, символ благоденствия в этой стране, и вместе ужинают. Во Вьетнаме Новый год – это прежде всего праздник дружбы, миролюбия. Здесь искренне верят в то, что, разделяя трапезу с как можно большим количеством людей у открытого огня в красивом парке, ты вступаешь в следующий год благословленным небесами на удачу.

Казахстанцы же традиционно встречают Новый год в кругу семьи, за щедро накрытым столом, балуют детей подарками, просят у старейшин благословения. И каждый из нас надеется, что наступающий год принесет много хороших новостей. Так и будет – ведь на что настроишься, то и получишь!