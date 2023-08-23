Подозреваемые в трагедии на шахте имени Ленина "забросали" суды жалобами

Подозреваемые в смертельном ЧП на шахте имени Ленина "забросали" суды жалобами на полицию. За 9 месяцев поступило более 50 обращений, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации Astana TV, все это тормозит работу прокуратуры.

"Процесс расследования ещё затягивается также из-за участников уголовного процесса. Дело только по запросам следственных судей более 50 раз направлялось в следственный суд по жалобам, которые были направлены в порядке статьи 106 уголовного кодекса процессуального кодекса". Прокурор Управления по надзору за законностью прокуратуры Карагандинской области Нурмухамед Тажигулов

3 ноября в 03:03 на шахте имени Ленина при бурении газодренажных скважин произошел внезапный выброс метана. В момент аварии под землей находились 106 человек. 101 был эвакуирован. Погибли пять человек, четверо пострадали.



Специальная правительственная комиссия признала 100% вину работодателя. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении горных работ". Его фигурантами стали ответственные должностные лица шахты, им грозит до 8 лет тюрьмы. Вот только никто так перед судом и не предстал.

Семьи погибших горняков требуют ускорить работу и наказать виновных. В прокуратуре на это отвечают, что дело объемное: уже опрошены 250 свидетелей, проведено 14 экспертиз. Кроме того, вопрос ответственности зарубежных инвесторов выделен в отдельное производство, которым занимаются спецпрокуроры.