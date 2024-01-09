Почему демонтируют новый дымоход на Петропавловской ТЭЦ

Через неделю на Петропавловской ТЭЦ начнут демонтаж нового дымохода, который был возведен почти наполовину. Разбирать сооружение полностью, а не частично, после того как оно накренилось в процессе строительства – такое решение приняли эксперты.

Как пояснили корреспонденту Zakon.kz, демонтаж объекта планируется завершить до 1 марта. А в первых числах апреля, как только установится плюсовая температура, снова начнется строительство уже новой трубы.

Фото: Zakon.kz/Инна Литвиненко

"Генподрядчиком "Казтеплоспецстрой" до 1 марта будет осуществлен демонтаж и при установлении среднесуточной температуры +5 градусов будет продолжено строительство дымовой трубы". Анатолий Казановский, генеральный директор АО "Севказэнерго"

Фото: Zakon.kz/Инна Литвиненко

8 августа 2023 года специалисты заметили, что строящийся дымоход накренился. Работы приостановили. Эксперты объяснили, что причиной того, что строение отклонилось от оси, стал дефект в скользящей опалубке, с помощью которой и возводили конусообразный объект. Предварительно было решено разобрать трубу частично, до точки отклонения, а затем продолжить строительство. Но окончательное решение оставалось за экспертизой.



"Проектным институтом были проведены необходимые исследования и выдано заключение, где ключевым является, что данный ствол в связи с наличием отклонения от оси и выявленного дефекта в методологии строительства необходимо приостановить. Демонтаж необходимо произвести до нулевой отметки. Так как на отметке более нуля будет сложно осуществить монтаж скользящей опалубки, восстановить технологию дальнейшего строительства, и самое важное – недопустим холодный стык. Сама методика строительства заключается в непрерывном литье. Почему именно этот дефект возник, мы не смогли ни от кого получить заключение – ни от самого подрядчика, ни от субподрядчика". Анатолий Казановский, генеральный директор АО "Севказэнерго"

Фото: Zakon.kz/Инна Литвиненко

При этом Анатолий Казановский подчеркнул, что заказчик никак не пострадает от того, что трубу приходится демонтировать и возводить новую.



"Дополнительных затрат со стороны заказчика – АО "Севказэнерго" – не будет. Все возникшие убытки – затраты самого подрядчика. Генподрядчик дает гарантии, что проект будет сделан в рамках действующего договора без дополнительного финансирования. Стоимость договора с подрядчиком составляет 2,1 млрд тенге без НДС. Проект реализуется в рамках нашей инвестпрограммы". Анатолий Казановский, генеральный директор АО "Севказэнерго"





Фото: Zakon.kz/Инна Литвиненко

Энергетики также сообщают, что затянувшееся строительство не скажется на окончательных сроках ввода нового дымохода в эксплуатацию. Завершить стройку по-прежнему планируется к началу отопительного сезона 2024-2025 года.

"Гарантии полностью берет на себя подрядчик. Генеральный директор "Казтеплоспецстроя" Константин Бигожин четко уверил, что все договорные сроки будут соблюдены, и нарушений с его стороны не будут допущены". Анатолий Казановский, генеральный директор АО "Севказэнерго"

Фото: Zakon.kz/Инна Литвиненко

Нынешний отопительный сезон в Петропавловске проходит с двумя дымоходами. Энергетики заверяют, что запаса прочности для работы без третьего дымохода у ТЭЦ хватит еще как минимум на два года.



"Все здания и сооружения требуют технического освидетельствования 1 раз в 5 лет. Наше предприятие по данным дымовым трубам будет проводить при необходимости дополнительные исследования. Исходя из техосвидетельствования, на второй-третьей дымовых трубах мы провели необходимые ремонтные работы в 2023 году". Анатолий Казановский, генеральный директор АО "Севказэнерго"

Третий дымоход на Петропавловской ТЭЦ рухнул 20 марта 2022 года. Обломки трубы разрушили котельный цех, под руинами погибла машинист- обходчик, которая в момент аварии находилась на рабочем месте. В городе экстренно ввели режим ЧС, чтобы ускорить процедуры разработки и утверждения технической документации по ликвидации аварии.

Причинами ЧП занялась экспертная комиссия, которая выявила целый комплекс нарушений при строительстве и эксплуатации дымохода.

Нынешней весной строители активно приступили к возведению новой трубы, работы велись круглосуточно. 8 августа стало известно о том, что сооружение накренилось. Работы были остановлены на отметке 39 метров при проектной высоте дымохода в 180 метров.