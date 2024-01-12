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Что дает повышение МЗП казахстанцам и почему сумму нужно было пересмотреть

Казахстан тенге МЗП Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В 2024 году минимальная заработная плата в Казахстане повысилась еще на 15 тысяч тенге и составила 85 тысяч. Zakon.kz решил поинтересоваться у экспертов, что дает казахстанцам повышение, и насколько адекватна эта цифра сегодня. И то, как сформировали эту сумму, объяснил экономист.

В Послании народу 1 сентября 2023 года Касым-Жомарт Токаев поручил продолжить поэтапное повышение МЗП в Казахстане. 

"Повышение МЗП повысит белые доходы"

Экономический обозреватель Юрий Масанов отмечает, что обычно МЗП воспринимают как сумму саму по себе, в "вакууме". И, действительно, есть люди, которые получают только минимальную заработную плату. И прожить на нее сложно.

"Прожиточный минимум, то есть уровень доходов, при котором человек может выжить месяц, в Казахстане составляет 43 407 тенге, то есть МЗП выше в два раза. Это будет минимально допустимый уровень жизни для покупки продуктов питания и оплаты коммунальных услуг. Естественно, об аренде жилья в крупных городах, пользовании такси или походах в кинотеатр думать сложно. С другой стороны, семьи с такими доходами, скорее всего, являются получателями государственных пособий и льгот. Это немного улучшает ситуацию".Юрий Масанов

Но важнее другое. МЗП обычно является частью схем расчета заработных плат, особенно у гражданских служащих. Ее умножают на разные коэффициенты, например, стаж работы и уровень образования, которые и формируют итоговую зарплату.

"Поэтому для значительной части трудящихся МЗП – это скорее показатель для расчета зарплат, а не сумма, на которую люди живут. Кроме того, МЗП выступает защитным механизмом в трудовых отношениях, который заставляет работодателя предоставлять минимальный уровень официальных доходов работникам – без условий и оговорок. Разумеется, если речь идет о 40-часовой рабочей неделе".Юрий Масанов

Повышение МЗП, как нам анонсировали с высоких трибун, должно позитивно отразиться на благосостоянии около 1 млн 800 тысяч граждан, включая 350 тысяч бюджетников.

"В первую очередь в эту цифру входят специалисты, о которых я говорил выше, – у них МЗП является базой для расчета зарплаты с помощью надбавок и коэффициентов, которые потом вместе на выходе дают получаемые на руки доходы. Кроме того, есть большая прослойка граждан, которым работодатель официально оформляет минимальную зарплату, а остальную часть выдает в "конвертах".Юрий Масанов

По данным Бюро национальной статистики, в Казахстане почти 50 тысяч человек получают зарплату до 70 тысяч тенге, 782 тысячи человек – от 70 тысяч до 150 тысяч.

"Это достаточно большая прослойка трудящихся, которые, я полагаю, имеют доход по минимальной зарплате с учетом рабочего графика или же получают часть зарплаты по "минималке" в белую, а остальное – на руки в конверте. Борьба с таким подходом – это отдельный вопрос, но, тем не менее, такие работники тоже в результате получают повышение "белых" доходов, а значит, и больше социальных отчислений, в первую очередь, пенсионных. И это есть хорошо".Юрий Масанов

Повышение МЗП, по мнению Юрия Масанова, минимально влияет на инфляцию. В нашем случае повышение МЗП – это скорее гонка за ней и компенсация потерянных из-за нее реальных доходов граждан.

"Только в декабре инфляция вышла за уровень менее 10%, а в январе-феврале была более 20%. Поэтому не думаю, что люди побегут в магазины тратить свои деньги, и это вызовет резкий рост цен. В целом у инфляции в Казахстане наметился тренд на снижение. И на нее скорее может повлиять рост цен на тарифы ЖКХ, нежели повышение уровня МЗП".Юрий Масанов

"У МЗП нет цели победить бедность"

Многие справедливо считают, что прежняя МЗП в 70 тысяч тенге уже давно потеряла свою актуальность. И вопрос актуальности нынешней тоже весьма спорный.

Для сравнения: самая маленькая МЗП в Европе – в Болгарии. В 2023 году составляла почти 400 евро – почти 200 тысяч тенге. Самая высокая в Люксембурге – больше миллиона тенге. Выводы об уровне жизни в сравнении не самые утешительные. Если сравнивать с соседями, то в России с 2024 года МЗП составляет 19 242 рубля – это около 96 тысяч тенге. Но Казахстан выгоднее выглядит на фоне стран Центральной Азии. В Таджикистане МЗП составляет 73 доллара – около 33 тысяч тенге. В Узбекистане – 1 млн 50 тысяч сумов – почти 39 тысяч тенге. 

Экономист Арман Бейсембаев подчеркивает, что МЗП – это сумма, которая призвана обеспечить гражданину самый минимальный круг необходимых благ, чтобы человек не чувствовал себя голодным.

"У МЗП нет цели победить бедность, а есть цель просто поддержать в этом случае бедность, некую такую минимальную планку. Это черта, ниже которой ты уже автоматически определяешься как человек неимущий, бедный. И 85 тысяч – это планка, которую государство обязуется тебе обеспечить. Нужно понимать, что у государства нет цели сделать вас богатыми, задача – чтобы вы не умерли с голоду. Бедность не побеждена ни в каких странах. Государство просто на законном уровне указывает, что ниже этой отметки человеку платить не имеют права. С другой стороны, МЗП выполняет фискальную функцию, потому что это же расширение налоговой базы. Одно дело, когда ты, допустим, платишь налоги с 70 тысяч, и другое дело, когда ты платишь с 85 тысяч тенге".Арман Бейсембаев

Арман Бейсембаев отмечает, что технически сумму МЗП можно поднять еще больше. Но все упирается в бюджет и нашу реальность.

"Нет никаких проблем на законном уровне, допустим, МЗП поставить в миллион тенге. На уровне закона юридически это можно прописать и можно это сделать. Вопрос в том, насколько это адекватно. И насколько есть возможность вообще такую МЗП обеспечивать. Малый бизнес потянет такую сумму? Нет, не потянет. Такие вещи как МЗП, МРП, они же являются определителями, расчетными по отношению к различным социальным платежам, социальной помощи, различным выплатам. То есть если вы резко поднимаете тот же самый МЗП, ну, соответственно, должны быть аналогичные выплаты из бюджета. А у вас в бюджете есть такие деньги обеспечивать это все? У нас и так хронический дефицит бюджета. Денег не хватает, налоги поднимают опять же. Поэтому вот такая МЗП".Арман Бейсембаев

"Сумму МЗП берут с потолка?"

Немаловажный момент – методика расчета МЗП. До недавнего времени в Казахстане ее просто не было. О ней заговорили только недавно. Министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова 26 декабря сообщила, что в 2024 году ведомство разработает методику для расчета МЗП на основе показателей медианной зарплаты и производительности труда. Такой стандарт принят в развитых странах мира. Он подразумевает, что МЗП должна составлять не менее 50% от медианной зарплаты. 

"Мы хотя бы получаем некий рациональный подход к определению этой цифры. До этого как это было? МЗП еще в бытность первого президента составляла 24 тысячи тенге. Он вышел и сказал, что теперь МЗП будет 42 500. Помните знаменитую цифру, которую все получали во время ковида? Почему в два раза подняли? Никто не знает. Потому что первому президенту показалось, что это красивая цифра? То есть рационального подхода в этом вопросе не было изначально. Потом с 42 500 подняли до 60 тысяч. Почему? Откуда взялась эта цифра? Потом сделали 70 тысяч. Почему, тоже никто не знает. Сейчас сделали 85 тысяч. Какие расчеты и формулы за этим стоят? Никто не знает. И вот со следующего года у нас хотя бы появляется конкретный показатель. Не надо будет МЗП каждый раз высчитывать. Она будет заранее известна, потому что если изменилась медианная зарплата, то автоматически меняется и МЗП. С другой стороны, МЗП будет склонна не только расти, но и падать. Если у вас медианная выросла, то выросла МЗП, и наоборот".Арман Бейсембаев

Медианная зарплата на сегодня составляет 250 тысяч тенге. Это говорит о том, что с 2024 года МЗП может значительно вырасти.

"Она будет под 150 тысяч. И все зарплаты, которые оказались ниже этой МЗП, должны будут к ней подтянуться. Опять же, это попытка государства подтянуть людей по доходам через определенные механизмы закона, скажем так. Условно, если ваша зарплата была 100 тысяч, а МЗП стала 150, то вам зарплату должны подтянуть до 150. Другой вопрос в том, что этого не хватает. То есть это все равно маленькая зарплата".Арман Бейсембаев

Есть еще один момент – все, кто окажутся за пределами новой МЗП в 2024 году, автоматически будут причислены к неимущим. А значит, статистика бедности в стране увеличится.

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