Что даст повышение МЗП рядовым казахстанцам

Депутат Асхат Аймагамбетов в кулуарах Курултая 28 октября 2026 года рассказал, за счет каких средств планируют повысить минимальную заработную плату в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Асхат Аймагамбетов подчеркнул, что повышение размера МЗП в первую очередь отразится на оплате труда.

"Президент уже сказал приблизительно, какое количество населения это затронет. Если говорить о тех, кто работает в государственном секторе, там более 300 тыс. человек, это те, кто получает на сегодня зарплаты из бюджета. Соответственно, сейчас в проект бюджета будут внесены изменения, выделены дополнительные бюджетные средства, чтобы повысить их заработную плату. Радует и то, что порядка 77 тыс. врачей со стажем и определенной квалификацией тоже получат увеличение заработной платы. Сегодня было озвучено – это порядка 40%. Это тоже очень существенно", – добавил депутат.

По его словам, проект бюджета находится в Парламенте, и депутаты могут оперативно внести необходимые поправки с тем, чтобы уже с 1 января 2027 года можно было осуществлять эти выплаты.

"Согласно Бюджетному кодексу, предусмотрены два типа резервов. Первое – это резерв правительства и так называемый резерв на инициативы президента. То есть резерв у нас имеется в бюджете и без каких-то экономий, если говорить о новых инициативах, я думаю, за счет этих резервов будет возможность дать соответствующие поправки, увеличить заработные платы, увеличить соответствующие выплаты", – пояснил он.

Ранее глава государства Касым-Жомарт Токаев предложил пересмотреть размер минимальной заработной платы (МЗП).