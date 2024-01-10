Лето впереди: могут ли пострадать аграрии Казахстана от экстремальной жары и что думают эксперты

Мировые ученые предупредили землян, что лето в этом году ожидается невыносимое и побьет все исторические рекорды. Знойная жара прежде всего будет угрожать сельскому хозяйству. Корреспондент Zakon.kz узнал, готовятся ли фермеры и власти к худшему прогнозу.

Жара шагает по планете

Вообще, по анализу Всемирной метеорологической организации, последние восемь лет выдались самыми теплыми за всю полуторавековую историю. Но ушедший 2023-й проявил себя в полную мощь и побил климатические рекорды. Средняя температура на планете была выше на 1,4 градуса по Цельсию, что выше аналогичного показателя 1850-1900 годов. В 2024 году температура может повыситься на 1,3-1,6 градуса.

Причина тому – прежде всего воздействие Эль-Ниньо. Феномен связан с экваториальной частью Тихого океана, который нагревается выше своей нормы более чем на три градуса. Обычно он длится в течение двух-трех лет, однако продолжается уже четвертый год. Также на потепление влияет парниковый эффект, из-за которого температура на Земле с каждым годом только повышается.

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Что посеешь, то и пожнешь?

Услышав неоптимистические прогнозы синоптиков, местные фермеры уже начали переживать за свой урожай. Ведь и без знойной жары на полях воды для орошения не всегда хватает. Лутпуллам Мамташуров представляет крестьянское хозяйство в Алматинской области. Парень признается, что в жару трудно приходится всем – как посевам, так и работникам, ведь трудиться приходится под палящим солнцем.

"В основном мы сеем кукурузу около 350 гектаров, а также на 200 гектарах у нас сад из абрикосов и персиков. Сильно жаркому лету не радуемся, потому что труд и так тяжелый, а работать с землей и урожаем в невыносимую жару намного сложнее. Это и риск получить солнечный удар, даже ожоги. К тому же имеется проблема с поливом, иногда напора не хватает и, вероятно, в предстоящую жару проблемы с поливом усилятся". Алматинец Лутпуллам Мамташуров

Рано волноваться

Как ощутят последствия Эль-Ниньо казахстанцы и будет ли это лето у нас жарче предыдущего, пока неизвестно. Дело в том, что Казгидромет прогноз на весну и лето приготовит после 15 февраля, а первое предвестие по засухе – в марте.

Тем не менее директор Департамента агрометеорологического мониторинга и прогнозирования РГП "Казгидромет" Нонна Лоенко представила результаты осеннего обследования полей. По ним можно уже сделать выводы, что на большей части страны отмечается удовлетворительное увлажнение почвы. Это дает хорошие предпосылки к будущему урожаю яровых культур.

Однако исключение составляют Западно-Казахстанская, Павлодарская, а также Алматинская, Жамбылская и Туркестанская области. По словам эксперта, в этих районах запасы продуктивной влаги в почве осенью были недостаточными и составляли менее 50% от наименьшей полевой влагоемкости.

"На сегодняшний день продолжается накопление осадков – в северной половине страны в основном осадков выпало больше нормы, местами вдвое больше, а на юге, юго-востоке и юго-западе атмосферные процессы, наоборот, принесли осадков меньше, чем обычно. В результате на большей части юга и востока страны снежный покров неустойчивый, снег лежит лишь в горных и предгорных районах. Это создает определенные риски для озимых культур. При понижении температур ниже минус 15 градусов и отсутствии снежного покрова возможно их вымерзание. Длительные оттепели, ожидаемые в течение зимы этого года, также могут повлечь повреждение плодовых культур. Вместе с тем зимние осадки на юге Казахстана позволят пополнить запасы влаги в почве – это положительный фактор. Но решающую роль для растениеводства играют погодные условия в течение вегетационного сезона. Консультативный прогноз погоды на период вегетации будет выпущен в середине марта", – делится агрометеоролог Нонна Лоенко.

Жгучая засуха

Заместитель председателя правления Ассоциации фермеров Казахстана Акпар Мауленов рассказал, как в целом жара влияет на сельское хозяйство.

"Мировые эксперты прогнозируют жару по всему миру. У нас пока таких прогнозов нет. Так что возможность засушливого лета или дождливой осени заранее предположить трудно. Конечно, засуха отрицательно влияет на сельское хозяйство и в основном на те хозяйства, которые занимаются растениеводством. Аномальная жара в летний период отрицательно сказывается на росте растений, урожайности, валовом сборе и даже на качестве продукции. То же самое происходит и с кормами. И нехватка дождей, засушливая, жаркая погода также будут влиять на рост и развитие трав и многолетних культур. Так что засуха сама по себе ничего хорошего не принесет", – считает Акпар Мауленов.

По его словам, жару не переносит любая культура, поэтому, чтобы избежать серьезных убытков, фермерам прежде всего нужно позаботиться о достаточном запасе поливной воды.

"Любые овощи и фрукты нуждаются в орошении. Если воды не будет хватать, плюс будет жаркая погода, это негативно повлияет на любую культуру. В частности, от нехватки воды страдают такие области, как Жетысуская, Алматинская, Кызылординская, Туркестанская, Жамбылская. И в западном регионе засушливый климат – это Мангистау и Атырау. Поэтому там растениеводства нет, в основном животноводством занимаются. Но из-за засушливого климата появляется недостаточность трав, скудность пастбищ и из-за этого страдает животноводство, животные не получают достаточного корма. В дальнейшем дефицит продукта порождает рост цен". Акпар Мауленов

Настроены положительно

Новость о грядущей жаре по миру прокомментировали в Министерстве сельского хозяйства и заверили, что готовы даже к самому худшему сценарию.

"Казахстан находится в зоне риска по земледелию и сельскому хозяйству, они зависят от многих факторов, в том числе от погодных условий. Если перед вегетацией осадки выпадают в нормальном количестве, то урожай хороший, если осадков меньше, то, соответственно, урожай слабый. Пессимистических прогнозов у нас нет. Как показывает анализ последних 20 лет, такого, чтобы два года подряд выпадали сложные периоды для агрария, не предвиделось. Что у министерства, что и фермеров настрой положительный. Сложные годы: 2019 – был засушливым, 2021 – перед вегетацией была засуха, потом в период уборки были непрекращающиеся дожди, техника не смогла выехать на сбор. А вот 2022 год был хороший". Заместитель директора Департамента земледелия МСХ РК Айхан Султан

Все же от жары никто не застрахован, признают в ведомстве. Поэтому у фермеров есть возможность покрыть убытки, если они будут.

"Для минимизации последствий засухи предусмотрено добровольное страхование. Есть страховые продукты от дефицита влаги, по ним зерновые и масличные культуры страхуются. Со стороны государства субсидируются 80% страховых премий. Сельхозпроизводитель сам должен быть заинтересован в сохранении своего урожая, потому что это его труд. Прошлый год показал, какой сложный был для аграриев. И в момент наступления страхового случая есть выплаты", – пояснил Айхан Султан.

Также спикер ответил на вопрос, будут ли посевы обеспечены достаточным поливом.

"Если прошлый год брать, прогнозы были такие, что воды нам будет достаточно, но сложная ситуация наблюдалась в Жамбылской области, где в шести районах объявляли режим ЧС природного характера. Из-за дефицита поливной воды у многих аграриев полностью сгорел урожай, оставив только миллионные убытки и кредиты. На южной территории мы сильно зависим от Кыргызстана, здесь предугадать сложно". Заместитель директора Департамента земледелия МСХ РК Айхан Султан

Вода всему голова

В Министерстве водных ресурсов и ирригации поделились, откуда Казахстан возьмет воду для борьбы с засухой в 2024 году. Оказалось, что выручат Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан, которые до 1 апреля перебросят 11,1 кубических километров воды из трансграничных рек Сырдарьи и Амударьи в Шардаринское водохранилище, а ожидаемый водозабор по межгосударственному каналу "Достык" – 487 миллионов кубометров. Это позволит накопить воду для вегетационного периода в Туркестанской и Кызылординской областях, а также подать 1,6 миллиарда кубометров воды в Аральское море.

Президент Касым-Жомарт Токаев не раз поднимал вопрос экономии воды и предупреждал население о грядущем дефиците питьевой воды, запасы которой могут быть исчерпаны уже к 2040 году. Печальным остается обмеление рек Сырдарьи и Амударьи. По прогнозам, в ближайшие 30 лет объем воды в них сократится на 15%.