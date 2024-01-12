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"Мне тебя обещали": экшн о большой любви казашки с иностранцем покажут в Казахстане

Мне тебя обещали: экшен о большой любви казашки с террористом покажут в Казахстане Фото: Eurasia Film Production
18 января в широкий прокат выйдет фильм, основанный на реальных событиях. В сюжете: побег заключенных-террористов из тюрьмы Актау. Корреспондент Zakon.kz узнал, как страшные события перерастут в настоящую любовь казашки и иностранца.

Скоро состоится первая и долгожданная казахстанская кинопремьера 2024 года "Мне тебя обещали". Несмотря на романтичное название и довольно известное в литературе, учредитель Eurasia Film Production и продюсер Гульнара Сарсенова сразу предупреждает, что это не мелодрама, а экшн и драма.


Автор идеи приоткрыла занавес сюжета: из тюрьмы Актау сбегает группа мусульманских фундаменталистов, которые устроили террористический акт на съемочной площадке, на глазах у молодой актрисы Таиры.

Тяжело переживая этот стресс, она уезжает к старшему брату, живущему неподалеку, на берегу Каспийского моря. Там она знакомится с Мариусом, орнитологом из Европы. Помогая ему фотографировать птиц, она влюбляется в него.

Удивительно, но в основу фильма взяты реальные страшные события, произошедшие в 2010 году в Мангистауской области.

Мне тебя обещали: экшен о большой любви казашки с террористом покажут в Казахстане

Фото: Eurasia Film Production

"В 2010 году из актауской тюрьмы сбежали около 20 заключенных террористов, приговоренных к пожизненному. Развязка их поиска произошла на съемочной площадке известного мирового режиссера Бахтиёра Худойназарова. Он в это время снимал фильм "В ожидании моря", который вышел в 2015 году. Все это произошло на глазах у съемочной группы. И два свидетеля событий работали в нашем проекте. На основании этих реальных событий я решила снять фильм, но придумать очень красивую и хорошую историю".Гульнара Сарсенова
Мне тебя обещали: экшен о большой любви казашки с террористом покажут в Казахстане

Фото: Eurasia Film Production

По словам автора идеи, реализовать задуманное было непросто. Учитывая, что вся Мангистауская область находится на западе Казахстана, а это совсем не киношная территория.

"В Мангистау с кино никогда не сталкивались, хотя там есть хорошие кинотеатры. Но инфраструктуры для съемок совсем не было. И мне пришлось всю съемочную группу, технику и спецтранспорт привозить из Алматы. Это 4,5 тысячи километров по круговой дороге и двойная оплата".Продюсер Гульнара Сарсенова
Мне тебя обещали: экшен о большой любви казашки с террористом покажут в Казахстане

Фото: Eurasia Film Production

Все получилось благодаря команде профессионалов. Главные роли сыграли Толганай Талгат, Нэриюс Манкус и Куандык Кыстыкбаев.

"Толганай – моя любимая актриса, до этого она снималась в фильмах, но это впервые, что она главная героиня. Роль действительно тяжелая, потому что и такие условия, энергетика и смысл ее персонажа. Будет большая и трагичная любовь. Снялся также литовский актер Нэриюс Манкус и художественный руководитель театра в Астане Куандык Кыстыкбаев. В экшен сценах были задействованы сотрудники Нацгвардии и силы КНБ. У нас иногда на площадке было около 250 человек со спецтехникой и вертолетами", – говорит автор киноидеи. 
Мне тебя обещали: экшен о большой любви казашки с террористом покажут в Казахстане

Фото: Eurasia Film Production

Продюсер прокомментировала громкое и известное название фильма, которое ассоциируется с книгой современного азербайджанского писателя Эльчина Сафарли.

"Я очень люблю его книгу, я ее прочитала лет 10 назад. Книга, конечно, очень личная, о любви и разочаровании. А это название мне просто пришло в подсознание, а потом я вспомнила, что читала такую книгу. Но название такое красивое, правильное, сакральное. Это как предвидение большой любви, которое не случилось, а может быть, и случилось. Поэтому я авторские права на это название зарегистрировала еще три-четыре года назад. К сожалению, Эльчин Сафарли не смог это сделать или не пожелал. Я думаю, что он не обидится и у него не будет претензий. Когда я полечу в Турцию, я хочу с ним увидеться и рассказать ему об этом. Тем более он любит Казахстан, приезжал к нам".Гульнара Сарсенова
Мне тебя обещали: экшен о большой любви казашки с террористом покажут в Казахстане

Фото: Eurasia Film Production

К съемкам команда приступила в 2021 году. Потребовалось ровно два года, чтобы закончить кинокартину "Мне тебя обещали". Премьера состоится 18 января.  

"Также позже фильм смогут увидеть россияне, мы участвуем в международном российском кинофестивале. Многие страны СНГ уже купили этот фильм, им очень интересно. Он такой необычный и, как говорят наши зарубежные коллеги, профессионально снят, на европейском уровне. Звонят и мировые дистрибуьюторы, которые покупают нашу картину, она выйдет на экранах многих стран", – поделилась собеседница. 

Создатели фильма уверены, что лента покорит сердца зрителей. Это серьезное и интеллектуальное кино для умных и интеллигентных ценителей киноискусства. Очень завораживающее, потому что природу Мангистау часто сравнивают с планетой Марс. А мировые кинематографисты Гульнаре Сарсеновой говорили, что среди такой космической красоты она снимает "Аватар-3".

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