Новый конфликт на Ближнем Востоке: кто такие хуситы и почему США и Англия напали на них

Вооруженные силы США и Великобритании в ночь на пятницу нанесли удары по военным объектам группировки хуситов в Йемене, которые последние полтора месяца развернули охоту на торговые суда в Красном море. Почему США и Англия бомбят страну и чем это может закончиться, в материале Zakon.kz.

Коалиция для защиты судоходства от хуситов была создана в декабре 2023 года. Ее назвали Operation Prosperity Guardian – операция "Хранитель процветания". В коалицию вошли 22 страны, но реальную силу в Красном море имеют только две державы – США и Великобритания.

В Йеменском заливе дислоцируется американская ударная группа во главе с авианосцем USS Dwight D. Eisenhower. Британцы держат в Красном море один эсминец, еще один английский корабль находится у берегов Аравийского полуострова. Именно силами этих морских соединений сейчас и наносятся ракетные удары по аэродромам, а также по складам оружия и радарам ПВО хуситов.

В списке объектов, которые этой ночью подверглись обстрелам, значатся такие стратегические объекты хуситов:

- военная база "Кахлан" в провинции Саада; - авиабаза Аль-Дайлами к северу от столицы Йемена Саны; - район аэропорта города Худайда на Красном море; - аэропорт города Таиз и другие объекты в провинции Таиз в юго-западном районе Йемена; - аэродром города Аббс.

Кроме ударов с моря, англичане производят бомбардировку позиций хуситов самолетами Typhoon, которые долетели до своих целей с базы на Кипре. Использовать эти самолеты на столь большое расстояние удалось с помощью дозаправки в воздухе. Удары они нанесли бомбами Paveway IV со спутниковым и лазерным наведением. В то же время США применяли в основном крылатые ракеты Tomahawk, которые, по мнению военных экспертов, не отличаются высокой точностью.

Причина конфликта

После обострения конфликта между Израилем и Палестиной хуситы выступили в поддержку движения ХАМАС. В начале они пытались запускать ракеты и дроны по Израилю. Но не получилось. При этом неудача их не остановила. С ноября они стали нападать на торговые суда. Хуситы заявили, что не пропустят связанные с Израилем суда через пролив Баб-эль-Мандебский. Этот ход стал более успешным. По заявлению американцев, хуситы атаковали более 20 кораблей в Красном море. В ответ на этот ощутимый удар Соединенные Штаты направили в регион свои морские боевые соединения.

США и Англия, а также Австралия, Бахрейн, Канада, Дания, Германия, Нидерланды, Новая Зеландия и Южная Корея, заявляют, что удар по военным объектам хуситов в Йемене был нанесен в соответствии с правом государств на индивидуальную и коллективную самооборону.

Согласно заявлению, удары были нанесены высокоточным оружием по средствам хуситов, при помощи которых они "угрожали мировой торговле и жизням иностранных моряков на одном из важнейших морских путей".

Позиция Йемена

Хуситов удары коалиции не испугали. Руководство группировки заявило, что они не прекратят топить и захватывать суда, связанные с Израилем.

"Мы не прекратим атаки, пока вы не уйдете из региона, и мы не прекратим топтать вас, пока не увидим вас униженными. Йемен сейчас преподает Британии и Америке урок на море", – заявил член военного руководства хуситов генерал-майор Джахаф Абдулсалам.

Позже хуситы заявили, что нанесли ответные удары по кораблям противников в Красном море. Последние тоже не молчат и заявляют, что в ответ в воздухе были уничтожены все крылатые и баллистические ракеты со стороны Йемена.

Реакция в США

Практически сразу после нанесения массированных ударов по Йемену в Нью-Йорке прошли акции протеста. Демонстранты призывали прекратить бомбадировку арабской страны. Митингующие вышли на Таймс-сквер с флагами Палестины.

Такая же демонстрация состоялась и у Белого дома в Вашингтоне. Демонстранты выкрикивали лозунги, призывающие правительство прекратить поддержку Израиля в военной операции против сектора Газа.

Есть недовольство и в правящих кругах США. Дело в том, что президент Джо Байден отдал приказ об атаке, не уведомив при этом конгресс страны, нарушив при этом первую статью Конституции Соединенных Штатов Америки. Некоторые конгрессмены открыто заявляют в социальных сетях, что 46-й президент вовлек страну в очередной военный конфликт.

"Президент должен был обратиться к конгрессу перед нанесением ударов по хуситам в Йемене и вовлечением нас в очередной конфликт на Ближнем Востоке. Это первая статья Конституции. Я буду настаивать на этом, независимо от того, кто возглавляет Белый дом, демократ или республиканец", – заявил демократ Ро Кханна в соцсети.

Чем все может закончиться?

Эксперты считают, что боевые действия коалиции против хуситов не принесут желаемого результата. Хуситы не отступят со своей позиции, а именно – помощи Палестине. Политолог отмечает, что у военного блока Йемена есть лозунг, которого они намерены придерживаться во время противостояния.

"Лозунг хуситов – это фраза "Аллах велик. Смерть США. Смерть Израилю, да здравствует ислам". Палестина играет огромную роль в политическом курсе у этой группировки. У них даже праздник есть под названием День Палестины. Поэтому хуситы не отступят со своего курса", – заявил политолог Казбек Майгельдинов.

Не поможет в решении вопроса и сухопутное вторжение. Штаты и их союзники не станут проводить наземную операцию в Йемене. Генштаб США прекрасно осознает, что в случае высадки экспедиционного корпуса коалиции в аравийских песках войска попросту завязнут в затяжных партизанских боях.

Основные силы хуситов находятся внутри Йемена, в горных районах. За 9 лет противостояния с Саудовской Аравией йеменцы набрались достаточного опыта, чтобы противостоять силам коалиции, в случае наземной операции. В стороне не останется и главный союзник хуситов – Иран. Несмотря на успехи в обстрелах со стороны моря, наземная операция не принесет хорошего результата. Также можно ожидать, что морские обстрелы в скором времени тоже прекратятся", – предположил Казбек Майгельдинов.

Несмотря на относительно оптимистичные прогнозы политологов и военных экспертов, страны коалиции во главе с США пока не планируют прекращать ракетные удары. Между тем йеменская хуситская группировка "Ансар Аллах" пообещала отомстить напавшим странам, отметив, что Лондону и Вашингтону придется заплатить высокую цену за все ужасные последствия этой агрессии.