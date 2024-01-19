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Йеменские хуситы снова обстреляли американское торговое судно в Красном море

Йеменские хуситы снова обстреляли американское торговое судно в Красном море Фото: pixabay
Хуситы, контролирующие большую часть Йемена, третий раз за неделю обстреляли американское торговое судно в Красном море. Ранее США и Великобритания нанесли по базам хуситов в Йемене ответные удары, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает CBS News, около 21:00 по местному времени 18 января йеменские хуситы вновь выпустили ракеты по частному торговому судну, принадлежащему США. Их целью стал танкер Chem Ranger, который принадлежит американской компании и ходит под флагом Маршалловых островов.

По данным Центрального командования Вооруженных сил США, хуситы выпустили по танкеру две противокорабельные баллистические ракеты, ни одна из которых не попала в цель. Корабль и его экипаж не пострадали.

Это уже третья атака со стороны хуситов на американские суда в Красном море с начала текущей недели. Представители движения, контролирующего большую часть Йемена, ранее заявляли, что продолжат атаковать торговые суда, невзирая на ответные удары со стороны США и Великобритании. Госдепартамент США официально объявил хуситов международной террористической группировкой.

Хуситы – радикальная шиитская военизированная группировка, которая в 2014 году захватила власть в Йемене в результате гражданской войны. Они обстреливают важный для Ближнего Востока транспортный коридор, по которому идут грузы через Суэцкий канал. Эти атаки связаны с конфликтом между Израилем и Палестиной и продолжаются с ноября 2023 года. По утверждению хуситов, таким образом они "мстят за агрессию Израиля" и поддерживают движение ХАМАС. При этом целями обстрелов часто становятся суда, которые никак не связаны с Израилем, в том числе торговые.

В ответ на действия хуситов США и Великобритания нанесли удары по базам движения на территории Йемена. Последний такой обстрел западные страны осуществили 18 января.

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