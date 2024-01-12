США и Великобритания нанесли серию ударов по объектам хуситов в Йемене

США и Великобритания начали военную операцию против хуситов в Йемене, сообщает Zakon.kz.

Удары по ним наносятся со стороны Красного моря.

"Американские военные в настоящее время наносят удары по нескольким объектам хуситов в Йемене", – говорится в материале телеканала Al Arabiya.

Как уточняется, взрывы слышны в столице Йемена Сане, удары также наносятся близ города Ходейда.

Известно, что хуситы в ответ запустили крылатые ракеты по военным кораблям США в Красном море.

31 декабря 2023 года сообщалось, что ВМС США потопили три катера хуситов, атаковавших торговое судно в Красном море.