Какие памятники переносили в Казахстане

Перенос памятника Нурсултану Назарбаеву в Астане вызвал немало обсуждений. Однако событие это не из ряда вон выходящее, учитывая то, сколько памятников сносили и переносили в Казахстане. Что это за памятники – в материале Zakon.kz.

Перенос памятника Алтынсарину на территорию одноименной школы

Памятник великому казахскому педагогу Ыбыраю Алтынсарину в Костанае перенесли в 2010 году из центра на территорию специализированной школы-интерната для одаренных детей его имени. На старом месте он простоял 40 лет. Об этом просили ветераны и выпускники самой школы. Его также полностью отреставрировали.

А в 2020 в городе появился новый памятник казахскому просветителю - прямо у входа в центральный сквер. Скульптура представляет собой Алтынсарина, сидящего на стуле. Рядом с ним - ученик с книгой.

Фото: top-news.kz

Перенесли из-за реконструкции аллеи



Переносу в свое время подверглась стела, посвященная национальной валюте тенге в Таразе. Именно оттуда нацвалюта впервые была распространена по всему Казахстану. В 2013 году ее установили на парковой аллее возле здания департамента полиции Жамбылской области. Затем из-за реконструкции аллеи стела "переехала" в сквер возле здания Жамбылского филиала Национального банка РК. В 2022 году стелу перенесли в сквер на новой набережной.

А уже в ноябре 2023 года в Таразе появился полноценный памятник в честь нацвалюты. На постаменте выгравировано изображение тенге в виде буквы "Т". Над ним расположена монета из нержавеющей стали с надписью о том, что 15 ноября 1993 года на территории Казахстана введена национальная валюта. Стоимость памятника 20 тысяч долларов. Профинансировали его 18 казахстанских банков.

Перенос в сквер

Памятник Владимиру Ленину много лет стоял перед местным акиматом в Атырау. Позже его переместили в сквер в районе "Жилгородок". Примечательно, что некоторые жители города просят вовсе снести памятник. А другие же до сих пор приносят туда цветы.

Фото: facebook.com/Атырауский областной филиал НПК

На этот счет высказывался аким области Серик Шапкенов. По его словам, есть разные мнения. Но нужно учитывать их все, в том числе и тех, кто родился и трудился в советский период.

Переезд из-за реконструкции дороги

В 2020 году в ВКО решили перенести памятник основателю Усть-Каменогорской крепости Ивану Лихареву. Он располагался в центре города. Однако областной центр стремительно развился, местные власти решили провести реконструкцию дорог. Поэтому памятник захотели перенести в место получше и разбить вокруг него уютный сквер. Сейчас о находится на месте слияния рек Иртыша и Ульбы. Именно там Иван Лихарев когда-то отдал приказ построить Усть-Каменогорскую крепость. Еще одна причина переноса - отсутствие восстановительных работ памятника долгое время.

Фото: kray.vkolibrary.kz

В том же году местные власти решили перенести памятник Народному герою РК Касыму Кайсенову в парк его имени.

Перенесли памятник "на родину"

В 2017 году в Уральске местные власти демонтировали памятник Герою Советского союза Маншук Маметовой, который стоял там 30 лет. Причиной послужили технические дефекты и разрушения. Однако на его месте позже возвели новую скульптурную композицию "Славные дочери казахского народа". Она посвящена Маншук Маметовой, Алие Молдагуловой и Хиуаз Доспановой. Работу выполнил скульптор Нурлан Далбай.

Фото: Zakon.kz

Прежний памятник Маметовой отвезли на ее родину в Бокейординский район.

Бюст Фурманова в Алматы перенесли к другим памятникам советской эпохи

В 2018 году с перекрестка Курмангазы-Назарбаева перенесли памятник советскому комиссару Дмитрию Фурманову. Бюст нашел свое пристанище в сквере за кинотеатром "Сары-Арка". Там же находится еще несколько памятников, посвященных советским писателям и революционерам: Михаилу Фрунзе, Максиму Горькому, Михаилу Калинину, Павлу Виноградову, Владимиру Ленину.

Фото: abai.kz

Перенесли в здание

В 2015 году в селе Архангельское Северо-Казахстанской области возник спор по поводу установки памятника Николаю II. Он появился возле здания церкви, установил его местный предприниматель. По его информации, российский император когда-то бывал в этом месте. После обсуждения жителями памятник перенесли в здание церкви и отнесли к лику святых.

Перенос на одноименный проспект

Есть и решения о переносе, которые пока еще не осуществились. В Семее год назад было решено перенести памятник Шакариму Кудайбердыулы из центрального парка на проспект Шакарима. По словам местных властей, памятник был установлен неправильно. А на проспекте его обещали "сделать красиво". В целом вопрос переноса памятника обсуждался еще в 2017 году.

Несколько слов о сносе памятников

Снос старого, чтобы установить новый

В 2018 году в Костанайской области в Карабалыкском районе снесли памятник, посвященный 550-летию Казахского ханства. Жители удивились, считая его местным достоянием. Однако местные власти придерживались иного мнения - это был лишь архитектурный объект благоустройства.

Акимат получил разрешение на установку нового памятника в честь Карабалык батыра, чьим именем был назван район. Затраты понесли местные власти и общественный фонд "Карабалык батыр". Его выполнили из бронзы.

Сквер вместо памятника

Не менее громким был снос памятника в Астане в 2009 году - прямо накануне 9 мая в столице демонтировали памятник воинам Великой Отечественной войны. В акимате Сарыаркинсого района пояснили, что на балансе акимата памятник не состоял и приходилось каждый год "мучиться", чтобы привести его в порядок. В ответ на возмущения жителей в ведомстве отметили, что никто из горожан не прикладывал усилий для поддержания памятника в надлежащем виде.

Вместо памятника местные власти пообещали благоустроить сквер с качелями и лавочками. А в качестве дани памяти в Доме культуры установили мраморную мемориальную доску.

Пострадали из-за неосторожности

Были и памятники, которые люди снесли нечаянно. О том, что в городе Алтай снесли памятник Ленина прошлым летом, писали даже в российских СМИ. Его собирались реставрировать, однако рабочие на бульдозере случайно "зацепили" памятник, из-за чего тот откололся и развалился. Изначально собирались заменить плиты у его подножия. Полиция региона даже возбудила уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение или повреждение памятников истории, культуры, природных комплексов или объектов, взятых под охрану государства, а также предметов или документов, имеющих особую историческую, научную, художественную или культурную ценность". Об итогах расследования пока не сообщили, однако местные власти пообещали наказать виновных. На месте памятника Ленина обещают установить новый, какой - решение будут принимать совместно с общественностью города.

Пострадал от человеческой неосторожности и памятник Виктору Цою в Алматы. Это было в 2021 году. Соцсети облетели фотографии с лежащим на земле памятником музыканту. Его когда-то возвели благодаря меценатам.

Оказалось, что выполняя коммунальные работы трактор случайно задел памятник. Позже его восстановили.

В материале перечислены не все примеры переноса (сноса) памятников и монументов в городах Казахстана. Как правило, принимая такие меры, местные власти руководствуются культурной, исторической или архитектурной необходимостью.

12 января 2024 года в Казнете появилась информация о том, что на территории Национального университета обороны в Астане снесли памятник первому президенту Нурсултану Назарбаеву. Информация вызвала бурное обсуждение в обществе. А позже в Минобороны пояснили, что было принято решение переместить памятник в здание государственного военно-исторического музея вооруженных сил РК.