Для чего учителей Кокшетау обязали купить курсы по искусственному интеллекту

В Кокшетау стартовало онлайн-обучение для учителей общеобразовательных школ. Педагогов обещают научить использовать искусственный интеллект в своей работе. Курсы эти стоят 75 долларов и оплатили их преподаватели из своего кармана.

Они жалуются, что купить обучение у иностранной компании их заставили. В подробностях разбирался корреспондент Zakon.kz.

Обучение через швейцарскую онлайн-академию прошел ряд педагогов из Алматы и Астаны в 2023 году. Теперь же навыки в работе с новейшими технологиями будут оттачивать и кокшетаусцы.

Однако педагоги сразу нескольких школ заявили о давлении со стороны администрации. Опасаясь репрессий на работе, они пожелали не называть имен и должностей в материале журналиста.

"Об этих курсах рассказали в середине декабря. Разрекламировали действительно хорошо, кто-то и добровольно бы купил. Ну, а кому-то это просто не нужно. У нас и так дни и ночи проходят за компьютером: заполняем электронные дневники, составляем планы, общаемся с родителями в чатах и много всего еще. Однако начальство настояло, что мы должны пройти обучение обязательно, аргументируя наличием новогодней премии. Мол, деньги у вас есть, так что покупайте. Можно сказать, что и премия была вовсе не как премия, а рычаг давления", - поделились учителя.

Педагоги рассказывают, что уже смирились с покупкой курса и надеялись попросту извлечь из этого пользу. Однако после того как выяснилось, что 75 долларов стоит лишь регистрация, а в дальнейшем нужно будет внести еще 120, решили обратиться к СМИ.

"195 долларов – это немалые деньги совсем. У всех семьи, дети, кредиты. Мы на 75 согласились еле-еле, а тут выясняется, что еще должны будем. Тем более, как мы узнали, не во всех школах пошли на курсы, а нам говорили, что обязательно. Мы не знаем, кто виноват, администрация или городской отдел образования, но считаем, что это нарушение наших прав. Если хотят, чтобы мы овладели новыми методиками, пусть сами платят за это", - заключили учителя.

Скриншот с сайта FEYDEY

В отделе образования Кокшетау ответили, что преследовали исключительно хорошие намерения и сотрудникам школ лишь порекомендовали приобрести международный курс повышения профессиональной квалификации у швейцарской компании "FEYDEY".



"Эти курсы предназначены не только для учителей, но и для школьников, учащихся колледжей, предпринимателей, руководителей организаций. Мы в будущем планируем и учащихся приобщить к занятиям. Учителям, я считаю, нужно овладеть возможностями искусственного интеллекта. Сейчас уроки проходят очень скучно. Дети другие, их сложно заинтересовать. Чтобы сделать урок более насыщенным, разнообразным, наполненным, мы и предложили обучиться", - рассказала координатор образовательного центра при отделе образования города Кокшетау Айжан Байкенова.

В госучреждении заверяют, что никого не заставляли покупать курсы, но в то же время очень рады, что педагоги сразу трех школ города сами изъявили желание поучаствовать.

"Если человек хочет развиваться, он будет обучаться. Да и в принципе 35 тысяч тенге (75 долларов в пересчете на тенге – прим. редакции) это не так много. На эти деньги разве что недельный запас продуктов можно купить, а тут есть возможность приобрести знания. Такого, что заставляют, абсолютно нет. Просто уведомляем и показываем, что есть такой вот формат обучения, что есть возможность сделать свои уроки интереснее, ярче. Они же из года в год по книжке просто читают. А спроси их дальше, глубже, не ответят. Им это обучение нужно", - отметила спикер.

Более того, представители отдела образования ответили, что дополнительных затрат помимо уплаченных 75 долларов у участников курса не будет. Однако стоит отметить, что на сайте организаторов стоимость шестимесячного курса указана 195 долларов, 75 из которых за регистрацию.

Координатор образовательного центра при отделе образования Кокшетау Айжан Байкенова считает, что "это огромный шаг вперед для нашей системы. Обучение уже стартовало, но участвуют не все. Однако в дальнейшем планируем охватить каждого педагога и даже самих учащихся".

Между тем, в YouTube выложено очень много информации и уроков для обучению работе с искусственным интеллектом, как текстовым, так и генерирующим изображения, например, Midjorney. Достаточно написать запрос "как научиться работать с ИИ", и интернет выдаст огромное количество как видеоуроков, так и устной информации.

Нужно лишь терпение в поиске информации, и умение учиться. И обязательно пробовать самому на практике генерировать те же изображения.