Хорошую новость сообщили педагогам, желающим обучиться искусственному интеллекту

В Казахстане стартовало бесплатное обучение педагогов искусственному интеллекту, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 28 августа 2025 года, заявили в Министерстве просвещения (МП) РК:

"В Казахстане началось масштабное обучение, направленное на развитие цифровых навыков педагогов. В преддверии нового учебного года Национальный центр повышения квалификации "Өрлеу" при Министерстве просвещения РК совместно с ЮНЕСКО представил новую образовательную программу. Она подготовлена с учетом международного опыта и адаптирована для казахстанских учителей".

В рамках обучения педагоги смогут освоить:

практическое и этичное применение инструментов искусственного интеллекта;

методы составления промптов;

основы планирования уроков;

разработку тестов и учебных материалов;

создание иллюстраций;

подходы к обновлению содержания обучения и повышению интереса учащихся.

"Главная идея программы – искусственный интеллект не заменяет учителя, а становится надежным помощником в его работе. Благодаря этому педагоги получают больше возможностей для творчества". Пресс-служба МП РК

Обучение, организованное Национальным центром повышения квалификации "Өрлеу", доступно бесплатно на платформе LMS после регистрации на сайте https://reg.orleu.edu.kz.

"За первую неделю участие приняли около 100 тыс. человек, почти половина из них уже получили сертификаты". Пресс-служба МП РК

