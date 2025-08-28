#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
537.63
622.52
6.69
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
537.63
622.52
6.69
Общество

Хорошую новость сообщили педагогам, желающим обучиться искусственному интеллекту

Искусственный интеллект, ИИ, AI, интеллектуальные компьютерные программы, интеллектуальная компьютерная программа, современные технологии, цифровизация , фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2025 09:18 Фото: unsplash
В Казахстане стартовало бесплатное обучение педагогов искусственному интеллекту, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 28 августа 2025 года, заявили в Министерстве просвещения (МП) РК:

"В Казахстане началось масштабное обучение, направленное на развитие цифровых навыков педагогов. В преддверии нового учебного года Национальный центр повышения квалификации "Өрлеу" при Министерстве просвещения РК совместно с ЮНЕСКО представил новую образовательную программу. Она подготовлена с учетом международного опыта и адаптирована для казахстанских учителей".

В рамках обучения педагоги смогут освоить:

  • практическое и этичное применение инструментов искусственного интеллекта;
  • методы составления промптов;
  • основы планирования уроков;
  • разработку тестов и учебных материалов;
  • создание иллюстраций;
  • подходы к обновлению содержания обучения и повышению интереса учащихся.
"Главная идея программы – искусственный интеллект не заменяет учителя, а становится надежным помощником в его работе. Благодаря этому педагоги получают больше возможностей для творчества".Пресс-служба МП РК

Обучение, организованное Национальным центром повышения квалификации "Өрлеу", доступно бесплатно на платформе LMS после регистрации на сайте https://reg.orleu.edu.kz.

"За первую неделю участие приняли около 100 тыс. человек, почти половина из них уже получили сертификаты".Пресс-служба МП РК

20 августа 2025 года стало известно, что в Казахстане с помощью ИИ будут определять, в какие войска отправить служить новобранцев. Подробности – здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Куда сходить в Алматы на День Конституции
Общество
11:44, Сегодня
Куда сходить в Алматы на День Конституции
Закроют с 1 сентября: важное объявление для пассажиров аэропорта Астаны
Общество
11:32, Сегодня
Закроют с 1 сентября: важное объявление для пассажиров аэропорта Астаны
Дорога в будущее: Halyk подготовил первоклассников к учебному году
Общество
10:32, Сегодня
Дорога в будущее: Halyk подготовил первоклассников к учебному году
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: