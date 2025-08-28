Хорошую новость сообщили педагогам, желающим обучиться искусственному интеллекту
В Казахстане стартовало бесплатное обучение педагогов искусственному интеллекту, сообщает Zakon.kz.
Об этом сегодня, 28 августа 2025 года, заявили в Министерстве просвещения (МП) РК:
"В Казахстане началось масштабное обучение, направленное на развитие цифровых навыков педагогов. В преддверии нового учебного года Национальный центр повышения квалификации "Өрлеу" при Министерстве просвещения РК совместно с ЮНЕСКО представил новую образовательную программу. Она подготовлена с учетом международного опыта и адаптирована для казахстанских учителей".
В рамках обучения педагоги смогут освоить:
- практическое и этичное применение инструментов искусственного интеллекта;
- методы составления промптов;
- основы планирования уроков;
- разработку тестов и учебных материалов;
- создание иллюстраций;
- подходы к обновлению содержания обучения и повышению интереса учащихся.
"Главная идея программы – искусственный интеллект не заменяет учителя, а становится надежным помощником в его работе. Благодаря этому педагоги получают больше возможностей для творчества".Пресс-служба МП РК
Обучение, организованное Национальным центром повышения квалификации "Өрлеу", доступно бесплатно на платформе LMS после регистрации на сайте https://reg.orleu.edu.kz.
"За первую неделю участие приняли около 100 тыс. человек, почти половина из них уже получили сертификаты".Пресс-служба МП РК
20 августа 2025 года стало известно, что в Казахстане с помощью ИИ будут определять, в какие войска отправить служить новобранцев. Подробности – здесь.
