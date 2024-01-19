Ожидание и реальность: кокшетауский парк сдадут в эксплуатацию "с тем, что есть"

На 8 лет затянулся ремонт единственного парка в Кокшетау. Многообещающий и самый долгожданный проект города прошел 4 корректировки. Подробности о том, что сейчас с ним происходит и будет ли он достроен, узнал корреспондент Zakon.kz.

Местные власти обещали, что после реставрации здесь будут находиться колесо обозрения, около 8 аттракционов, скалодром, восточный парк, скейт-площадка, аквапарк и многое другое.

Спустя долгие годы ожидания в Кокшетау успели ввести лишь спортивную и детскую площадки, пару лавочек, лыжероллерную трассу и служебно-бытовое здание.

На отчетном брифинге за 2023 год аким города Бауржан Гайса пообещал, что объект сдадут к 200-летию Кокшетау (29 апреля 2024 года – прим. автора). В беседе с заместителем главы администрации корреспондент Zakon.kz узнал, что на завершение работ у города осталось всего 20 млн тенге. Какого результата ожидать кокшетауцам теперь и велика ли разница между обещанным и действительным?

Проект парка под странным названием "Борцам революции" был разработан еще в 2013 году. На тот момент стоимость объекта со всей инфраструктурой составляла 1 млрд 204 млн тенге. Из-за дефицита средств к строительству приступили гораздо позже, когда проект устарел по ценам. В 2015 году прошла первая корректировка с удорожанием до 1 млрд 672 млн тенге.

Когда администрация поняла, что не тянет дорогостоящий проект, была инициирована вторая корректировка.

"В 2018-ом изменили конструктив парка, предусмотрели новые инвестиционные проекты, удешевив строительство до 905 млн. Но нас не профинансировали. В 2021 году вновь прошла корректировка без удорожания сметной стоимости. Было принято решение об изменении наименования проекта, исключили амфитеатр, стелу, аквапарк, пруд", - поделился заместитель акима города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Даулет Жунусов.

В августе 2023 года строительные работы снова приостановили из-за очередной корректировки.

"Парк переименовали в "Алаш арыстары". Принято решение о строительстве дополнительного входа и монумента, посвященного Алаш Орде, кафетерия и театра под открытым небом", - отметил спикер.

Из всего этого состоялось лишь переименование локации. После всех корректировок потребность в деньгах достигла 2 млрд тенге.

Посовещавшись, чиновники решили, что больше не видят смысла в реализации проекта.

"Мы не можем себе позволить 2 млрд выкинуть на парк и забыть про остальные проблемы города", - высказался Даулет Жунусов.

На сегодняшний день, на многострадальный объект потрачено 819 млн тенге. На завершение работ осталось всего 20. Вместе с тем, здесь все еще нет лавочек с урнами, полноценного освещения, с территории вот уже который месяц не убирается строительный мусор, на месте столбов для осветительных приборов торчат оголенные провода.

Фото: Zakon.kz/Карина Негметова

Фото: Zakon.kz/Карина Негметова

На вопрос, как акимат планирует подготовить парк к открытию в рамках юбилея города, в акимате ответили следующим образом:

"Парк сдадут с тем, что есть. На остаток средств мы планируем заняться озеленением и благоустройством. Мы связались с Северо-Казахстанским университетом, чтобы они подготовили нам видовое многообразие растений. Они взяли образцы почвы и конкретно под нас подготовили. Часть уже существует в этой рекреации, какую-то - придется перенести. Приведем дорожки и освещение в порядок… Когда заходите туда, да, там какая-то пустота, незавершенность. Мы это все обыграем зелеными насаждениями. Концепция парка существует и, наверное, будет реализована в будущем. На сегодняшний день, чтобы все это сделать, нужны значительные средства".

Фото: Zakon.kz/Карина Негметова

Фото: Zakon.kz/Карина Негметова

А в расположенном здесь здании социально-бытового комплекса, по прогнозам замакима, будет находиться отдел культуры и спорта города.

Фото: Zakon.kz/Карина Негметова

Единственный выход, которые видят чиновники, отдать парк в конкурентную среду.

"Есть заинтересованные и неравнодушные жители нашего города, которые готовы нам помочь. Мысль есть сделать там контактный зоопарк, обустроить кафе, маленький спортивный комплекс. Будем привлекать частный бизнес и они этим займутся. В дальнейшем содержать парк будут частники". Даулет Жунусов

Что касается памятника, установленного еще в 60-е годы прошлого столетия на захоронении 60 расстрелянных большевиков, его ликвидацию и установку там монумента Алаш Орде так же перенесли на неопределенный срок.

Фото: Zakon.kz/Карина Негметова

"Во-первых, это очень дорогая процедура. Во-вторых, необходимо получить какую-то историческую справку и выяснить, где именно находятся захоронения. Возможно, в будущем рассмотрим вариант о строительстве монумента Алаш Орде в другой зоне". Даулет Жунусов

Эти фотографии корреспондента Zakon.kz как нельзя лучше демонстрируют отличия между обещанным пару лет назад и итогом ремонта.

Фото: Zakon.kz/Карина Негметова

Фото: Zakon.kz/Карина Негметова

Фото: Zakon.kz/Карина Негметова

Фото: Zakon.kz/Карина Негметова

Фото: Zakon.kz/Карина Негметова

Фото: Zakon.kz/Карина Негметова

Фото: Zakon.kz/Карина Негметова

По словам Даулета Жунусова, акимат города готов к критике. Добавим, что в областном центре, помимо парка, не завершили набережную - с подрядчиком судятся. Кроме того, горожане не дождались и объездного моста через реку.