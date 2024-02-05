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"Немножко долгострой": Марат Ахметжанов пообещал привести в порядок кокшетауский парк

Аким Акмолинской области Марат Ахметжанов, парк-долгострой, Кокшетау Фото: Zakon.kz/Карина Негметова
Аким Акмолинской области Марат Ахметжанов прокомментировал ситуацию вокруг парка-долгостроя в Кокшетау. Он отметил, что не согласен с решением городских чиновников сдать в эксплуатацию парк в нынешнем состоянии, сообщает Zakon.kz.

Глава администрации заверил, что взял реализацию проекта под личный контроль. Ранее заместитель акима города по вопросам ЖКХ и благоустройства Даулет Жунусов прокомментировал корреспонденту Zakon.kz, что на парк у подрядчика осталось всего 20 млн тенге. На эти деньги планировалось добавить зеленые насаждения, установить лавочки с урнами и наладить освещение.

Тогда как жителям 8 лет обещали парк с аттракционами, скалодромом, скейт-площадкой, аквапарком и театром под открытым небом. План реконструкции долгожданного парка, который является единственным в Кокшетау, прошел за это время четыре корректировки.

Чтобы узнать, кто ответит за нереализованные объекты, журналист обратился к акиму области во время брифинга.

"В этом парке я был и 20 млн на завершение точно недостаточно. Сейчас он в удручающем состоянии и его должны привести в соответствие. Немножко долгострой получился. Строится он согласно проектно-сметной документации, которая прошла корректировку. Стоимость его, как и любого другого проекта, складывается из стоимости сметы. Поэтому все, что в смете заложено, мы исполним. Любые отклонения будут пресекаться правоохранительными органами. Самоуправство недопустимо. Я возьму на контроль. Здесь важно, чтобы парк сделали для людей с душой", – ответил Марат Ахметжанов.

Точных сроков в облакимате называть не спешат, но пообещали большую часть работ завершить в 2024 году.

Стоит отметить, что городские чиновники вскоре планируют утвердить генеральный план развития Кокшетау, согласно которому планируется ввести в эксплуатацию еще 14 скверов.

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Карина Негметова
Акмолинская область Кокшетау
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