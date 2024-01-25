Кто пользуется связью виртуальных операторов и чем они отличаются от реальных – эксперт

Пока мажилисмены обсуждают законопроект по вопросам связи и цифровизации и повышения инвестклимата сферы информатизации, Zakon.kz решил выяснить у экспертов телекоммуникационного рынка, кто такие виртуальные операторы, чем они отличаются от реальных и где в мире применялся этот опыт.

Ссылаясь на международную практику, депутат Екатерина Смышляева, выступая во время обсуждения законопроекта по вопросам связи и цифровизации в парламенте, пояснила, что виртуальный оператор мобильной связи в нашей регуляторной модели будет направлять уведомления уполномоченному органу о начале его работы. При этом оператор не будет получать лицензию как держатель инфраструктуры связи. Однако его преимуществом, по словам депутата, является то, что он может заключить договора с неограниченным количеством операторов, а его универсальная sim-карта будет ловить связь от той антенны, которая находится ближе, тем самым решая вопросы в тех случаях, когда нужно максимальное покрытие связью. Смышляева также напомнила, что служба МЧС подобные модели уже использует: тревожные кнопки и универсальные sim-карты.

Виртуальные операторы: посредники в мобильной сети или что-то иное?

Мобильный виртуальный оператор, или mobile virtual network operator (MVNO) — компания, которая арендует инфраструктуру у одного или нескольких операторов сотовой связи (хост-оператор), но оказывает услуги мобильной связи под собственным брендом. В этой связи возникает вопрос: кем все-таки являются MVNO – посредниками, использующими чужие сети для предоставления услуг связи своим клиентам, или чем-то иным? Впрочем, эксперты мобильного рынка связи, не опровергая наши подозрения о посредниках, аккуратно на примерах объясняют, что такое виртуальные операторы.

"Представьте себе, что вы оказываете бьюти услуги. У вас нет собственного салона и дорогостоящего оборудования, но зато есть небольшая база наработанных клиентов и маркетинговые знания, как увеличить их количество. Вы берете в аренду место в одном из оборудованных салонов, начинаете активно продвигать свои услуги в социальных сетях, тем самым увеличивая количество клиентов и укрепляя личный бренд. Примерно так же работают и виртуальные операторы", – говорит эксперт в области телеком Максим Оларь.

К слову, в России официальное разрешение на работу MVNO было утверждено Министерством связи и телекоммуникаций только в декабре 2008 года. До выхода этого документа виртуальные операторы являлись лишь посредниками, которые перепродавали услуги существующих операторов, не предоставляя свои собственные. Данный приказ министерства урегулировал отношения между "реальными" и виртуальными операторами связи.

Кто уже пользуется виртуальной связью

Эксперт отмечает, что очень часто MVNO становится дополнительным экосистемным продуктом уже существующего бизнеса. Преимущество виртуальных операторов мобильной связи заключается в их гибкости и способности быстро реагировать на изменения на рынке. Поэтому такие операторы могут предлагать более выгодные и уникальные предложения для своих клиентов.

"Наверное, поэтому на территории СНГ наибольший интерес к виртуальным операторам проявляет банковский сектор: у них уже есть большая активная база клиентов, которым они могут предлагать услуги мобильной связи. У нас услуги виртуального мобильного оператора для своих клиентов предлагают два банка: Forte и Jusan", – отметил Максим Оларь.

В соседней России успешным примером использования виртуального оператора являются проекты банка "Тинькофф Мобайл", "СберМобайл" (ООО "Сбербанк-Телеком"). Использует новые технологии и "Газпромбанк Мобайл" (ООО "Новые мобильные коммуникации"). Есть и еще один интересный пример – оператор "Cпартак Мобайл" для болельщиков футбольного клуба.



В США, к примеру, есть четыре основных оператора, которые предоставляют сетевую инфраструктуру 139 MVNO, обслуживающих 36 млн активных абонентов.

К слову, выручка российских виртуальных сотовых операторов, принадлежащих банкам, в 2022 году увеличилась на 38% и превысила 8,7 млрд руб. А рынок операторов мобильной виртуальной сети США, по данным исследовательской компании Mordor Intelligenc, оценивался в 13,15 млрд долларов в 2020 году, ожидается, что к 2026 году он достигнет 16,24 млрд долларов.

"Так или иначе международные эксперты отмечают довольно стремительный рост мирового рынка MVNO. Например, в 2022 году он оценивался в 78 млрд долларов, и прогнозируют, что к 2030 рынок виртуальных мобильных операторов достигнет оценки в 150 млрд долларов", – говорит Максим Оларь.

По его словам, эксперты, проводящие исследование рынка MVNO, прогнозируют, что симбиоз виртуальных мобильных операторов и базовых операторов будет строиться таким образом: операторы с физической инфраструктурой будут получать основной доход от предоставления ее в аренду, MVNO-операторы будут заниматься исключительно запуском и продажей сервисов абонентам.

Казахстан только начинает двигаться в данном направлении и в первую очередь, для внедрения цифровых решений в жизнь общества и экономику страны, а также создания инновационной среды для реализации цифровых инициатив, необходима проработка законодательной базы. Zakon.kz ранее сообщал, какие основные блоки внесены в законопроект по вопросам связи, цифровизации и повышения инвестклимата сферы информатизации.