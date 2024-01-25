Переживали за детей, оставшихся дома, но пациентов ведь не бросишь – медики

По информации Минздрава, медицинские организации в Алматы в ночь с 22 на 23 января работали в усиленном режиме. Сотрудники городской клинической больницы и скорой помощи рассказали корреспонденту Zakon.kz, как они дежурили во время землетрясения.

По словам сотрудников медицинских организаций, дежуривших в ночь, когда произошло землетрясение, все понимали, что нужно быть на работе, хотя и очень боялись за детей и родных, оставшихся дома.



"Конечно, было страшно, мы сами боялись толчков и переживали за детей, которые остались дома. Но ведь пациентов тоже не бросишь, им надо было оказывать помощь. Поэтому пришлось взять себя в руки", – поделилась сотрудница приемного покоя городской больницы скорой неотложной помощи г. Алматы.

В свою очередь водитель "скорой" рассказал, что в эту ночную смену ему на вызовы пришлось ездить в два раза чаще, чем обычно.

"Вызовов было очень много. Наверное, и хорошо, что сирены не включили. Иначе люди стали бы сильнее паниковать, и было бы еще больше травмированных", – прокомментировал водитель "скорой помощи".

По словам сотрудников "скорой", среди вызывающих помощь были и те, кто получил ушибы мягких тканей, у кого поднялось кровяное давление, и те, кто просто испугался. Последних медикам пришлось успокаивать. Ведь иногда людям просто требуется внимание и понимание, что они не одни.

Сотрудники Центральной городской клинической больницы (ЦГКБ) также поделились информацией, как работал дежурный персонал во время землетрясения. По их словам, врачам и медперсоналу пришлось следить за тем, чтобы паникующие пациенты не выбегали на улицу.

По словам заведующего хирургическим отделением №2 Мухамеджана Байтуреева, врачи и медицинский персонал больницы оказывали необходимую помощь пациентам и соблюдали все правила безопасности.

"В ночь происшествия в отделении хирургии находилось 17 пациентов. Все они вышли в коридор и хотели выйти на улицу. Мы объясняли пациентам, что во время толчков нельзя покидать здание, пользоваться лестницей и лифтом. Поэтому мы всех пациентов собрали в безопасных местах, отмеченных знаком "зонтик". Эти знаки указывают на безопасные места в больнице. Многие начали связываться с родственниками по телефону, тревожась за своих близких. Но могу сказать, что все пациенты находились под наблюдением дежурного персонала, поэтому паники и ухудшения состояния здоровья не наблюдалось", – отметил Мухамеджан Байтуреев.

В приемном покое ЦГКБ уточнили, что из тех, кто обратился к ним в эту ночь за помощью, никто не был госпитализирован.

"В результате землетрясения обратились 5 человек. Все пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь, а затем были отправлены домой на амбулаторное лечение. Госпитализированных не было", – рассказали сотрудники приемного покоя.

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