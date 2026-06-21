Евразийский банк передал автомобиль скорой помощи городской клинической больнице Алматы

Евразийский банк передал Городской клинической больнице №4 Алматы новый автомобиль скорой медицинской помощи в преддверии Дня медицинского работника, сообщает Zakon.kz.

Ключи от специализированного транспорта в торжественной обстановке вручили представители банка.

"Медицинские работники ежедневно несут огромную ответственность за здоровье и жизнь людей. В их профессиональный праздник мы хотели выразить признательность не словами, а реальной поддержкой", – отметила и.о. директора Алматинского филиала Евразийского банка Гульмира Абильдинова.

Фото: Евразийский банк

Переданный автомобиль позволит повысить оперативность оказания медицинской помощи, обеспечить своевременную транспортировку пациентов и улучшить доступность медицинских услуг для жителей города Алматы.

"Для нашей больницы это значимая и своевременная поддержка. Это позволяет нам быть более мобильными и оперативно оказывать помощь пациентам. Благодарны Евразийскому банку за внимание к вопросам здравоохранения и вклад в развитие медицинской инфраструктуры", – отметил Биржан Досмаилов, директор городской клинической больницы №4.

Фото: Евразийский банк

Городская клиническая больница №4 Алматы – многопрофильное медицинское учреждение, оказывающее экстренную, специализированную и высокотехнологичную помощь жителям Турксибского и Жетысуского районов Алматы, пациентам со всех регионов Казахстана по Порталу Бюро госпитализации. Больница также предоставляет консультативно-диагностические и стационарозамещающие услуги.

Фото: Евразийский банк

Евразийский банк – социально важный коммерческий банк Казахстана, входящий в десятку крупнейших по размеру активов. Банк занимает лидирующие позиции в автокредитовании, розничном бизнесе и предоставляет широкий спектр услуг корпоративным и МСБ-клиентам.