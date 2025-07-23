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Происшествия

Землетрясение ощутили в двух областях Казахстана: подробности

Сейсмометр, сейсмология, сейсмологи, сейсмограмма, землетрясение, подземные толчки, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2025 16:01 Фото: pixabay
Днем 23 июля 2025 года в Казахстане произошло землетрясение. В Министерстве по чрезвычайным ситуациям рассказали детали: подземные толчки ощущались в двух областях, сообщает Zakon.kz.

Сетью сейсмических станций ТОО "Национальный научный центр сейсмологических исследований и информации" МЧС РК в 15:37 по времени Астаны зарегистрировано землетрясение. Эпицентр расположен в 793 км на северо-восток от Алматы на территории Казахстана.

Расчетная интенсивность (в баллах) составила:

область Абай

  • Кокпектинский район, с. Кокпекты – 4 балла
  • Жарминский район, с. Калбатау – 4 балла
  • Аксуатский район, с. Аксуат – 3 балла
  • Бородулихинский район, с. Бородулиха – 2 балла
  • Аягозский район, г. Аягоз – 2 балла
  • г. Семей – 2 балла
  • Абайский район, с. Карааул – 2 балла
  • Урджарский район, с. Урджар – 2 балла
  • Жанасемейский район, п. Жоламан – 2 балла
  • Маканчинский район, с. Маканчи – 2 балла
  • Бескарагайский район, с. Бескарагай – 2 балла

Восточно-Казахстанская область

  • Самарский район, с. Самарское – 4 балла
  • Уланский район, п. Касыма Кайсенова – 4 балла
  • г. Усть-Каменогорск, – 4 балла
  • Глубоковский район, п. Глубокое – 3 балла
  • Куршимский район, с. Куршим (Курчум) – 3 балла
  • Алтайский район, г. Алтай (Зыряновск) – 3 балла
  • г. Риддер (Лениногорск) – 3 балла
  • Катон-Карагайский район, с. Улькен-Нарын – 3 балла
  • Шемонаихинский район, г. Шемонаиха – 3 балла
  • Тарбагатайский район, с. Акжар – 2 балла
  • с. Катон-Карагай – 2 балла
  • Куршимский район, с. Буран – 2 балла
  • Куршимский район, с. Маркаколь – 2 балла
  • Зайсанский район, г. Зайсан – 2 балла

Сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало.

Завтра, 24 июля 2025 года, в рамках учения в сейсмически опасных регионах страны: Алматы, Шымкенте, областях Абай и Жетысу, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Кызылординской и Туркестанской областях, подверженных разрушительному землетрясению, будет осуществлена подача сигнала "Внимание всем!" посредством запуска сирено-речевых устройств.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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