Землетрясение ощутили в двух областях Казахстана: подробности

Днем 23 июля 2025 года в Казахстане произошло землетрясение. В Министерстве по чрезвычайным ситуациям рассказали детали: подземные толчки ощущались в двух областях, сообщает Zakon.kz.

Сетью сейсмических станций ТОО "Национальный научный центр сейсмологических исследований и информации" МЧС РК в 15:37 по времени Астаны зарегистрировано землетрясение. Эпицентр расположен в 793 км на северо-восток от Алматы на территории Казахстана.

Расчетная интенсивность (в баллах) составила:

область Абай

Кокпектинский район, с. Кокпекты – 4 балла

Жарминский район, с. Калбатау – 4 балла

Аксуатский район, с. Аксуат – 3 балла

Бородулихинский район, с. Бородулиха – 2 балла

Аягозский район, г. Аягоз – 2 балла

г. Семей – 2 балла

Абайский район, с. Карааул – 2 балла

Урджарский район, с. Урджар – 2 балла

Жанасемейский район, п. Жоламан – 2 балла

Маканчинский район, с. Маканчи – 2 балла

Бескарагайский район, с. Бескарагай – 2 балла

Восточно-Казахстанская область

Самарский район, с. Самарское – 4 балла

Уланский район, п. Касыма Кайсенова – 4 балла

г. Усть-Каменогорск, – 4 балла

Глубоковский район, п. Глубокое – 3 балла

Куршимский район, с. Куршим (Курчум) – 3 балла

Алтайский район, г. Алтай (Зыряновск) – 3 балла

г. Риддер (Лениногорск) – 3 балла

Катон-Карагайский район, с. Улькен-Нарын – 3 балла

Шемонаихинский район, г. Шемонаиха – 3 балла

Тарбагатайский район, с. Акжар – 2 балла

с. Катон-Карагай – 2 балла

Куршимский район, с. Буран – 2 балла

Куршимский район, с. Маркаколь – 2 балла

Зайсанский район, г. Зайсан – 2 балла

Сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало.

Завтра, 24 июля 2025 года, в рамках учения в сейсмически опасных регионах страны: Алматы, Шымкенте, областях Абай и Жетысу, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Кызылординской и Туркестанской областях, подверженных разрушительному землетрясению, будет осуществлена подача сигнала "Внимание всем!" посредством запуска сирено-речевых устройств.

