Как выбирать жилье в Алматы и правда ли, что старые дома безопаснее новых

Землетрясение, которое жители Алматы почувствовали в ночь с 22 на 23 января, стало одним из самых интенсивных за последние годы, сообщает Zakon.kz.

Толчки наделали много паники, ведь в некоторых домах тряска была действительно ощутимой, а в памяти алматинцев еще свежи воспоминания о февральском землетрясении на юге Турции и северо-западе Сирии, в результате которых погибли 59 тысяч человек.



Уроки для Казахстана

Тогда, анализируя случившееся, эксперты из разных сфер сошлись в едином мнении: людей убивало не само землетрясение, а здания, которые не выдерживали сейсмической активности. В частности, казахстанский политолог в Нью-Йорке Диас Ахметбеков, анализируя землетрясение 2023 года в Турции, отмечал:

"К сожалению, это далеко не первый случай катастрофы подобного рода. К примеру, в августе 1999 года недалеко от Стамбула произошло Измитское землетрясение, где, по официальным данным, погибло более 17 тыс. человек. Спустя некоторое время стало понятно, что причиной такого большого количества жертв стало не само землетрясение, а коррумпированные практики строительства и неготовность властей к стихийным бедствиям. В частности, подрядчики нередко использовали дешевые строительные материалы, а чиновники ввиду своей коррумпированности не обеспечивали строгое соблюдение строительных норм".

При пришедшем к власти в 2002 году Эрдогане ситуация начала меняться в лучшую сторону: большое количество жилищ было укреплено либо реконструировано, а при содействии Евросоюза, с которым партия Эрдогана на тот момент развивала тесные связи в надежде когда-то стать ее полноправным членом, были построены новые общественные здания в соответствии с европейскими строительными нормами.

"Однако по мере усиления авторитаризма система реагирования на природные катастрофы перестала быть приоритетом власти: критики градостроительной системы в Турции были посажены в тюрьму, крупные тендеры продолжали выигрывать одни и те же бизнесмены из эрдогановского круга, а для привлечения избирателей на выборы 2018 года была введена зонная амнистия, разрешившая оформить юридически 13 млн нелегально построенных объектов. К сожалению, факты – вещь упрямая, и на данный момент они демонстрируют весьма простую истину: коррупция убивает сильнее, чем стихийные бедствия", – подчеркнул Диас Ахметбеков.

Коррупция и беда с технадзором

Что касается нарушений при строительстве в Казахстане, то на этапе проектов многие будущие здания могут выглядеть надежными. Инженер-строитель Тимур Саурамбеков уверен: если в процессе строительства в сейсмически активной зоне строго придерживаться строительных норм и правил, то дома выдержат самое сильное землетрясение. Специалисту есть с чем сравнивать: много лет он участвовал в градостроительстве Сочи, который находится в зоне сейсмического риска с самым высоким индексом в России (9 баллов), а теперь работает главным инженером на проектах в Алматы.

"В СНиПах прописано, какие должны быть запасы прочности при повышенной сейсмичности. Естественно, если говорить простым языком, запас прочности в 10-15% прописывается сразу, – объясняет Тимур. – То есть при обычном строительстве ты можешь закладывать, к примеру, арматуру диаметром 10 мм, а при строительстве в сейсмическом районе – 12-14 мм. Причем повышенного класса. То же самое с бетоном".

Требования к строительству зданий в сейсмических районах постоянно повышаются. Но, к сожалению, не все строители ответственные. И, собственно, еще на это проектировщики иной раз закладывают запас: на то, что могут привезти некачественную арматуру, могут плохо провибрировать и связать ее. В идеале дома должны строиться так, как написано в проекте. Технадзор и экспертиза должны быть неподкупными. На деле коррупционная составляющая в постсоветских странах очень высокая. И с технадзором у нас беда.

"У застройщика хранится исполнительная документация. Но даже если она вся подписана, и там указано, какие применялись материалы, – не факт, что это действительно было так. Только вскрытие и независимая экспертиза могут подтвердить марку бетона, какая арматура применялась. Внешне никак не проверишь".

Тем не менее, проверять застройщиков перед приобретением и арендой жилья нужно обязательно, говорит инженер-строитель. Покупателю или арендатору следует вчитываться в разрешительную документацию на строительство или, как минимум, убедиться, что она есть.

На что обращать внимание, выбирая жилье

В 2009 году КазНИИСА и акимат Алматы под эгидой Японского Агентства Международного Сотрудничества (JICA) подготовили документ с анализом рисков землетрясений. В отчете сказано: при возведении зданий и сооружений в сейсмических районах республики, в том числе, в Алматы, "имеют место многочисленные факты отступлений от требований норм по обеспечению их сейсмостойкости".

В основном без учета антисейсмических требований строят индивидуальные жилые дома. А проверка многоквартирных зданий, отраженная в этом документе, показала, что из 160 обследованных домов, возведенных в период с 1930-х по 1990-е годы, в категорию несейсмостойких либо сейсмоопасных попали 69.

К сейсмостойким относятся в основном крупнопанельные здания и здания с монолитным железобетонным каркасом; к сейсмобезопасным – дома с несущими стенами из кирпичной кладки и монолитным железобетонным перекрытием. Несейсмостойкими считаются здания с наружными несущими стенами и внутренним каркасом, а также с несущими стенами из самана или кирпича-сырца. Наиболее опасными при землетрясениях считаются многоэтажные дома с первым гибким этажом.





Фото: АПН

Таким образом, если на этапе строительства все технологии соблюдены, то панельный дом – один из самых безопасных. Наиболее наглядно это доказывает то, что во время таких разрушительных землетрясений, как Кайраккумское (1986 г.) и Спитакское (1988 г.), среди жильцов крупнопанельных зданий отсутствовали погибшие или получившие существенные травмы, а сами здания были вполне пригодны к дальнейшей эксплуатации.



Вечный вопрос

Примечательно, что в списке КазНИИСА сложно найти надежный дом старше 1960-го года. При этом среди горожан бытует мнение, что старые дома лучше новых, ведь примеры сейсмостойкого строительства можно увидеть даже у истоков основания города. Кеминское землетрясение 1911 года интенсивностью 10 баллов выдержали дома Шахворостова, аксакала Сейдаллина, почетного гражданина Головизина, построенные на рубеже XIX-ХХ веков; Свято-Вознесенский и Свято-Никольский кафедральные соборы, открытые для прихожан с 1907 и 1908 годов, соответственно; пансион Верненской мужской гимназии (ныне библиотека имени С. Бегалина); клуб офицерского состава (сейчас Музей народных музыкальных инструментов) и другие здания.

Фото: АПН

Но вот перед нами заметка, опубликованная в феврале 1954 года в газете "Алма-Атинская правда". В ней А. Курков, старший инженер-инструктор Государственного архитектурно-строительного контроля Алма-Аты, сетует на то, что "прорабами назначаются нередко люди, не имеющие никакого представления об условиях строительства в сейсмической зоне". С тех пор прошло уже 70 лет, а задаемся мы, по сути, тем же самым вопросом: можно ли доверять людям, которые строят наши дома?



Полина Чихичина, АПН