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Законодательство РК

Богатый платит за бедного: эксперт назвал плюсы и минусы предлагаемых поправок по ОСМС

Эксперт высказался о планах по увеличению отчислений в фонд ОСМС Фото: Zakon.kz
Новость о том, что с 2025 года верхний предел взносов в Фонд социального медицинского страхования могут увеличить до 50-кратного минимального размера заработной платы, вызвала широкий резонанс. Казахстанцы выступили против такого решения, сообщает Zakon.kz.

На портале "Открытые НПА" появился проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения". В рамках документа Минздрав предлагает с 2025 года установить верхний предел взносов в размере 50-кратного минимального размера заработной платы.

"Пункт 3 статьи 29 изложить в следующей редакции: "3. Ежемесячный объект, принимаемый для исчисления отчислений, не должен превышать 50-кратный минимальный размер заработной платы, установленный на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете. Ежемесячный доход, принимаемый для исчисления взносов, должен исчисляться по сумме всех видов доходов физического лица и не должен превышать 50-кратный минимальный размер заработной платы, установленный на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете", – сказано в проекте закона.

Казахстанцы активно обсуждают нормы документа. Большинство тех, кто высказался в обсуждении, против повышения отчислений ОСМС.

"Против повышения, так как налоговая нагрузка растет тоже непропорционально как на работодателя, так и на сотрудника. Когда будут отчеты по использованию сумм, внесенных каждым за прошлые периоды? На ОСМС отчисления делались, и немалые, с моей же заработной платы, а пользовался я только платными клиниками. Почему мы должны еще больше отчислять? Где логика?", – спрашивает казахстанец Евгений Рогов.

Его поддерживает казахстанка Виктория Бочковская.

"Я против ОСМС! Все лечение, УЗИ, врачей всегда проходила в платных медцентрах, потому что в поликлиниках очередь на УЗИ на месяц вперед расписана – так они всегда отвечают", – объяснила свою позицию гражданка Казахстана.

Депутат Мажилиса Асхат Аймагамбетов назвал справедливым возмущение граждан по поводу инициативы по увеличению отчислений ОСМС.

"До сих пор не решены системные проблемы: отсутствие прозрачности и цифровизации, низкие тарифы, методологические недоработки, не охваченные ОСМС несколько миллионов граждан и путаница в пакетах ГОБМП и ОСМС. Первоначальная более или менее сбалансированная модель финансирования при внедрении была изменена, ставки взносов государства были уменьшены в разы. Более того, республиканский бюджет недоплачивает в Фонд по своим обязательствам касательно взносов за отдельные категории граждан. В результате вместо уменьшения затрат граждан на платное лечение сегодня они растут. Только за последние два года расходы населения на медуслуги увеличились с 27,7% до 31,1%", – заявил Асхат Аймагамбетов в своем Telegram-канале.

По его оценке, фонд не стал классической страховой организацией со всеми принципами страхования, а превратился во внебюджетную организацию.

Эксперт в сфере финансирования здравоохранения, экс-член Постоянного комитета ВОЗ по Европейскому региону Али Нургожаев рассказал Zakon.kz, на ком эта норма может отразиться и как повлияет на бизнес.

"Во-первых, о самом повышении. Оно коснется только работников с зарплатой более 850 тысяч тенге в месяц. Сейчас такие работники платят отчисления не со всей зарплаты, которая может составлять 1 млн, 2,4 млн, а только с 850 тысяч. Таким образом, для них, в отличие от всего населения, действует пониженная ставка. Получается немного асоциально и противоречит принципу "богатый платит за бедного". А это главный принцип социального государства, которое, надеюсь, мы строим", – заявил Али Нургожаев.

Он также не согласен с мнением о том, что в этом случае может пострадать микро- и малый бизнес.

"Покажите мне тот микробизнес, который платит работникам зарплаты более 850 тыс. тенге? Напротив, нагрузка слегка увеличится на средний и особенно на крупный бизнес, причем не в сторону чрезмерного налогообложения, а лишь в виде подтягивания ставок к тем, которые платят все остальные слои населения и более мелкие организации. Считаю, что это абсолютная норма, и крупный бизнес может себе позволить платить столько же, сколько платит вся страна. Восстанавливается социальная справедливость", – считает эксперт.

Однако при увеличении суммы взносов, заявил Али Нургожаев, не следует ожидать расширения пакета медицинской помощи. Более того, он предостерег Минздрав и ФСМС от дальнейшего расширения гарантий.

"В последние годы и так произошел перегиб с расширением объемов и перечня медицинской помощи. Сейчас важно проводить политику сдерживания потребления услуг здравоохранения", – резюмировал Али Нургожаев.

17 января глава Минздрава Ажар Гиният ответила на критику в адрес Фонда социального медицинского страхования (ФОМС). Казахстанцы ранее предлагали расформировать фонд.

Ажар Гиният также обозначила позицию Министерства здравоохранения по введению ограничений на получение некоторых госуслуг для незастрахованных граждан.

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