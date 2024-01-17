Глава Минздрава ответила на предложение расформировать ФОМС

Министр здравоохранения Ажар Гиният в кулуарах Мажилиса 17 января ответила на критику в адрес Фонда социального медицинского страхования (ФОМС). Казахстанцы ранее предлагали расформировать фонд, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Ажар Гиният заявила о пользе системы обязательного медицинского страхования.

"Насчет пользы системы ОСМС я говорила не раз, что в рамках ОСМС дополнительно пришло финансирование. В 2,5 раза увеличилось финансирование отрасли, это дало возможность расширить объем оказанных медуслуг – поликлинических, стационарных. Также населению стали доступны дорогостоящее технологии, в том числе диагностические. Во всем мире это считают одной из лучших практик, поэтому в нашей стране это было внедрено в свое время", – сказала глава министерства.

По словам Ажар Гиният, для повышения прозрачности и эффективности использования бюджетных средств с прошлого года ужесточили требования к поставщикам медицинских услуг.

"С этого года внедряется цифровизация. Мы будем видеть движение средств, и с подтверждением пациента, что он эту услугу получил, данная услуга будет оплачена фондом медорганизации. Также в этом году договором перед каждой медорганизацией поставлены индикаторы – так как народные деньги выделены на лечение прикрепленного населения, они должны эффективно и качественно оплачивать услуги", – добавила глава Минздрава.

На вопрос журналистов о том, поддерживает ли она предложение о расформировании ФОСМ, Ажар Гиният коротко ответила: "Не поддерживаю".

Ранее Фонд медстрахования ответил на каждый пункт набирающей популярность петиции против ОСМС.