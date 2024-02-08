Аудиторы дали конкретные рекомендации по госбюджету, и их стоит учесть – эксперт

Эксперты продолжают анализировать и обсуждать задачи, поставленные президентом Токаевым перед новым Кабинетом министров. Главный специалист Института парламентаризма Ануар Карыбаев в комментариях Zakon.kz отметил, что аудиторы уже дали конкретные рекомендации по госбюджету.

Эксперт напомнил, что на реализацию реформ в бюджетно-налоговой системе у высшего исполнительного органа осталось меньше года, так как принятие Налогового кодекса планируется уже в октябре 2024 года. К этому времени новый состав Кабмина должен найти баланс, который будет способствовать экономическому росту, не создавая излишнего бремени для потребителей и бизнеса. Ведь высокие ставки НДС могут как стимулировать бюджетные поступления, так и влиять на инфляцию и общую стоимость жизни.

В связи с этим главный специалист Института парламентаризма отмечает, что аудиторами были даны конкретные рекомендации, и новому правительству необходимо их принять во внимание.

"Вполне возможно, что отпадет необходимость в увеличении некоторых ставок налогов. Необходим кардинальный пересмотр системы налоговых льгот. Высшая Аудиторская Палата в своем заключении к отчету правительства об исполнении республиканского бюджета за 2022 год отмечала, что недополученные доходы бюджета за счет представленных налоговых льгот за 2018-2021 годы составили 30 417,7 млрд тенге". Ануар Карыбаев

Он также полагает, что только гармонизация планов стратегического развития и бюджетных процессов на всех уровнях управления повысит качество использования государственных средств. Без этого усовершенствование Налогового и Бюджетного кодексов, по мнению эксперта, которое правительству Олжаса Бектенова поручил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, может затянуться.

"Критика Токаева по поводу использования бюджетных средств на текущие задачи вместо стратегических целей подчеркивает важную проблему в управлении государственными финансами. Бюджетные ресурсы часто направляются на немедленные потребности, оставляя мало средств для долгосрочного развития и инвестиций в будущее. Объем дефицита бюджета, превышающий 11 трлн тенге за последние пять лет, указывает на серьезные вызовы в балансе доходов и расходов". Ануар Карыбаев

По мнению эксперта, долгосрочные цели развития страны и краткосрочное распределение бюджетных ресурсов должны коррелировать друг с другом через единую информационную систему планирования.

"Такие проблемы, как короткие горизонты планирования, отсутствие единых стандартизированных показателей качества жизни, слабая связь между бюджетными ассигнованиями и результатами, а также недостатки в статистической системе требуют комплексного подхода к реформированию для улучшения эффективности государственного управления и повышения благосостояния населения". Ануар Карыбаев

Чтобы выполнить поставленные главой государства задачи, министрам "необходимо разработать четкие критерии и показатели для оценки достижения стратегических целей и эффективности бюджетных расходов", объясняет эксперт. Таким образом, по его мнению, госуправленцы смогут лучше мониторить результаты, анализировать их и в случае чего корректировать планы в соответствии с меняющимися условиями и приоритетами.