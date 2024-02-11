Полицентрический Алматы: чем он будет лучше нынешней модели развития города

О полицентрической модели развития мегаполиса говорят давно. Архитекторы, урбанисты и планировщики убеждают, что разработанный ими план позволит развитию города. Так ли это и чем новый план лучше старого – подробнее в материале Zakon.kz.

На прошедшей на днях презентации нового Плана детальной планировки архитекторы и представители акимата Алматы сообщили, что, согласно новому Генплану города, принято решение принять полицентрическую модель развития с пятью крупными центрами.

Фото: Zakon.kz

Какие бывают модели развития городов и чем они отличаются, мы расскажем чуть позже, а пока отметим, что еще в мае прошлого года был утвержден новый Генеральный план развития г. Алматы. Предыдущий Генеральный план был разработан в 2004 году. С того времени, по словам руководителя Управления городского планирования Нурлана Буранбаева, произошли значительные изменения в структуре, в ткани города, в его развитии. В связи с этим и был разработан так называемый План детальной планировки города (ПДП).

"В первую очередь это было связано с присоединением значительных территорий прилегающих районов области. И, к сожалению, в довесок к этим присоединениям мы получили проблемы в виде хаотичной застройки, сомнительной разрешительной документации, неполноценной обеспеченности инженерной инфраструктуры. Поэтому было принято решение скорректировать тот генеральный план". Нурлан Буранбаев

Генеральный план – это документ стратегического развития, который предполагает основные технико-экономические и стратегические направления развития города. Но вот детали в виде районных улиц или расположения отдельных объектов разрабатываются уже на стадии проектирования.

"Алматы – это ядро агломерации. В городе ежедневно курсирует около 800 тысяч машин. Из них около 400 тысяч зарегистрированы в городе и 400 тысяч приезжают извне. Ежедневно до 500 тысяч человек въезжает в город, из них около 10 500 – дети, которые едут из пригорода в городские школы. Более 50 тысяч людей приезжает в город за услугами в сфере здравоохранения. Но основная масса едет на работу". Нурлан Буранбаев

В свою очередь директор "НИИ Алматыгенплан" Асхат Садуов также отметил, что на сегодняшний день в мегаполисе 10 въездных основных магистралей, которые ежедневно принимают большое количество мигрантов из области.





Фото: Zakon.kz

По словам эксперта, полицентры будут теми территориями, которые будут снижать нагрузку на центр и принимать периферийные потоки для того, чтобы люди могли потреблять те же услуги, что и в центре города, в полицентрах. Также предполагается строительство нового железнодорожного вокзала, который станет неким драйвером экономического развития районов бывших областных территорий.



"Дневное население, которое движется в мегаполисе изо дня в день, – 2,8 млн человек. Это большая нагрузка на город. Когда мы сделали полицентрическую модель, мы вывели рабочие места, распределили плотность застройки. Мы всю инфраструктуру к этому подготовили, запланировали. Теперь основная часть работы заключается с застройщиками и бизнесом, чтобы донести им необходимую информацию и перенести производства". Нурлан Буранбаев

По словам эксперта, эта работа растянется на два срока – до 2030 года и до 2040 года.



Какие районы Алматы планируют развивать

Программа развития Алматы предусматривает создание 5 полицентров, имеющих различную постпространственную структуру и функциональное наполнение.

Фото: Zakon.kz

Восточные ворота – Аэропорт-сити

Развитие полицентра "Восточные ворота" определяется расширением функций, связанных с аэропортом, – MICE-туризм и сопутствующее развитие HORECA, формирование логистического узла.

Специалисты, занимающиеся разработкой ПДП, отмечают, что более 50% всех посещений Казахстана приходится на деловой туризм. При этом согласно мировой статистике, 40% всех деловых поездок имеют и развлекательное дополнение. Очевидно, что, прибыв по делам, приезжие хотят посмотреть город, его достопримечательности и как-то развлечься. Это дает урбанистам возможность для развития в зоне влияния аэропорта объектов индустрии делового туризма (MICE туризма), ориентированных на совмещение туристических и деловых целей.

В этом же районе ключевым фактором развития полицентра становится трассировка транспортного коридора LRT, который будет связывать аэропорт с транспортно-пересадочным узлом (ТПУ) через деловой центр. Это необходимо, поскольку стоимость объемов грузов, ввозимых через аэропорт Алматы, составляет 35% от общего импорта (в физическом выражении – 1%, это около 90 тыс. тонн).

"Здесь аэропорт, Алатауский район, Бухтарминка, Кульджинка и Талгарский тракт. Также район является въездным хабом и визитной карточкой города. "Аэропорт-сити" будет развивать логистическую, бизнес-инфраструктуру и будет обеспечен скоростным транспортом ЛРТ и БРТ. В дальнейшем туда придет метро". Асхат Садуов

Полицентр "Север"

Этот район связан с выносом и преобразованием промышленных территорий, а также трансформацией зоны барахолки. С точки зрения промышленной сферы, север Алматы является важным логистическим центром, поскольку здесь обустроена скоростная связь с КПП "Хоргос" на границе с Китаем.

Предполагается, что ревитализация промышленных территорий, которые находятся в этом районе, будет способствовать преобразованию рынков вдоль Северного кольца.

Для облагораживания территории предусмотрен водно-зеленый каркас полицентра, который формируется вдоль рек Есентай и Баскарасу и рощи Баума.

"Полицентр имеет вектор развития в сторону "Алатау-сити". Надо сказать, что это один из наиболее сложных центров, где развивается индустриально-промышленная территория". Асхат Садуов

Полицентр "Юго-Запад": транзитное пространство

Фото: Zakon.kz

Развитие полицентра "Юго-Запад" связано с созданием ТПУ и формированием нового туристического кластера. Данный район развивается с севера на юг с учетом транзитных магистралей Райымбека, Толе би, Абая и Жандосова.

Зеленый каркас юго-западного района развивается вдоль тектонических разломов и связан с горным кластером.

Предполагается, что в полицентре "Юго-Запада" будет сделан особый акцент на развитие общественно-культурной инфраструктуры в точках повышенного транзита – ТПУ "Барлык" и возле станций метро.

Отличительная черта центра – связь с горным кластером вдоль малых рек.

"Здесь основным хабом будет транспортно-пересадочный узел "Барлык" – это в сторону Каскелена, Узынагашского направления. Там будет станция метро, станция ЛРТ, БРТ. Имеющиеся трассы – Рыскулова, Райымбека, Абая, Жандосова – являются главной транспортной линией и экономическим сектором для горожан. В районе важно достроить станции метро "Момыш-улы" до станции "Барлык". Асхат Садуов

Полицентр "Запад"

Предполагается, что этот район будет развиваться как центр современных экологичных производств, сопутствующих жилых и общественных центров.

Фото: Zakon.kz

На севере полицентра будет развиваться железнодорожный вокзал "Алматы-3", общественная индустриальная зона (ИЗА-1) и территория фармпроизводства Nobel.

В центральной части располагаются три очереди Индустриальной зоны Алматы, а также прилегающие к ним кладбище "Батыс" и ТЭЦ-2, планируется и создание депо ЛРТ.

В южной части уже сформирована общественно-деловая застройка с образовательными объектами (колледжами), исследовательскими и деловыми центрами, а также "Алматы Ареной" и жилым районом Алгабас.

Зеленый каркас Запада развивается вдоль тектонических разломов и связан с территорией Сакских курганов.

"Полицентр Запад – это индустриальная зона Алматы. Сейчас, чтобы не перегружать город и помочь жителям Наурызбайского, Алатауского и Ауэзовского районов, мы по улице Саина легко можем обеспечить транспорт и тем самым снизим нагрузку центрального города. А "Вокзал-3" станет неким драйвером для экономического развития районов бывших областных территорий – это Бурундайская трасса, Саина, Рахат и Мадениет. В Алгабасе предусмотрена смешанная застройка, а в наших планах создать городскую центральную застройку". Асхат Садуов

Золотой квадрат

"Исторический центр", или, как его еще называют, "Золотой квадрат", задает принципы работы с историческим наследием и определяет подходы к реновации.

В историческом центре Алматы сейчас находятся объекты, несущие функции спортивных, медицинских, административно-производственных услуг. Здесь же сформирован существующий жилищный фонд.

Вывод предприятий из центра возможен, но не все так просто.

Для того чтобы реализовать ПДП, архитекторы, проектировщики и урбанисты намерены вынести за пределы исторического центра действующие промышленные предприятия и создать там новые зоны, комфортные для населения. По словам специалистов, предприятия, которые предложены генеральным планом к выносу, будут размещаться в пригородной зоне. Часть предприятий, которые оцениваются как не вредные производства, будут вынесены в западную зону. А предприятия, имеющие классификацию вредности 1 и 2, будут вынесены за пределы города. Разработчики ПДП уверены, что этот шаг наиболее продуман, поскольку промышленные предприятия, кроме производства, это еще и рабочие места.

"Сами же руководители предприятий понимают, что им выгоднее вынести их производства в пригородные зоны, потому что большая часть их рабочих живут там, а сейчас они вынуждены ехать в город на работу. Кроме того, за городом земля дешевле, и есть все условия для эффективного производства. Собственники ряда предприятий это понимают и сами вывели бы производство за город, но они, конечно, затрудняются это делать, потому что это огромные затраты ", — отмечают разработчики ПДП.

В новых зонах города, помимо действующих, предполагается строительство 225 школ, 190 дошкольных учреждений, 54 поликлиник, 7 музеев и 9 театров.

"Наша цель – недопущение точечной застройки, увеличение площадей для озеленения. К примеру, на сегодняшний момент у нас доля озеленения составляет примерно 6,2 кв. м на человека. Мы планируем увеличить ее в два раза, сделать больше 12 кв. м на человека". Нурлан Буранбаев

В городе также предполагается строительство 139 домов с учетом принципов ПДП, позволяющих обеспечить комфортную жизнь людям и удобный коннект между жилыми домами.

Чем отличается полицентрическая модель развития города от моноцентрической?

Построение моделей города является важной частью изучения городской агломерации. С каждым годом данной теме уделяется все больше внимания со стороны урбанистов. Моноцентрическая модель развития города формируется за счет одного крупного ядра – центра. До настоящего времени именно так и развивался Алматы, где центром являлся "Золотой квадрат".

Моноцентрическая модель – развитие сосредоточено в существующем центре, от которого кругами расходятся зоны расширения и развития.

Моноцентрическая модель имеет много преимуществ в отношении максимально эффективного создания сетей транспорта и инфраструктуры. Также она позволяет городу развиваться компактно с созданием плотно заселенных многофункциональных районов с доступным образованием, здравоохранением, торговлей, отдыхом и выбором возможностей занятости. Однако в данной модели не учитываются коммерческие и социальные нужды других поселений агломерации.

Существуют также другие модели развития городов:

"Рассеянная модель", когда развитие города сопровождается развитием ряда не связанных между собой объектов.

Лучевая модель (линейная) – развитие города идет вдоль транспортных коридоров с образованием в каждой из них "лучей" развития, тесно связанных с главным городом, но совершенно необязательно между собой.

Но ни "рассеянная модель", ни "лучевая" не годятся для Алматы, поскольку город раскинулся у северных отрогов Тянь-Шаня и находится как бы в обрамлении гор и может развиваться лишь в противоположную от них сторону.

Полицентрическая модель формируется за счет нескольких центров.

Эта модель предусматривает развитие компактного города с максимальным переосвоением городских земель и развитием тесно связанных между собой и с главным городом городов-спутников. Полицентрическая модель имеет много преимуществ моноцентрической модели, но учитывает и важную роль дальних поселений в разнообразном развитии и укреплении экономики агломерации.

Отдельные эксперты отмечают, что полицентры всегда были в нашем городе и существуют сейчас – это центры жилых районов, и они требуют развития. Однако очевидно, что проекты, рассматриваемые в настоящее время урбанистами, собственно, и предлагают упорядочить хаотичную застройку в ряде районов и заняться их развитием.

Система не нова, но эффективна

Урбанизация стала спутником и символом прогресса в мире века назад. Например, французский архитектор Ле Корбюзье в XX веке разрабатывал в Париже полицентрический план "Лучезарного города", который основывался на повторении однообразных элементов, или "жилых единиц". Иначе под "жилой единицей" подразумевался базовый жилой элемент стандартизированного и унифицированного городского комплекса. И хотя проект Ле Корбюзье не был завершен, все же определенные элементы были возведены.

По аналогичному примеру реконструировалась и Барселона. Вплоть до XIX века центр этого города был окружен стеной, сохраняя средневековый облик: узкие улицы, беспорядочная застройка, что в результате приводило к пробкам на дорогах. Позже стена была снесена, улицы расширены, а кварталы приобрели форму прямоугольника. В каждом квартале развивалась своя инфраструктура – школы, больницы, парки, бизнес, торговля и пр.

Разрастание городов и мегаполисов происходит в разных странах мира. И Алматы здесь не исключение. Учитывая практики городов мира, урбанисты Алматы сделали ставку на полицентрическую модель развития.

Фото: Zakon.kz

Очевидно, чтобы возвести новые жилые здания, транспортные развязки, дороги, пересадочные узлы или иные объекты городской инфраструктуры, необходима свободная территория. А потому возникает вопрос о выкупе земли у собственников. По словам представителей акимата г. Алматы, все, что касается выкупа или изъятия земель под нужды города, будет проведено в соответствии с действующими в РК законами и по рыночной цене. Если собственник не согласен, то есть еще один выход – суд. Впрочем, как долго будут длиться такие судебные процессы, сегодня можно только предполагать. Ясно одно: в таком случае увеличивается срок реализации разработанного проекта.

На сегодняшний день властям города и разработчикам ПДП предстоит решить несколько важных факторов:

недостаточное развитие городской инфраструктуры в отдаленных от центра районах города,

проблемы пропускной способности автодорог,

дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях и школах,

неудовлетворительное состояние объектов социальной инфраструктуры,

неудовлетворительное состояние мест досуга,

недостаточность обеспечения населения жильем,

проблемы с ливне-дренажной системой,

недостаточное количество автостоянок и многое другое.

Все эти вопросы требуют решения. Пока предлагаемые проекты находятся на стадии обсуждения. Но если будет решен хотя бы вопрос регулирования внутренней миграции (маятниковой, дневной, недельной) из области и отдаленных микрорайонов в центр города, а также вопрос предотвращения перенасыщенности и избыточного давления на инфраструктуру, то, может быть, город вздохнет свободнее.

Автор: Мадина Исмагулова