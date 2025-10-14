Архитектурная подсветка Алматы: как город стал оживать ночью – фоторепортаж

Кажется, Алматы начал говорить на новом языке – языке света. Корреспондент Zakon.kz вышел вечером на улицу, чтобы проверить, не мерещится ли ему это все, и попал в новую версию города, где даже старые дома теперь хвастаются подсветкой.

Все мы знаем, что вечером Алматы живет в другом ритме: быстрее, ярче, громче. Гул машин в пробках, шипение кофе-машин из многочисленных кофеен на один квадратный метр, музыка из открытых окон кафе, смех со скамеек, звон бокалов и короткие гудки такси.

Теперь этот уличный спектакль играет не только под звуки и запахи, но и под свет, наконец-то. Здания включаются в происходящее, будто дежурят на сцене жизни. Алматы немного изменил свой облик, акимат подсветил фасады домов, обрамил здания мягкими линиями света по периметру, которые подчеркивают их архитектурный характер.

Фото: Zakon.kz

Дома стали молчаливыми свидетелями человеческих встреч и разговоров. Теперь они дают людям не только свет, но и ощущение присутствия, как будто город смотрит на тебя, но не мешает действовать. Под этими огнями видны лица, взгляды, эмоции, ловятся моменты, которые раньше прятались в темноте.

Алматы давно ждал этого света. Он был шумным и ярким днем, но терялся и замирал вечером. Теперь он снова ожил и после заката стал более безопасным, уютным, живым.

Фото: Zakon.kz

Мнения жителей и гостей, как обычно, разделились. В соцсетях не утихают споры: кто-то восторгается, мол, "наконец-то Алматы засиял, как мегаполис", а кто-то шутит про "город-гирлянду". Одни считают подсветку стильной и атмосферной, другие – избыточной и неуместной. Дебаты горячие, комментарии острые, но факт остается фактом: работа идет.

"В принятом мастер-плане четко прописаны все параметры архитектурной подсветки: яркость, размеры и цветовая температура прожекторов, места их расположения, требования к опорам и кронштейнам, прием освещения (заливающий, акцентирующий, локальный, комбинированный) и др. Подсветка устанавливается с учетом опыта и рекомендаций международных компаний, занимающихся аналогичными работами в других странах", – сообщили нам в АО "Алатау Жарық Компаниясы".

По какому принципу выбирают здания для подсветки

Чтобы разобраться, что именно происходит и кто стоит за световыми превращениями города, мы обратились за разъяснениями в АО "Алатау Жарық Компаниясы".

"В список проекта развития архитектурного освещения объекты отбирались как на основе эстетики, так и исходя из их исторической и культурной ценности. Среди них есть и фасады, расположенные вдоль магистральных улиц, и здания, подсветить которые в своих обращениях просили горожане. Здания стали превращаться в световые силуэты, подчеркивая их характер и очерчивая новый визуальный ритм города", – пояснили в "Алатау Жарық Компаниясы".

Фото: Zakon.kz

Архитектурная подсветка – это световой акцент на характере города. Она работает как визуальный маркер, который помогает Алматы выглядеть узнаваемо и достойно даже после захода солнца. Это как макияж для зданий, способ подчеркнуть достоинства. Подсветка должна не теряться среди окружающей застройки, а наоборот, выделять ключевые объекты, подчеркивать их статус, историю, архитектуру. Это своего рода верхний уровень световой иерархии, который делает город визуально читаемым и запоминающимся.

"Важно, чтобы освещение таких объектов было продумано не только с точки зрения их индивидуального облика, но и в контексте общего панорамного восприятия. В ночной панораме на первый план должны выходить объекты, обладающие высокой эстетической и культурной ценностью". АО "Алатау Жарық Компаниясы"

Фасады теперь словно обвели светящейся рамкой: тонко, аккуратно, местами ярко, местами сдержанно. И пусть мнения у людей разные: кто-то называет это глупостью, кто-то восхищается, кто-то хмурится, но именно в этой разности восприятия и есть дух Алматы.

Фото: Zakon.kz

Этапы реализации

Подсветка фасадов зданий, вошедших в список проекта развития архитектурного освещения, выполнена практически на 70%, заверили нас в АО "Алатау Жарық Компаниясы".

Ауэзовский район – 7 объектов,

Бостандыкский район – 19,

Жетысуский район – 9,

Медеуский район – 6

Турксибский район – 6.

"Работа в данном направлении продолжается. Что касается освещения жилых домов, стоит отметить, что на данный момент освещенность города составляет 92%. К концу 2025 года этот показатель будет приближен к 100%", – пояснили в компании.

Город всегда умел быть нестандартным, и в этом его стиль. Наш город – место, где история встречается с современностью, где старые здания могут получить новую жизнь с помощью света, а новые – заиграть архитектурными акцентами, заметными только ночью.

Фото: Zakon.kz

Но на основе чего формируется список зданий и домов?

"Список исторически неосвещенных или слабоосвещенных участков составлялся на основании обращений граждан и мониторинга территории города. Приоритетных направлений в данном списке нет, основная цель – полностью охватить город наружным освещением. В список попали более тысячи участков: это отдельные отрезки улиц, переулки, территории между дворами многоквартирных домов. Работы ведутся во всех восьми районах города", – рассказали в АО "Алатау Жарық Компаниясы".

Фото: Zakon.kz

Есть во всем этом некий шарм, хотя есть и недовольные. Своеобразная театральность, легкий налет драмы и эстетики. Жителей города очень интересует вопрос финансирования. Кто оплачивает электричество, связанное с архитектурной подсветкой: только районный акимат или есть доля ответственности у собственников зданий/фасадов?

"В 2025 году определены основные фасады зданий и доминанты, на которые необходимо установить подсветку. Список проекта развития архитектурного освещения изучен и утвержден, в него вошли 70 объектов. Работы по монтажу подсветки зданий, вошедших в этот список, финансируются районными акиматами. Вновь строящиеся объекты, не вошедшие в список, обслуживаются непосредственно компаниями, на балансе которых они состоят, включая затраты финансирования для поддержания рабочего состояния и эксплуатации", – объяснили нам в компании.

Фото: Zakon.kz

В рамках модернизации системы наружного освещения и строительства новых линий в 2025 году предусмотрена установка более 20 тысяч светильников.

Так что теперь, стоя под этими сияющими рамками, вы можете ловить взгляды не только прохожих, но и тонкий свет городской иронии. Раньше в темноте было тревожно, теперь стало ярко.

Освещение превратилось, помимо городской инициативы, в площадку для дебатов, стало полноценным инфоповодом с мемами, горячими комментариями и вечным "а раньше было лучше". Но, похоже, Алматы решил: пусть уж лучше ярко, спорно и с характером, чем снова раствориться в вечернем ничто. Свет есть. И как минимум скучно точно не будет.