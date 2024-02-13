Кыргызский политолог: Мы – не банановая республика

На днях в социальных сетях был опубликован ответ президента Кыргызстана Садыра Жапарова на письмо государственного секретаря США Энтони Блинкена. Zakon.kz узнал мнение отечественных и зарубежных экспертов по данному поводу.

17 января 2024 года Энтони Блинкен направил письмо президенту Садыру Жапарову, в котором выразил обеспокоенность по поводу законопроекта о внесении изменений в закон "О некоммерческих организациях", который находится на рассмотрении Жогорку Кенеша (парламент КР). Госсекретарь США уверен, что в случае принятия документа он приведет к гражданским и уголовным наказаниям для неправительственных организаций.



По словам Блинкена, американские НПО рассматривают возможность "превентивного прекращения своей деятельности", призвав "взвесить опасения и обсудить их с лидерами парламента".

В своем ответе президент Кыргызстана Садыр Жапаров, отмечает, что письмо Блинкена "имеет признаки вмешательства во внутренние дела нашего государства", а сам законопроект призван внести ясность и упорядочить деятельность НПО в Кыргызстане.

Президент также обратил внимание госсекретаря, на то, что концепция инициированного депутатами проекта Закона близка к концепции действующего закона о регистрации иностранных агентов (Foreign AgentsRegistration Act, FARA) принятого в США в 1938 году.

"В этой связи не может не возникнуть вопрос: почему вам можно, а нам нельзя?" – задает вопрос Садыр Жапаров.

Президент с сожалением отмечает, что госсекретарь имеет искаженное представление о ситуации с правами и свободами человека, основанное на недостоверной информации со стороны отдельных НПО.

Как рассказал президент, в Кыргызстане появилась "прослойка" НПО, получающих финансирование из-за рубежа, которых в кыргызском обществе называют "грантоедами".

Подобные ненадежные источники информации спекулируют на своих "трудностях" и "гонениях", что в свою очередь вынуждает спонсирующие иностранные структуры идти у них на поводу, заниматься расточительством, тратя деньги налогоплательщиков США и стран Евросоюза.

В завершении письма Садыр Жапаров предложил провести аудит использования финансовых средств НПО, финансируемыми правительственными организациями США и пригласил Энтони Блинкена, посетить страну, а также попросил не вмешивайтесь во внутренние дела Кыргызстана.

"Ни один президент центральноазиатских стран не получал такие письма. США поступают крайне некорректно, вмешиваясь во внутренние дела Кыргызстана. Мы что какая-та "банановая республика"? Считаю, что президент дал достойный ответ", – отмечает кыргызский политолог Мурат Бейшенов.

Сам законопроект, по словам Марата Бейшенова, призван навести порядок в деятельности и финансировании неправительственных организаций, а также снизить влияния прозападных игроков на политическом поле.

Отечественные эксперты отмечают, что США на сегодня не обладают инструментами для оказания значительного влияния на Кыргызстан.

"Есть, по крайней мере, две причины, которые объясняют позицию властей Кыргызстана. Первая, это объективные факторы, в числе которых незначительное влияние США на экономику страны. Вторая, я бы назвал это политической традицией Кыргызстана, подчеркнутая демонстрация своей независимости, не только в отношениях с главными мировыми акторами, но и со своими соседями", – добавил политолог Николай Кузьмин.

Напомним, проект закона, инициированный депутатом Надирой Нарматовой, принят комитетом Жогорку Кенеша по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту во втором чтении.

Сам законопроект вводит в действующий закон "О некоммерческих организациях" положения, связанные с деятельностью некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного представительства, и предусматривается ведение уполномоченным государственным органом реестра некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного представителя.