Спасатели назвали лавиноопасные маршруты в Алматы, по которым лучше не ходить

Алматинские Медеу, Шымбулак и БАО оказались в числе самых лавиноопасных участков. Корреспондент Zakon.kz поговорил с руководителем ГУ "Казселезащита" МЧС РК Арманом Ахметовым и узнал, почему в стране участились сходы снежных лавин.

– Арман Тюлегенович, снежная лавина – что это и какую угрозу она представляет?

– Снежные лавины в горной части бассейна – одни из наиболее опасных природных явлений по повторяемости и разрушительному воздействию. Снежная лавина – это масса снега, падающая или соскальзывающая со склонов гор. Стихия характерна для всех горных районов с уклоном более 15 градусов, где высота снежного покрова превышает 15 сантиметров. Она опасна для жизни людей и хозяйственных объектов. Лавиноопасный период начинается в ноябре и длится до мая. А в высокогорной зоне лавины сходят в течение всего года. Февраль и март – самые опасные периоды, когда происходят самопроизвольные сходы снежных лавин (в это время фиксируется около 85% случаев). Обвал снега возможен в любое время суток, но чаще это событие происходит днем.

На образование и сход снежных лавин прежде всего влияют: снегопад или сосредоточение огромного количества снега на горных склонах (метелевый перенос), оттепели и дожди, землетрясения, резкие перепады температур, а также подрезка склона лыжниками, туристами, дикими животными и так далее.

Фото: ГУ "Казселезащита"

– Назовите самые опасные лавиноопасные участки в Казахстане.

– Горные районы Казахстана в разной степени представляют лавинную угрозу. Но больше всего снежных лавин наблюдается на склонах гор хребта Иле- Алатау, в горах Алтая (ВКО) и Туркестанской области. В горных районах республики 619 лавиноопасных участков, в зону воздействия которых попадает более 230 объектов и около 160 километров автодорог (международного, республиканского, областного и местного значений).

А по Алматинскому региону имеется 165 лавиноопасных участков. Из них наибольшую опасность для жителей и туристов города представляют 18 лавиноопасных участков, расположенных в районе высокогорного катка "Медеу", горнолыжного комплекса "Шымбулак" и Большого Алматинского озера.

– Сколько снежных лавин сошло в Казахстане с начала лавиноопасного периода и где они были?



– С начала лавиноопасного периода 2023-2024 годов были зарегистрированы на заранее закрытых по рекомендациям ГУ "Казселезащита" и в труднодоступных неосвоенных местах 62 самопроизвольно сошедших снежных лавины общим объемом более 66 тыс. куб. м.

В текущий лавиноопасный период наибольшее число самопроизвольных сходов снежных лавин зарегистрировано в горных районах Алматы и Восточно-Казахстанской области.

К примеру, 12 февраля лавина парализовала движение на трассе Усть-Каменогорск – Алтай. На следующий день в связи с обильным выпадением осадков и усилением ветра в ВКО сошло еще несколько лавин. А 13 числа самопроизвольный сход лавины произошел в Катон-Карагайском районе, на 437 км автодороги республиканского значения Усть-Каменогорск – Рахмановские ключи.

В горах Алматы также зафиксирована череда природной стихии. 14 февраля только с 8:00 до 15:00 было девять снежных лавин. Большинство из них произошло в труднодоступных местах, вдали от дорог и объектов.

Фото: ГУ "Казселезащита"

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– Какая сейчас наблюдается ситуация в горной местности?

– Из-за того, что зимние виды отдыха стали популярны среди населения и иностранных туристов, значительно возросла угроза их жизни и необходимость принятия самых действенных мер. Только за последнее десятилетие зафиксировано более десятков случаев гибели людей и разрушительного воздействия снежных лавин.

Наиболее подвержены риску горнолыжники, фрирайдеры, туристы и альпинисты. Поэтому, чтобы избежать гибели и не оказаться под лавиной, каждый человек, собирающийся в горы, обязан выучить основные правила поведения в горах и при сходе лавин иметь соответствующую экипировку, средства связи.

Напоминаем о том, что в горах сохраняется лавинная опасность.

ДЧС Алматы и ГУ "Казселезащита" рекомендуется в это время не посещать горную местность, остерегаться крутых заснеженных склонов, не выходить за пределы ограждений на горнолыжных курортах.

Фото: ГУ "Казселезащита"

Постами РГП "Казгидромет" и ГУ "Казселезащита" осуществляется постоянный мониторинг за снеголавинной обстановкой. На неотложные меры на базе АГЭТУ ГУ "Казселезащита" создана и приведена в постоянную готовность аварийно-механизированная бригада.

Специалисты ГУ "Казселезащита" МЧС РК в связи с неустойчивым состоянием снега на склонах гор рекомендуют не выходить на заснеженные склоны гор, чтобы не спровоцировать сход лавин, и воздержаться от походов в горы в ближайшие дни.



– Какие профилактические работы проводятся "Казселезащитой" для недопущения масштабных последствий?

– В настоящее время в зависимости от региона высота снега в пределах нормы или превышает норму. С начала года в целях обеспечения безопасности населения, автодорог и горнолыжных баз "Казселезащитой" проведены 59 профилактических спусков снежных лавин, общий объем сброшенного снега составил более 84 тыс. м3.

Профилактические спуски в Алматы и области проводятся по рекомендации и при непосредственном участии специалистов снеголавинных станций РГП "Казгидромет". В Восточно-Казахстанской области рекомендации и организация профспусков проводятся сотрудниками ГУ "Казселезащита".

Специалисты до начала работ определяют место, время производства взрыва, количество взрывчатых веществ и его расклад в лавинном лотке. Определяют безопасные маршруты движения групп. Взрывные работы – закладка взрывчатых веществ и производство взрыва – проводят специалисты взрывники.

Фото: ГУ "Казселезащита"

В опасные периоды нами совместно с ДЧС и ДП выставляются блок-посты по ограничению доступа людей и автотранспорта в зону лавинного риска. До начала опасного периода были выданы соответствующие рекомендации департаментам по чрезвычайным ситуациям, национальным паркам, местным исполнительным органам, воинским частям, зонам отдыха и курортам, владельцам жилых домов и руководителям организаций, чьи объекты расположены в зонах лавинного риска.

Ежегодно проводится более 500 наземных обследований и аэровизуальных обследований. Акиматам, руководителям организаций и предприятий, частным домовладельцам, расположенным в лавиноопасных зонах, выдается более 1000 уведомлений-рекомендаций, раздается свыше 7000 брошюр "Осторожно лавина!". Проводятся рейды и семинары в местах массового скопления людей, в школах и вузах с разъяснениями о лавинной опасности, правилах поведения и мерах предосторожности.

– Как безопасно ходить в горы в лавиноопасный период?



– Если было объявлено "Казгидрометом" предупреждение о возможных сходах снежных лавин, от походов в горы желательно воздержаться. Если предупреждения не было, то прежде, чем отправиться в путь, необходимо знать метеорологические прогнозы, составить маршруты передвижения, воздержаться от походов и катания на неподготовленных участках, передвигаться по маркированным тропам, а также разузнать как можно больше о местности, в которых есть риск схода лавин, максимально избегать опасных склонов (это простое правило поведения вполне способно спасти жизнь).

Если перед выходом в горы были зафиксированы обильные снегопады, поход лучше отложить на два-три дня, а в случае отсутствия лавин дождаться, пока он осядет. Также очень важно не ходить в горы одному или вдвоем: желательно держаться группой. Это всегда обеспечит страховку при сходе лавин, например, если участники группы будут связаны лавинной лентой, это даст возможность обнаружить засыпанного снегом спутника.

Фото: ДЧС ВКО

Перед тем как выйти в горы, желательно захватить с собой лавинный приемопередатчик, который даст возможность отыскать оказавшегося в лавине человека.

Очень важно не забыть захватить с собой мобильный телефон (он уже спас жизнь не одному человеку). Также неплохо взять специальные лавинные рюкзаки, в которых предусмотрена система надувных подушек, дающих возможность "всплыть" оказавшемуся в лавине человеку.

– Какая инструкция по выживанию, если попал под лавину?



– В горах нужно передвигаться лишь по дорогам и проложенным тропам долин и по гребням гор, при этом очень важно помнить о том, что нельзя выходить на крутые заснеженные склоны, пересекать их поперек или передвигаться зигзагом.

Если лавина сорвалась высоко и есть время что-нибудь предпринять, очень важно вспомнить одно из основных правил поведения, когда на тебя несется лавина: уходить с пути несущегося потока в безопасное место нужно двигаясь не вниз, а по горизонтали. Также можно спрятаться за выступом, желательно в пещере, взобраться на возвышение, устойчивый камень или крепкое дерево.

Если от лавины уйти не получилось, одно из правил поведения гласит о том, что нужно сразу освободиться от всех вещей, которые будут затягивать в несущийся поток и сковывать движения: от рюкзака, лыж, палок, ледоруба. Необходимо сразу начать резко пробираться к краю потока, совершая плавающие движения, делая все возможное, чтобы остаться наверху, а если есть возможность, зацепиться за дерево, камень или куст.