Мировая пресса обсуждает визит Токаева в Катар

Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Катар. Глава РК принял участие в работе инвестиционного круглого стола и провел результативные встречи с руководителями катарского бизнеса. Международная пресса пишет о продолжающемся сближении Казахстана и Катара, сообщает Zakon.kz.

Катарское информационное агентство Doha News стало освещать командировку президента Касым-Жомарта Токаева еще за день до приезда казахстанского лидера в ближневосточный эмират. В анонсе к важному международному событию Doha News сообщает о больших ожиданиях от предстоящих переговоров между Токаевым и эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани, а также от встреч с главой правительства, министром иностранных дел Катара шейха Мохаммедом бен Абдулрахманом Аль Тани и прочими высшими должностными лицами.

В передовице говорится, что заманчивые перспективы также открывает инвестиционный круглый стол, на котором ожидалось, что будут обсуждаться вопросы по наращиванию казахстанского экспорта в Катар до 250 млн долларов и увеличении катарских прямых инвестиций в Казахстан.

Пакистанский информационно-аналитический портал World Echo (WE) тоже зафиксировал повышенный интерес мировой общественности к прибытию главы казахстанского государства в Катар. Издание сделало акцент на усиливающихся экономических и дипломатических связях между Казахстаном и Катаром.

"Встреча следует за знаковым визитом эмира Катара в Казахстан в июне прошлого года, в ходе которого были достигнуты значительные успехи в укреплении двусторонних отношений. Подписание соглашения о партнерстве между Катарским агентством по продвижению инвестиций (IPA Qatar) и Kazakh Invest еще больше скрепило обязательства по активизации торгового и инвестиционного сотрудничества. Примечательно, что вклад Катара, включая финансирование строительства мечети Астаны и оказание медицинской помощи во время пандемии Covid-19, подчеркивает глубину двустороннего сотрудничества", – говорится в статье World Echo.

Там также отмечено, что, учитывая стратегическое географическое положение Казахстана и его устойчивую экономику, потенциал дальнейшего сотрудничества в таких секторах, как горнодобывающая промышленность, сельское хозяйство и энергетика, остается многообещающим.

"На Казахстан приходится 80% торгового объема во всей Центральной Азии, поэтому его роль в качестве ключевого партнера Катара в регионе переоценить невозможно", – пишет World Echo.

Большую аналитическую статью посвятила государственному визиту президента Токаева одна из ведущих англоязычных газет Катара Gulf Times. По мнению редакции, приезд "знаменует новую веху в развитии выдающихся исторических отношений между двумя дружественными странами и открывает дорогу к более широким горизонтам".

Издание также напомнило, что дипломатические отношения между Катаром и Казахстаном были впервые установлены 1 июля 1993 года. Посольство Катара в Астане открыло свои двери в мае 2008 года, а посольство Казахстана в Дохе открыло свои двери в мае 2007 года. В прошлом году страны отметили 30-летие со дня подписания соглашения. Между ними установлены дипломатические отношения.

"Отношения между Катаром и Казахстаном демонстрируют устойчивый рост в политической, экономической, инвестиционной и социальной сферах. Катар расценивает Казахстан как многообещающего стратегического партнера благодаря значительному экономическому потенциалу обеих стран, расширяющемуся в различных секторах", – пишет Gulf Times.

Издание отмечает, что группа катарских компаний рассматривает возможность участия в Комплексном плане приватизации Казахстана.

Почти слово в слово журналистов Gulf Times повторяет и Qatar News Agency. Оба СМИ сходятся во мнении, что у Катара огромный опыт в области производства сжиженного природного газа (СПГ) и нефтехимии, что может быть важным для Казахстана.

Qatar News Agency также напоминает, что Катар реализовал в Казахстане ряд известных инфраструктурных проектов, в числе которых открытие школы Шейха Тамима бен Хамада Аль-Тани, строительство родильного дома в Алматинской области. К тому же, как отмечает издание, с запуском прямого авиасообщения между двумя странами получили развитие туризм и транзитный потенциал обеих сторон.

Организация информационных агентств стран Азии и Тихого океана (OANA), гонконгский новостной портал BNN Breaking, азербайджанский Trend.Az, а также катарский ежедневник The Peninsula, сайты Qatar Tribune и The Gulf Observer разместили на первых полосах фотографию рукопожатия эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани и президента Токаева в международном аэропорту "Хамад" в Дохе.

Фото: akorda.kz

Журналисты подробно рассказали о торжественном, с участием роты почетного караула, но при этом теплом приветствии казахстанского лидера у трапа самолета.

После официальной церемонии в аэропорту эмир Катара принял президента Казахстана во дворце Diwan Amiri. Касым-Жомарт Токаев отметил, что "Катар является нашим важным и надежным партнером в исламском мире". Глава Казахстана предложил "вывести взаимодействие между Казахстаном и Катаром на уровень полноценного стратегического партнерства".

Президент считает, что в ближайшей перспективе Катар войдет в десятку крупнейших инвесторов страны. Касым-Жомарт Токаев также отметил готовность Казахстана увеличить экспорт в Катар по 60 несырьевым товарным позициям на общую сумму в четверть миллиарда долларов США. Он также предложил в ближайшем будущем увеличить взаимную торговлю до 500 миллионов долларов.

Также лидер Казахстана призвал Катар к совместным усилиям по развитию интермодальной транспортной сети, соединяющей Залив и Центральную Азию, для стимулирования экономической активности в регионе. В настоящее время Казахстан входит в десятку крупнейших мировых производителей пшеницы и муки и планирует увеличить площадь орошаемых земель до 3 миллионов гектаров. Токаев считает, что есть основания для расширения сотрудничества в сельскохозяйственной сфере.

Отдельное внимание было уделено вопросам укрепления культурно-гуманитарных связей. Президент РК предложил организовать в 2025 году Дни культуры Казахстана и Катара в столицах двух стран.

По итогам переговоров президента Касым-Жомарта Токаева и эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани были подписаны такие документы, как Соглашение о выдаче и о взаимной правовой помощи по уголовным делам. В дополнение к ним был подписан Меморандум о взаимопонимании в содействии добропорядочности и прозрачности между Агентством Республики Казахстан по противодействию коррупции и Управлением административного контроля и прозрачности Государства Катар.

Достигнуты соглашения о реализации проектов в сфере энергетики и газа между АО "Самрук-Казына", Министерством энергетики Республики Казахстан и Power International Holding, а также по совместной реализации проектов строительства газоперерабатывающих заводов на месторождении Кашаган между АО "НК "QazaqGaz" и UCC Holding.

Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан подписало с Министерством коммуникаций и информационных технологий Государства Катар Меморандум о сотрудничестве. Решен вопрос о регулировании найма казахстанских работников в Государстве Катар.