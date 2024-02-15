Красота убивает: почему мода на "бронзовый загар" опасна для жизни

Интимный вопрос: сколько у вас родинок, более 50? "Сгорали" ли вы (дозагорались до покраснения кожи) хоть раз в жизни? Посещаете ли вы солярий? Если дали ответ "да" хотя бы на один вопрос, вам стоит почитать советы врачей-дерматологов, ученых Медицинского университета Астана для Zakon.kz.

Стандарты красоты меняются в зависимости от эпохи, страны, культуры. А вот что не меняется, так это тяга людей следовать принятым стандартам. Мода. В погоне за которой женщины и мужчины "подгоняют" своё тело под навязанные шаблоны, иногда не без вреда собственному здоровью.



Особенно сейчас, в зимний период, многие хотят иметь красивый летний загар. Но насколько это правильно и небезопасно с точки зрения медицины?

Мода или жизнь

Так вот, о моде. Бледная, нетронутая загаром кожа оставалась идеалом красоты на протяжении многих веков: начиная со времен Древней Греции, через Средневековье и вплоть до начала ХХ века. Осветлением кожи занимались и жители Китая, и японские гейши, и прекрасная половина населения Европы, относящаяся к сословию аристократов.

Однако политические и исторические мировые трансформации прошлого века отразились и на индустрии красоты. Результатом этого стала новомодная тенденция на загар. По всему миру подобно эпидемии распространилась "пляжная" культура с характерной бронзовой кожей и выгоревшими волосами, которая в начале XXI века привела к всплеску интереса к искусственному загару, соляриям и копчёно-коричневому цвету кожи любого фототипа.

Правда, широкое освещение проблемы рака кожи в мире постепенно дало свои плоды – интенсивный солнечный загар выходит из моды, уступив место здоровому подходу. Но красота все еще требует жертв, собирая свой скорбный урожай.

Доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой дерматовенерологии и дерматокосметологии Медицинского университета Астана Гульнар Батпенова рассказывает о вреде ультрафиолетовых лучей и их связи с самым агрессивным и беспощадным видом рака – меланомой. Весь спектр солнечных лучей можно разделить на три вида, рассказывает профессор: UVA и UVB, способные проникать через оболочки Земли и действовать на кожу человека, и UVC – лучи, которые в основном поглощаются озоновым слоем планеты.

На UVA лучи приходится до 95% всего ультрафиолета. Они способны проникать через тучи, стекло и верхний слой кожи – эпидермис, достигая более глубинных структур. Чрезмерное или просто длительное их воздействие провоцирует не только солнечные ожоги, но и солнечные дерматиты, фотостарение и рак кожи. Эксперт особо отмечает, что влияние этих лучей на кожу происходит даже в пасмурную погоду и во время работы в офисе, если ваш стол располагается возле окна.

В свою очередь UVB лучи составляют лишь 5% ультрафиолета и могут останавливаться одеждой, облаками и стеклом. Однако и они тоже могут стать причиной фотоаллергических реакций и рака кожи.

Связь между действием ультрафиолетовых лучей и развитием рака кожи изучена и доказана многочисленными масштабными исследованиями. Резюмируя их, стоит помнить, что при воздействии солнечных лучей на незащищенную кожу происходит повреждение структуры нашего основного хранилища информации – ДНК. Как следствие – мутации в генах, которые предотвращают появление рака, отчего защита нашего организма становится невозможной.

Статистика рака кожи остается ужасающей из-за своих масштабов, рассказывает доцент кафедры дерматовенерологии и дерматокосметологии Медицинского университета Астана Наталья Цой. По данным ВОЗ, в 2020 году во всем мире были диагностированы и зарегистрированы:

более 1,5 миллиона случаев рака кожи;

более 120 000 случаев смерти, связанных с раком кожи;

около 1,2 миллиона новых случаев немеланомного рака кожи (базальноклеточный и плоскоклеточный рак).

Если вы недостаточно впечатлены приведенными фактами, то делимся с вами информацией о том, кто может оказаться в группе риска по развитию рака кожи (указаны обобщенные данные для трех самых распространенных видов рака кожи: меланома, базальноклеточный и плоскоклеточный рак):

лица пожилого возраста;

лица со светлой кожей, рыжими волосами и голубыми глазами;

лица, получившие более 1 солнечного ожога кожи в детстве или во взрослом возрасте;

лица, периодически подвергающиеся воздействию ультрафиолетовых лучей в больших дозах;

лица, посещающие солярий;

лица, имеющие более 50 невусов (родинок)

лица, в семье которых были случаи рака кожи.

Впрочем, обзор факторов и групп риска должен подвести к мысли, что заболеть раком кожи может любой из нас, кто соприкоснулся с солнцем в течение жизни без особых защитных условий.

Что сделать для профилактики рака кожи

Во-первых, использовать наружную фотопротекцию – в виде головных уборов, одежды с длинным рукавом, солнцезащитных очков. Другой важный аспект – применение солнцезащитных средств.

Роль и значимость солнцезащитного крема в профилактике рака кожи была доказана бесчисленными исследованиями и десятилетиями опыта. Согласно The Skin Cancer Foundation, два масштабных австралийских исследования показали, что количество случаев меланомы уменьшалось на 50 процентов, а плоскоклеточного рака – на 40 процентов у тех, кто ежедневно использовал солнцезащитный крем.

Но несмотря на то, что об опасности солнца, загара и УФ-лучей сегодня говорят и врачи, и представители СМИ, и блогеры, и даже пациенты, ведущие борьбу с раком кожи, приверженность к регулярному применению фотопротекции до сих пор остается достаточно низкой. По данным опроса, проведенного Национальным институтом рака (NCI, USA), лишь 30 процентов женщин и менее 15 процентов мужчин регулярно наносят солнцезащитный крем как на лицо, так и на другие открытые участки кожи.

Важно отметить, что, даже используя фотопротекцию, например, во время поездки в жаркую страну, мы допускаем ошибки: так, большая часть из нас наносят на кожу лишь 25% от нужного объема солнцезащитного средства (стандарт – 30 мл). При этом распределяя солнцезащитное средство по коже лица, мы обычно пропускаем от около 20% площади, особенно щадя или "забывая" зону вокруг глаз.

Допустим, международные исследования и данные всегда кажутся нам достаточно далекими. Тогда ознакомьтесь с результатами анкетирования, которое было проведено сотрудниками кафедры дерматовенерологии и дерматокосметологии Медицинского университета Астана.

В данном социологическом исследовании приняли участие 142 человека (64% женщин), которые являлись жителями городов и находились в трудоспособном возрасте. Всем респондентам предлагалось ответить на вопросы о частоте пребывания под солнечными лучами по роду деятельности и во время отпуска, а также об использовании солнцезащитных средства.

Итог: 36% респондентов проводят отпуск, связанный с активным загаром, один раз в год, каждый пятый обследуемый – два раза в год и чаще, у 18% респондентов работа ассоциирована с длительным пребыванием на улице. Подводя итог, можно констатировать, что у большей части анкетированных зарегистрирован факт длительного пребывания под прямыми солнечными лучами.

При этом 76% опрошенных не используют фотозащитные кремы, в том числе во время отпуска; 24% респондентов используют фотозащитные кремы, из них 70,6% – периодически во время отпуска.

Данные результаты свидетельствуют о факте низкой приверженности нашего населения к экзогенной фотопротекции, а значит, и о повышенных рисках развития самых опасных воздействий солнечных лучей – рака кожи.

Возможно, косвенно по этой причине Казахстан занимается второе место в Азиатском регионе по распространенности и заболеваемости меланомой, а также немеланомными раками кожи – базальноклеточной карциномой и плоскоклеточным раком.

В заключение специалисты еще раз призывают читателей внимательно посмотреть на свою кожу: нет ли у вас новых родинок? Не поменялись ли уже имеющиеся? Нет ли на открытых участках длительно незаживающих ран?

При любых закравшихся сомнениях лучшим решением станет обращение к врачу-дерматологу для проведения современного метода исследования – дерматоскопии. Это новейший инструмент диагностики с высоким уровнем специфичности и чувствительности, который помогает вовремя и на ранних стадиях выявить рак кожи и отличить его от доброкачественных новообразований.