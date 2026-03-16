Ербол Хамитов рассказал, почему бронзовая медаль для него ценнее золота

Паралимпийский чемпион Ербол Хамитов, отвечая на вопросы журналистов в аэропорту Астаны, рассказал, что бронзовая медаль на Паралимпийских играх далась ему психологически сложнее, чем золото, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Представители СМИ также поинтересовались, какая награда далась ему сложнее – бронзовая или золотая, учитывая, что на Паралимпийских играх в лыжных гонках уровень и условия соревнований могут значительно различаться.

"Два дня не мог справится психологически, а так очень хорошо себя чувствовал, именно на огневом рубеже не мог справится со стрельбой. Был немножко в подавленном состоянии. Но бронза для меня почему-то дороже золота. И так как я в 2023 году впервые стал в истории Казахстана чемпионом мира именно на этой дистанции, конечно, было непросто. В одной из гонок я одну секунду проиграл китайскому спортсмену и три сотых – бразильскому спортсмену, так как тактически немного неправильно сработал", – озвучил Ербол Хамитов.

Он также поблагодарил всех, кто пришел встретить его в аэропорту, за теплую поддержку и внимание. Спортсмен отметил, что искренне благодарен каждому, кто разделил с ним этот момент.

"Буквально два месяца назад наш президент вручал нам флаг страны, и я дал слово, что приложу все усилия, чтобы поднять флаг Казахстана и чтобы наш гимн сыграл именно на этих зимних Паралимпийских играх. Для меня это была большая ответственность – достойно выступить. Я об этом давно мечтал и писал у себя в дневнике и в социальных сетях, что хочу стать чемпионом мира. И благодаря своим тренерам, всей команде, а также Министерству спорта это удалось. Последний сбор мы проходили в Швейцарии на высоте 1900 метров над уровнем моря, а бежали на высоте 1000 метров. Мы чувствовали себя очень хорошо", – добавил он.

Звездный миг Ербола Хамитова наступил на зимних Паралимпийских играх 2026 года в Италии. Сначала 10 марта он в качестве знаменосца нашей сборной завоевал бронзовую медаль в лыжных гонках (сидя).

А накануне, 13 марта, наш герой стал обладателем исторического "золота" Паралимпиады в биатлоне в гонке преследования на дистанции 4,5 км, показав в финале результат 9:39.0.

Таким образом, победную эстафету отечественного спорта, начатую на Олимпийских играх фигуристом Михаилом Шайдоровым, на Паралимпийских играх достойно продолжил Ербол Хамитов.