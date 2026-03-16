#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
486.2
557.82
6
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
486.2
557.82
6
Общество

Ербол Хамитов рассказал, почему бронзовая медаль для него ценнее золота

Астана, спортсмен , фото - Новости Zakon.kz от 17.03.2026 04:30 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Паралимпийский чемпион Ербол Хамитов, отвечая на вопросы журналистов в аэропорту Астаны, рассказал, что бронзовая медаль на Паралимпийских играх далась ему психологически сложнее, чем золото, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Представители СМИ также поинтересовались, какая награда далась ему сложнее – бронзовая или золотая, учитывая, что на Паралимпийских играх в лыжных гонках уровень и условия соревнований могут значительно различаться.

"Два дня не мог справится психологически, а так очень хорошо себя чувствовал, именно на огневом рубеже не мог справится со стрельбой. Был немножко в подавленном состоянии. Но бронза для меня почему-то дороже золота. И так как я в 2023 году впервые стал в истории Казахстана чемпионом мира именно на этой дистанции, конечно, было непросто. В одной из гонок я одну секунду проиграл китайскому спортсмену и три сотых – бразильскому спортсмену, так как тактически немного неправильно сработал", – озвучил Ербол Хамитов.

Он также поблагодарил всех, кто пришел встретить его в аэропорту, за теплую поддержку и внимание. Спортсмен отметил, что искренне благодарен каждому, кто разделил с ним этот момент.

"Буквально два месяца назад наш президент вручал нам флаг страны, и я дал слово, что приложу все усилия, чтобы поднять флаг Казахстана и чтобы наш гимн сыграл именно на этих зимних Паралимпийских играх. Для меня это была большая ответственность – достойно выступить. Я об этом давно мечтал и писал у себя в дневнике и в социальных сетях, что хочу стать чемпионом мира. И благодаря своим тренерам, всей команде, а также Министерству спорта это удалось. Последний сбор мы проходили в Швейцарии на высоте 1900 метров над уровнем моря, а бежали на высоте 1000 метров. Мы чувствовали себя очень хорошо", – добавил он.

Сегодня в аэропорту Астаны встретили призера Паралимпиады Ербола Хамитова.

Звездный миг Ербола Хамитова наступил на зимних Паралимпийских играх 2026 года в Италии. Сначала 10 марта он в качестве знаменосца нашей сборной завоевал бронзовую медаль в лыжных гонках (сидя).

А накануне, 13 марта, наш герой стал обладателем исторического "золота" Паралимпиады в биатлоне в гонке преследования на дистанции 4,5 км, показав в финале результат 9:39.0.

Таким образом, победную эстафету отечественного спорта, начатую на Олимпийских играх фигуристом Михаилом Шайдоровым, на Паралимпийских играх достойно продолжил Ербол Хамитов.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Читайте также
Ербол Хамитов завоевал для Казахстана историческое "золото" Паралимпиады-2026
17:00, 13 марта 2026
Ербол Хамитов завоевал для Казахстана историческое "золото" Паралимпиады-2026
"Я вспомнил детство, когда сел на санки": Хамитов рассказал, как пришел в параспорт
03:48, 17 марта 2026
"Я вспомнил детство, когда сел на санки": Хамитов рассказал, как пришел в параспорт
Знаменосец сборной Казахстана добыл первую медаль для страны на Паралимпиаде-2026
18:09, 10 марта 2026
Знаменосец сборной Казахстана добыл первую медаль для страны на Паралимпиаде-2026
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Главный тренер "Адмирала" прокомментировал крупную победу над "Барысом"
04:48, 17 марта 2026
Главный тренер "Адмирала" прокомментировал крупную победу над "Барысом"
"Просто отговорки": Иэн Гэрри "разнёс" Ислама Махачева за отказ драться с ним
04:19, 17 марта 2026
"Просто отговорки": Иэн Гэрри "разнёс" Ислама Махачева за отказ драться с ним
Мёрфи высказался о предстоящем бое с Евлоевым: Нет такого бойца, который бы сломал меня
03:52, 17 марта 2026
Мёрфи высказался о предстоящем бое с Евлоевым: Нет такого бойца, который бы сломал меня
"Буду пересматривать": Соболенко в восторге от своего победного удара в матче с Рыбакиной
03:21, 17 марта 2026
"Буду пересматривать": Соболенко в восторге от своего победного удара в матче с Рыбакиной
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: