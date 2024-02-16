Почему почти 2,5 тысячи бакланов приговорили к отстрелу в Павлодарской области

Радикальная мера в отношении птиц вынужденная, уверяют местные власти. Сезонная миграция бакланов превращается в нашествие на водоемы и приводит к уничтожению рыбы и растительности. Но регулировать численность ученые призывают осторожно, не доходя до критической отметки, передает Zakon.kz.

Стрелять, нельзя оставить?

Искусному рыболову – баклану – приглянулись водоемы Павлодарской области. Река Иртыш и степные озера стали местом, куда в последнее время для размножения устремляются эти птицы. Они прилетают из Юго-Восточной Азии и живут здесь с мая по октябрь, и их число значительно выросло. По данным областного управления недропользования, охраны окружающей среды и водных ресурсов, в 2023 году число особей достигло почти 12 тысяч. При этом один баклан в день съедает примерно 450 граммов рыбы. Кроме того, экскременты чужеродной для региона птицы губительны для местных растений из-за большого содержания азота.

"Поедая в большом количестве рыбу, бакланы наносят урон дикой природе, рыбоводческим хозяйствам. А растения, рядом с которыми они оставляют продукты жизнедеятельности, умирают. Дошло до того, что слабые особи, которые не прижились на Иртыше, переселяются на степные озера. Поэтому мы хотим в 2024 году провести по территории всей Павлодарской области отстрел", – говорит заместитель руководителя управления Сагын Толеутаев.

По словам собеседника, в 2023 году отстрел провели на степных озерах. Тогда под регуляцию попало меньше одной тысячи птиц. В 2024-м сокращать численность намерены даже в пойме Иртыша, которая является особо охраняемой территорией и где охота категорически запрещена. Намерены уничтожить сразу 2336 особей.

"Это у нас первый опыт регуляции животного мира. Мы предполагаем, что она будет проводиться года три-четыре, не более. Когда придем к какой-то норме, работа приостановится и будет вестись исключительно наблюдение", – говорит Сагын Толеутаев.

Для подсчета и отстрела из бюджета выделили 25 млн тенге. Представитель госоргана считает, что для достижения желаемого эффекта к работе должны присоединиться и области, расположенные выше по Иртышу.

Причины распространения баклана

Проводившая подсчет бакланов научная группа рекомендовала выбивать не более 20-25% поголовья.

"Мы должны действовать осторожно, вести постоянный мониторинг. Ведь человек сам невольно стал виновником распространения этой птицы в регионах вдоль Иртыша. Бакланы – это не аборигенный вид для нашей области, и еще два десятка лет назад их насчитывали единицы", – говорит руководитель научной группы биолог Даулет Ибраев.

Одно из предположений, почему так произошло, – появление в Восточно-Казахстанской области водохранилищ. То есть там стало больше воды, больше рыбы. Иртыш ранее являлся промежуточной остановкой при сезонной миграции бакланов из Юго-Восточной Азии и Китая. Теперь птица рассматривает акваторию, как конечный пункт, осваиваясь вниз по течению трансграничной реки и залетая на другие водоемы. Сейчас бакланы в теплое время года живут в ВКО, Абайской, Павлодарской областях и приграничной Омской области России, где птицу много лет считали вымирающей и занесли в Красную книгу.

"Повлияло и то, что человек заселил Иртыш чужеродной рыбой, изменив ихтиофауну. Соответственно, баклан пришел, как санитар. Однако он питается не только сорной рыбой, но и теми эндемичными видами, которые хотелось бы сохранить. То есть это палка о двух концах. И пока решения этой задачи нет", – пояснил Даулет Ибраев.

По словам руководителя научной группы, риска полностью извести бакланов все же нет. Биологи, как и чиновники, не видят альтернатив уничтожению части крылатых. Отпугивание и разорение гнезд они называют неэффективными. Но какое количество чужеродной птицы можно теперь считать нормой для местных водоемов, пока не понятно. На этот вопрос можно ответить путем долгих наблюдений, а мониторинг в области ведется всего два года.