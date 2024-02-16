30 лет назад Казахстан подписал Конвенцию о правах ребенка: что было достигнуто?

Тридцать лет назад, в феврале 1994 года, Казахстан подписал, а затем ратифицировал Конвенцию, взяв на себя ответственность за защиту и наилучшее обеспечение интересов детей. Zakon.kz подготовил обзор, каких успехов достиг Казахстан за эти годы вопросах защиты прав детей.

Конвенция о правах ребенка принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года. На сегодняшний день Конвенцию о правах ребенка ратифицировали 196 государств, это наиболее широко ратифицированный договор о правах человека в истории.

Конвенция имеет три факультативных протокола (дополнений), два из которых были ратифицированы в 2001 году. А 7 декабря 2023 года на заседании был подписан закон о ратификации третьего Факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка.

"Защита прав подрастающего поколения и обеспечение их безопасности являются главными приоритетами политики нашего государства. Казахстан полностью поддерживает инициативы ООН в этой области. Ратификация Протокола позволяет обращаться с жалобами о нарушениях прав детей в Комитет ООН по правам ребенка. Мы считаем, что этот закон создает дополнительную правовую основу для совершенствования механизмов защиты интересов детей". Маулен Ашимбаев

В целом, Казахстан ратифицировал около 60 международных документов, касающихся прав человека, из них 15 касаются защиты прав детей.

Правовой статус ребенка закреплен в Конституции, Кодексе "О браке (супружестве) и семье", Законах "О правах ребенка", "Об образовании", "О профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и предупреждении детской безнадзорности и беспризорности" и других нормативных правовых актах.

Основными целями государственной политики в интересах детей являются обеспечение прав и законных интересов детей, недопущение их дискриминации, создание соответствующих органов и организаций по защите прав и законных интересов ребенка, содействие физическому, интеллектуальному, духовному и нравственному развитию детей.

К слову, выступая в День защиты детей, 1 июня 2023 года, вице-министр просвещения РК Едил Оспан заметил:

"Детское население имеет устойчивую тенденцию роста и составляет более трети населения Казахстана – 6,6 миллиона детей. Ежегодно рождается более 400 тысяч детей. Благодаря совместно принятым мерам государства и общества у нас есть положительная динамика".



За прошедшие годы республика достигла заметных успехов в вопросах защиты прав детей:

по данным ООН, Республика Казахстан – единственная страна в Центрально-Азиатском регионе, которая в 2015 году достигла 4-й Цели развития тысячелетия ("Снижение смертности детей до 5 лет жизни") – снизила уровень детской смертности на 2/3 к 2015 г. от уровня 1990 года 34,0% до 11,9%;

в 2016 году указом президента РК создан институт уполномоченного по правам ребенка;

в 2023 году введена должность уполномоченного по правам ребенка уже в регионах страны.

В их компетенцию входит рассмотрение обращений по нарушениям прав и законных интересов ребенка, жалоб на действия или бездействие со стороны местных исполнительных органов и других организаций.

Только за прошлый год, по сообщению уполномоченной по правам ребенка Динары Закиевой, в Казахстане принят закон к программе "Нацфонд – детям", построено 165 новых школ, 6 дворцов школьников, три школы искусства и два детских оздоровительных лагеря, запланировано 100 крупных объектов дополнительного образования и 50 центров детского отдыха. Открыто 5 центров аутизма "Қамқорлық", 7 детских реабилитационных центров.