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Казахстан ратифицировал Конвенцию по управлению трансграничными реками

Казахстан ратифицировал Конвенцию по управлению трансграничными реками, фото - Новости Zakon.kz от 25.03.2024 18:21 Фото: pixabay
Казахстан 25 марта ратифицировал Конвенцию о праве несудоходных видов использования международных водотоков, сообщает Zakon.kz.
"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Конвенции о праве несудоходных видов  использования международных водотоков", – говорится в сообщении Акорды.

Ранее на пленарном заседании Мажилиса министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов отметил, что Конвенция принята Генеральной Ассамблеей ООН 21 мая 1997 года. Вступила в силу 17 августа 2014 года. Сейчас ее сторонами являются 37 стран. Из сопредельных стран с Казахстаном членом является только Узбекистан. 

По его словам, конвенция – это глобальный международный рамочный документ, при разработке которого учитывались основные прогрессивные принципы международного водного права, межсекторальное взаимодействие, водно-экологические аспекты международных водотоков и целевые индикаторы целей устойчивого развития. Конвенция представляет собой глобальный правовой механизм для содействия справедливому и устойчивому управлению трансграничными реками и озерами и связанными с ними грунтовыми водами по всему миру.

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