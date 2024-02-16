Почему наука в Казахстане непопулярна, а молодые ученые не могут найти работу, рассказали эксперты

Представители научного сообщества и общественные деятели встретились в Алматы для обсуждения законопроекта "О науке и технологической политике". Здесь эксперты высказали свою точку зрения о важных составляющих развития науки в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Политолог, директор Центра актуальных исследований "Альтернатива" Андрей Чеботарев заявил, что сейчас казахстанская наука испытывает так называемую "утечку мозгов".

"Мне кажется, что в полномочия и обязанности Министерства науки и высшего образования нужно ввести требование о содействии в трудоустройстве выпускников вузов, но с пометкой – желающих заниматься научной или научно-технической деятельностью. Когда мы говорим про утечку мозгов, это не только, на мой взгляд, связано с внешними факторами и миграцией научных кадров. Утечка мозгов происходит, когда люди оканчивают вуз и хотят работать в науке, а вынуждены идти куда-то в бизнес или работать не по специальности", – рассказал Андрей Чеботарев.

По его словам, многие молодые специалисты нуждаются в работе, но их никуда не берут, потому что всем нужны уже опытные кадры.

"С этим нужно что-то делать. Как это сделать реально, пока трудно сказать, возможно, создать рекрутинговую коммерческую структуру. Самое главное, чтобы это было прописано законодательно", – добавил директор Центра актуальных исследований "Альтернатива".

Он отметил, что в законопроекте также необходимо определить статус и права негосударственных научных организаций.

"Складывается ощущение, будто наукой в Казахстане занимаются только государственные и окологосударственные структуры. Должен быть хотя бы один пункт о негосударственных научных организациях, где будет прописано, какие они имеют права, – обращаться в министерство, работать по грантам", – сказал Чеботарев.

Резкой критике он подверг научных сотрудников, которые выезжают в зарубежные командировки и возвращаются оттуда без особого результата.

"Есть те, кто после таких стажировок возвращаются в никуда. Да, у кого-то все нормально, постажировался, вернулся и продолжает работу. Другая сторона этого вопроса, когда человек съездил, вернулся, грубо говоря, потусовался за рубежом за государственные или ведомственные деньги. А нужно требовать, чтобы человек не просто вернулся, а вернулся с каким-то научным результатом, не просто сдал отчет, что съездил и что-то делал. Пусть там напишет книгу, аналитический доклад, рекомендации или предложения", – предложил Андрей Чеботарев.

Политолог Марат Шибутов также считает, что необходимо определить приоритеты в финансировании научных исследований и подготовки научных кадров. Кроме того, политолог предлагает в принципы законопроекта добавить популяризацию научной деятельности и научных достижений.

"К примеру, за Комитетом науки можно закрепить функцию по издательству и распространению реферативных журналов. Потому что то, что у нас нет реферативных журналов сейчас, это чудовищный провал нашей популяризации науки и, в принципе, координации науки. Также нам нужны научные кружки для школьников и издательство научной литературы для школьников. У нас нет ни одного научного СМИ, кроме одного детского журнала, который снова закрылся. А откуда мы возьмем талантливых детей, которые пойдут в науку, если у нас наука не популяризируется?" – спрашивает Марат Шибутов.

Ранее министр науки и высшего образования Саясат Нурбек пригрозил уголовной ответственностью тем, кто подделывает дипломы о высшем образовании, и тем, кто их покупает. По словам главы Миннауки, такие факты часто встречаются, и даже депутаты пытаются купить эти дипломы.

