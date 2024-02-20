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Миротворческий контингент из Казахстана готовится к отбытию на Голанские высоты

Миротворческий контингент из Казахстана готовится к отбытию на Голанские высоты Фото: Министерство обороны РК
В Министерстве обороны РК сообщили о том, что наши миротворцы готовятся к отбытию на Голанские высоты, передает Zakon.kz.

По информации ведомства, ООН впервые выдала Казахстану мандат на самостоятельное развертывание и выполнение миротворческой миссии. Казахстанский контингент состоит из 139 военнослужащих. Наши миротворцы будут выполнять задачи по поддержанию режима прекращения огня между противоборствующими сторонами в соответствии с мандатом миссии ООН.

Для выполнения миссии казахстанские военнослужащие прошли тщательный отбор и шестимесячную подготовку в соответствии с требованиями и стандартами ООН.

По оценкам экспертов, личный состав контингента показал высокий уровень подготовки и мотивации.

В Минобороны добавили, что контингент располагает бронированными колесными машинами, оснащенными боевыми модулями, а также необходимым оборудованием жизнеобеспечения.

Согласно информации, при прохождении миссии военнослужащим миротворческого контингента ежемесячно будет выплачиваться трехкратное денежное содержание. Кроме того, из бюджета ООН ежемесячно они будут получать более $1448. После завершения службы в миссии военнослужащие могут рассчитывать на санаторно-курортное лечение и ежегодные дополнительные к основному отпуску 14 суток.

"В целом Вооруженные силы Казахстана готовы выделить в миротворческие миссии как отдельных военнослужащих в качестве военных наблюдателей и штабных офицеров, так и наиболее востребованные специализированные подразделения: пехотные, медицинские, разведывательные, инженерные", – отметили в Минобороны Казахстана.

За 16 лет более 600 казахстанских военнослужащих приняли участие в семи миротворческих миссиях ООН в странах Азии, Ближнего Востока и Африки. Сейчас 19 казахстанских военнослужащих проходят службу в составе миротворческих миссий ООН в Ливанской Республике, Западной Сахаре, Демократической Республике Конго и Центральноафриканской Республике.

Ранее сообщалось, что более 2,6 млрд тенге выделит правительство для авиаперевозки миротворцев к месту назначения.

Голанские высоты – спорная территория на Ближнем Востоке. Большая ее часть в настоящее время оккупирована Израилем, а восточную часть контролирует Сирия.

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