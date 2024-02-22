Названия новые – проблемы старые: что думают жители Алматинской области о переименовании сел

О переименовании сел и округов в Алматинской области говорили давно. Еще в 2019 году планировали изменить названия, но тогда этого не сделали. И вот спустя пять лет власти все же решили вернуться к этому вопросу. Дать новые названия было решено на сессии маслихата.

Редакция портала Zakon.kz решила посетить те самые населенные пункты, в которых уже в ближайшее время сменят указатели со старыми названиями на новые. Такую работу проведут сразу в нескольких районах: в Талгарском, Илийском и Кегенском. Но вернемся к списку с новыми названиями сел и округов.

Итак, отныне Энергетический сельский округ станет сельским округом Өтеген батыр. А вот всем знакомое село Покровка, что в пригороде Алматы, переименуют в село Кенена Әзірбаева. Чапаевский сельский округ и поселок Чапаево – в сельский округ Байкент и соответственно в село Байкент. По тому же принципу переименовали Междуреченский сельский округ и село Междуреченск. Отныне это сельский округ Ақсай и село Ақсай. Называться по-новому будет и поселок Қызыл-Ту-4, что в Панфиловском сельском округе. Власти решили, что теперь это населенный пункт Жібек жолы.

С того момента, как власти решили дать новые названия селам и округам, прошло чуть больше двух недель. Но, как оказалось, многие жители даже не в курсе, как теперь называется их населенный пункт.

Фото: Zakon.kz



Этим вопросом, как выяснилось, интересуются немногие, все же большинство верят, что вслед за переименованием в их поселке или округе решат проблему с водой, дорогами, электричеством и общественным транспортом.

Основная проблема – это отсутствие воды. Приходится набирать ее из скважины. Дороги – это отдельная тема. Осенью и весной практически невозможно проехать по проулкам внутри села. К примеру, дорогу возле своего дома мне пришлось облагораживать самому. Восемь лет тут живу и восемь лет эти проблемы. О переименовании я что-то слышал. Но если быть честным, я не обратил на это особого внимания. Главное, чтобы в селе было комфортно жить", – рассказал житель села Қызыл-Ту-4 Мурат Жансеитов.

Фото: Zakon.kz

При этом другая часть того же поселка отмечает, что, несмотря на все проблемы, в Кызыл -Ту-4 не все так плохо.

"Я живу тут всю жизнь. В поселке, конечно, хватает проблем. Но есть и плюсы. К примеру, есть больница, школа, ходят автобусы, есть отопление и газ. Ранее люди держали скот. На месте воинской части, которая расположена в черте поселка, было пастбище. Сейчас сельским хозяйством никто не занимается, также мало людей держат огороды. Что-то слышал о переименовании поселка. Но если быть откровенным, даже не знаю, как он теперь будет называться", – поделился местный житель Ержан Жолдаспаев.

Едем дальше, и вот пригород Алматы, многие проезжали здесь и знают поселок Покровка, что в Илийском районе. О переименовании населенного пункта многие уже слышали, некоторые давно выступали за смену. И вот это произошло. К слову, в селе Покровка и в самом районном центре видно, что власти пристально следят за инфраструктурой. Это отмечают и сами жители.

Фото: Zakon.kz

В самом населенном пункте активно идет строительство новых домов и благоустройство территории. Жители отмечают, что многие переезжают в другие населенные пункты, продают старые дома, а на их месте вырастают новые, а также возводятся современные досуговые центры.

Фото: Zakon.kz

Прошлись мы по самой оживленной улице поселка – Центральная. Стоит отметить, что местные жители приловчились и по полной пользуются выгодным расположением своего дома – они открывают небольшие станции техобслуживания, магазины или занимаются сбором и приемом металлолома.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

На обочинах дорог поселка немало "голосующих" сельчан. Несмотря на постоянное движение общественного транспорта, местные жители все равно предпочитают автобусам попутки, чтобы быстрее добраться до города.



Фото: Zakon.kz

Жители Покровки говорят, что особых проблем у них нет, скорее всего, складывается близость к городу. Населенный пункт от Алматы разделяет всего несколько метров. К слову, многие были уверены, что когда-то их поселок войдет в черту города и населенный пункт станет одним из микрорайонов. Но пока это село в составе Алматинской области.

Между тем в отделе культуры, развития языков, физической культуры и спорта Илийского района рассказали, что жители сел и сельских округов давно и сами выбрали новые названия своих населенных пунктов.

"В 2018 году было проведено собрание местного сообщества и принято решение большинством голосов принять во внимание порядок присвоения наименований селам, поселкам, сельским округам, городам районного значения, составным частям указанных населенных пунктов и переименования их, а также учета мнения населения соответствующей территории при уточнении и изменении транскрипции их наименований", – сообщили в ведомстве.

Однако о переименовании Покровки в село Кенен Әзірбаев мало кто слышал, но многие считают, что новое название не помешает развитию населенного пункта.



"Всю жизнь живу в Покровке. Жаловаться в принципе не на что. Люди у нас дружные. Все работают, как могут. Кто-то мелкий предприниматель, кто-то ездит в город на работу. Особых проблем у нас нет. Освещение, вода, отопление – все есть. О новом названии села не слышал, но думаю, от того, что наш поселок переименуют, ничего не изменится", – высказал свое мнение Вагиф Мустафин.

Фото: Zakon.kz

Известно, что новые названия официально вступят в силу с 24 февраля 2024 года. К этому времени власти должны успеть заменить все таблички на въездах и выездах из сел и округов, а также изменить названия на картах. А вот жители переименованных пунктов могут не беспокоиться и не бежать в ЦОНы за сдачей старых и получением новых документов. Этого, как заверили власти, не потребуется. Большая часть из них будет изменена автоматически.

