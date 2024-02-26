Алматинские школьники рассказали, кем хотят стать в будущем и кем их видят родители

О нехватке на рынке труда Казахстана технарей и рабочих известно уже давно. Именно из-за этого власти увеличивают госзаказ и пытаются вовлечь как можно больше школьников. Однако у самой молодежи интересы и видение будущей профессии немного другие, сообщает Zakon.kz.

На днях в алматинской школе №64 провели районную ярмарку вакансий Jas Maman 2024, где порядка 30 колледжей представили специальности ТиПО и условия для учащихся 9-х классов 28 школ. Представители колледжей рассказывали школьникам об интересной студенческой жизни, бесплатном обучении и питании, а также о возможности поехать за границу.

В 2023 году объем государственного заказа в организациях технического и профессионального образования (ТиПО) увеличили на 50 тыс. мест. В результате в 2023 году объем госзаказа на технические специальности увеличился на 60%.

Корреспондент Zakon.kz поговорила с молодежью и выяснила, что на самом деле интересно нынешнему поколению, кем они видят себя в будущем, а также узнала у профориентаторов (единица которых, кстати, недавно появилась в школах), почему многие сейчас работают не по профессии.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Несмотря на госзаказ, этими специальностями, как оказалось, интересуются немногие. Большинство из потенциальных абитуриентов волнуют творческие профессии, при этом есть большой интерес к IT-отрасли, маркетингу и менеджменту.

Фото: Zakon.kz

По словам потенциального абитуриента Али Багдат, многие сейчас не могут выбрать профессию. Есть тенденция, что одна часть идут на юриста, поскольку хотят знать закон, а другие – в IT.

"Я пришел сюда посмотреть специальности и колледжи, хочу поступить на IT, а точнее, на кибербезопасность. Профессию выбрал давно, потому что еще с детства интересовали компьютеры. Когда увлекся и начал кодить, записался на курсы алгоритмики. В будущем, наверное, вижу себя айтишником, который работает на Мальдивах и зарабатывает деньги". Али Багдат

Девочек в IT пока мало, но с каждым годом их становится все больше. К примеру, студентка 4 курса Ажар Сабиджан оканчивает обучение в колледже по специальности "техник-программист".

"Я уже обучаюсь на техника-программиста в колледже. Мы дополнительно изучаем компьютерную графику и веб-дизайн. Думаю пойти учиться на графического дизайнера и развиваться в IT-сфере". Ажар Сабиджан

Девушка состоит в студенческом совете, которые на постоянной основе организовывает мероприятия для учащихся. К слову, на ярмарке собрались самые активные представители колледжей, чтобы показать атмосферу внутри и заинтересовать как можно больше новых абитуриентов для поступления в свое учебное заведение.

Фото: Zakon.kz

Как отметил представитель колледжа Алибек Джангельды, подавляющая часть молодежи при выборе специальностей сначала выбирают учреждение, где будут учиться, а только потом саму специальность.

"Сейчас в Казахстане идет перенасыщение специалистов в сфере правоведения и маркетинга. Но хороших специалистов мало. Потому что не вся система технического профессионального образования предоставляет качественное обучение. Из-за этого абитуриенты сначала выбирают учебное заведение, а потом саму специальность. К тому же профессии сейчас модифицируются под время. К примеру, искусственный интеллект – это абсолютно новая ниша. Этому все уже активно обучаются. Поэтому кто изучил ИИ, уже в выигрыше в своей сфере. И, вероятно, только через 5-10 лет появятся такие специальности, например, как изучение искусственного интеллекта в сфере маркетинга". Алибек Джангельды

Сам Алибек Джангельды по профессии журналист, но работает маркетологом, так как со временем его больше заинтересовала разработка, креатив и необычные подходы в рекламе.

Несмотря на то, что маркетологов и юристов много, молодежь все же интересует эта специальность. Участники ярмарки отмечают, что среди сверстников по-прежнему особенно популярны специальности: менеджмент, маркетинг, архитектура, медицинские специальности и все, что связано с законом.

Конечно, есть и молодежь, которая не стремится за последними трендами и делает свой выбор в сторону более творческих специальностей, таких как актерское мастерство, музыка, SMM и мобилография. Как рассказал девятиклассник Акбар Аминов, он планирует поступить на специальность "артист эстрадного оркестра, инструмент бас-гитара".

"Здесь я хотел увидеть колледж, в который планирую поступать, а также почитать брошюрки и собрать как можно больше информации о колледже. Я давно тесно связан с музыкой. Однако именно бас-гитару купил недавно. В будущем думаю работать преподавателем музыки либо сам выступать, но там время покажет" . Акбар Аминов

По его мнению, сейчас больше востребованы профессии, где можно выразить свою индивидуальность и создавать и творить что-то свое, это в основном творческие профессии либо бизнес.

Фото: Zakon.kz

Между тем заместитель одного из алматинских колледжей Елена Сергеева рассказывает, что большая часть молодежи хочет поступить на творческие специальности, при этом не имея определенных навыков. Система ТиПО имеет такие профессии, но там нужно пройти определенные испытания. А на рабочие специальности достаточно пройти собеседование.

"Многие родители хотят легкой доли для своих детей, чтобы они стали юристами, педагогами или врачами. То есть сами родители думают, что рабочие профессии – это как по старинке "бери больше, кидай дальше". А на самом деле рабочие профессии на сегодня современны, инновационны и механизированы. Даже повар должен знать такие виды оборудования, которые имеют программное обеспечение. Рабочие профессии уже перешли на другой уровень. До молодежи не доходят понятия профессионального обучения и требования рынка труда. Все колледжи сейчас имеют узкую профилизацию. Сервис и индустрия питания – это ключевые позиции Южного региона, Алматы живет этим". Елена Сергеева

Она отметила, что на рынке труда катастрофически не хватает сантехников, электриков, сварщиков и строителей. А в творческих специальностях есть определенные испытания, поэтому нужно правильно профилировать детей.

Фото: Zakon.kz

Профиориентатор Татьяна Хван считает, что сейчас молодое поколение 14-20 лет более раскрепощено и свободно в выборе. Молодежь, с одной стороны, хочет, чтобы профессия их кормила, а с другой, они не хотят работать только ради денег.

"Многое зависит от того, насколько ребенок готов к выбору. Он понимает, что выбор делать надо, а он к нему не готов. То есть он плохо знает себя, плохо понимает свои способности, свои желания. Родители из лучших побуждений как всегда хотят, чтобы у ребенка был кусок хлеба, чтобы была стабильная работа. А время изменилось, поэтому молодежь хочет и деньги зарабатывать, и заниматься любимым делом. Если раньше творчество – это была непонятная богема или что-то совсем социально не одобряемое, то сейчас все понимают, что в мире востребованы креатив и творчество. В этом плане у подростков есть желание самовыражаться через профессию". Татьяна Хван

Также специалист подчеркнула, что в профориентации есть формула выбора специальности, это "хочу, могу и надо". Зачастую, когда приходят на консультацию ребята, они не могут понять, чего они хотят и почему им это нужно. А еще они не понимают, что подразумевает под собой та или иная профессия, как работать, и в целом не задумываются о понятии труда.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Хорошая профориентация – ранняя профориентация. Как и везде, все должно быть в комплексе, в котором активно должны участвовать родители, школа и учреждения. А вот начать профилировать детей рекомендуется уже с 7-8 класса или даже раньше.

Профориентаторы отмечают, что одна часть молодежи плохо понимает свои способности и желания, связывая это с гаджетами и соцсетями. А другая, наоборот, точно видит, в каком направлении они хотят развиваться.