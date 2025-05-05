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Общество

Будущее рынка труда: как решить дефицит рабочих кадров в Карагандинской области

Будущее рынка труда: как решить дефицит рабочих кадров в Карагандинской области, фото - Новости Zakon.kz от 05.05.2025 10:54 Фото: сайт акимата Карагандинской области
В Караганде на форуме "Будущее рынка труда" обсудили решение проблем с дефицитом рабочих кадров, сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт акимата Карагандинской области.

На встрече собрались представители власти, бизнеса и образования – все, от кого зависит, кто и как будет работать на экономику региона в ближайшие годы.

"Экономика растет, технологии меняются, а выпускники все чаще оказываются не готовы к требованиям производства. С запуском новых предприятий в этом году планируется создать более 17 тыс. рабочих мест. Чтобы они не остались пустыми, мы должны уже сейчас готовить соответствующие кадры. Наша задача – синхронизировать систему образования с реальными запросами рынка", – отметил аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев.

Фото: сайт акимата Карагандинской области

Отмечается, что в регионе действуют различные программы трудоустройства – от молодежной практики до поддержки активных пенсионеров.

На форуме привели в пример один из успешных кейсов сотрудничества бизнеса с образованием. Завод QazTehna после запуска предприятия столкнулся с острой нехваткой кадров. Для подготовки специалистов компания заключила стратегический меморандум до 2030 года. Основной упор был сделан на обучение специалистов по ремонту и обслуживанию транспорта, а также сварщиков. В этом году на базе Карагандинского транспортно-технологического колледжа запускается целевая группа по подготовке маляров. Учебная программа разработана вместе с работодателем.

Фото: сайт акимата Карагандинской области

В настоящее время завод сотрудничает с четырьмя ведущими колледжами области: карагандинскими высшим политехническим, горно-индустриальным, транспортно-технологическим и Саранским техническим. Обучение студентов ведется по целевым грантам.

По заказу работодателей в колледжах региона будут открывать новые востребованные специальности. К примеру, Карагандинский высший политехнический колледж запускает программу "Автоматизация и технология производства". Это даст возможность готовить специалистов нового поколения – техников с IT-компетенциями.

Среди перспективных направлений – автомобилестроение, аддитивные технологии, гидротехническое строительство, информационная безопасность, производство полимеров и труб, графический и мультимедийный дизайн.

Фото: сайт акимата Карагандинской области

В области действуют 52 колледжа. Из них 38 перешли на дуальную систему обучения, при которой студенты проходят практику непосредственно на предприятиях.

Создан Центр карьерного развития, внедряются новые программы и налажен международный обмен опытом с Китаем, Германией, Турцией, Финляндией и другими странами. Подчеркивается, что это расширяет горизонты трудоустройства для выпускников.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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