В Атырау криминалист по одному слепку от обуви раскрыл кражу

Старший криминалист оперативно-криминалистического отдела Управления полиции города Атырау, подполковник полиции Жаскайрат Калдыбаев уверен, что нет преступлений, при которых не оставляют следов. На чем основано его убеждение, узнала корреспондент Zakon.kz.

Жаскайрат Калдыбаев в органах внутренних дел служит с 2005 года. После завершения учебы в Академии МВД РК в городе Алматы Жаскайрат Калдыбаев начал работать криминалистом в отделении криминалистики Атырауского городского отдела внутренних дел, ему присвоили звание лейтенанта. Новоиспеченный сотрудник правоохранительных органов радовался, что будет заниматься тем, к чему лежит его душа.

"С детства, когда я видел милиционеров, мечтал, вот, вырасту, и тоже также буду носить погоны, ловить плохих людей, которые совершают преступления. Да, мне очень нравилась служебная форма инспекторов, выправка, их деятельность. В старших классах уже четко для себя определил, что стану непременно сотрудником полиции, конкретно, криминалистом, это будет моя профессия на всю жизнь. Готовился – много читал, занимался спортом. Зачитывался книгами, как криминалисты занимаются осмотром места происшествия, выявлением и сбором улик, ведут фото-, видеосъемку, анализируют собранные вещественные доказательства. Прошел все медосмотры, физические тесты, сдал ЕНТ и поступил в Академию МВД. Тогда мои родные гордились, что я сделал важный шаг на пути к своей профессии", – поделился с корреспондентом Zakon.kz Жаскайрат Калдыбаев.

Фото пресс-службы ДП Атырауской области

Прошло уже достаточно времени, но офицер ни насколько не усомнился в выборе своего дела. В полиции Атырау применяют различные методы и техники криминалистики, а видов исследований несколько – трасология, то есть следы, дактилоскопия – способ опознания по следам пальцев рук, баллистика – исследование движения пуль, а еще почерковедение, техническая экспертиза документов, экспертиза холодного оружия. Жаскайрату Калдыбаеву по душе дактилоскопия и баллистика.

"При осмотре места происшествия мы с коллегами стараемся не упустить ни одну мельчайшую деталь. По своему опыту знаю, что следы преступник всегда оставляет, нужно только уметь их увидеть, и тут еще важен опыт. Однако подчас это обнаружить невозможно, особенно если, к примеру, прошел дождь, усилился ветер и так далее. Нередко бывает, когда после кражи в квартире в полицию сообщают о преступлении уже после того, как сами хозяева потрогают вещи, приберутся, оставляя везде свои отпечатки. В таких случаях нам сложно работать", – отметил Жаскайрат Калдыбаев.

На место происшествия офицер выезжает в составе следственно-оперативной группы практически на все виды преступлений. Изъятые вещественные доказательства проверяются по специальным криминалистическим учетам, базам.

"На любой вызов мы направляемся с криминалистическим чемоданом, он состоит из набора специальных приборов, приспособлений и инструментов, предназначенных для осмотра места происшествия. Что в нем? Магнитные порошки для выявления отпечатков пальцев, имеются клейкие пластины и скотч, медицинский быстрозастывающий гипс, бирки, дактилоскопические краски, контейнеры для хранения биологического материала, то есть крови, запахов, потожировых следов, еще каких-то мелких предметов, оставленных преступником". Жаскайрат Калдыбаев

Напасть на след преступников криминалистам еще помогает автоматизированная дактилоскопическая информационно-поисковая система "Папилон". Также ведется компьютерный учет людей, представляющих оперативный интерес, который сформирован на базе автоматизированной информационно-поисковой системы "Образ++". Благодаря такой технологии "прокачивают" следы рук, изъятые при осмотре мест происшествий. Немало случаев, когда удается выявить тех, кто, вероятно, имеет отношение к совершению преступлений. Со слов потерпевших или свидетелей составляется фоторобот.

"В нашей практике много интересных случаев, связанных с раскрытием преступлений с помощью экспертно-криминалистических средств и методов. А сам криминалист должен быть внимательным, выдержанным, ответственным, любознательным и обязательно иметь хорошую память. Если на дежурство заступает молодой сотрудник и происходит тяжкое преступление, как правило, едем вместе, чтобы помочь ему". Жаскайрат Калдыбаев

За восемь месяцев 2024 года в региональном департаменте полиции проведено 584 криминалистических исследований, в том числе связанных с раскрытием краж. Например, однажды вор в частном доме украл сумку с деньгами. Преступник проник туда, разбив окно. При этом домушник порезался и, видимо, не заметил, что оставил следы крови в комнате. А их "снял" Жаскайрат Калдыбаев. Отпечатков пальцев обнаружено не было, значит, злоумышленник "работал" в перчатках. Подозреваемого задержали быстро, но поначалу он всячески отпирался, вину не признавал. Следы крови были отправлены на экспертизу, и согласно заключению результат подтвердился на 99%.

Фото пресс-службы ДП Атырауской области

"В микрорайоне Балыкши города Атырау было обворовано несколько частных домов. На месте преступления мы зафиксировали следы от обуви. Подозреваемые в кражах упорно не хотели признаваться, но когда мы доказали, что размер их обуви, характерные особенности соответствовали слепкам, сделанным на месте происшествия, сникли. В общем, во всем сознались". Криминалист Калдыбаев

Офицер еще вместе со спецназом и следователем в составе опергруппы выезжает на задержания преступников, участвует в следственных действиях, на очных ставках. Проводит и уроки криминалистики на учебном полигоне.

"Подполковник полиции Жаскайрат Калдыбаев к своим служебным обязанностям относится добросовестно, четко, честно. Творчески применяет свои умения и опыт на службе. Зарекомендовал себя с хорошей стороны. С большой надеждой отношусь к своему сотруднику, уверен, что с его опытом и профессионализмом он достигнет значительных высот", – поделился с корреспондентом Zakon.kz начальник оперативно-криминалистического управления Департамента полиции Атырауской области, полковник полиции Нурлан Ахметжанов.

Свободного времени у криминалиста не так уж и много. А если оно появляется, то Жаскайрат Калдыбаев использует его с пользой, занимается спортом, особенно любит футбол. По возможности старается больше времени уделять семье, а во время отпуска любит путешествовать со своими родственниками.

20 июня 2024 года Zakon.kz рассказывал, как представитель семейной династии Адлан Нурудинов, оперуполномоченный Управления по противодействию наркопреступности Департамента полиции Атырауской области, полицейский в третьем поколении, борется с наркопреступностью в регионе. Офицер Адлан Нурудинов продолжает дело дедушки и прадедушки, которые всю свою жизнь посвятили противодействию преступности.