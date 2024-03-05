Куплю "корочку", дорого: насколько трудно приобрести поддельный диплом в Казахстане

В конце февраля Министерство внутренних дел сообщило об обнаружении 15 сайтов по продаже поддельных дипломов. И это только за два первых месяца 2024 года. Zakon.kz изучил рынок фальшивых знаний.

Как подчеркнули в ведомстве, упомянутые интернет-ресурсы скрываются от ока отечественных стражей порядка на зарубежных площадках. Специальностями и степенями торгуют, будто овощами на рынке. Впрочем, заплатив за картофель, вы, скорее всего, действительно его и получите. А какие гарантии будут при покупке "липы"?

Цветет она в Казахстане уже не первый год. Причем куплей фальшивых знаний не гнушаются подчас даже те, кто должен ими - реальными - делиться со следующими поколениями. Так, в 2018 году в Алматы вычислили 17 педагогов с палеными "корочками" престижных вузов. Похожая история имела место в 2022-м. Отметилась бюджетная сфера и "оборотнями" в белых халатах: иные несостоявшиеся медики умудрялись работать по подделкам десятилетиями.

Особой популярностью на рынке фальшиводипломщиков пользуются учебные заведения столицы. По крайней мере, по словам депутата Мажилиса Парламента РК Ислама Сункара, документом о получении образования любого из них можно преспокойно обзавестись за деньги.

"Уже не секрет, что в интернете в открытом доступе действуют сайты, которые предлагают купить диплом о высшем образовании. Продавцы предлагают дипломы любого учебного заведения в Астане, выполненные на фирменном бланке гособразца, заполненные идеально каллиграфическим почерком и в строгом соответствии с учебным планом. При этом заверяют, что печати и подписи на документе будут настоящими. Более того, предлагается список учебных заведений столицы: Академия госуправления при президенте Республики Казахстан, Евразийский гуманитарный институт, Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, КазАТУ им. С. Сейфуллина, Национальный университет искусств, Университет технологии и бизнеса", - рассказал он.

Мы решили проверить, действительно ли купить диплом настолько просто.

"Билет в будущее"

Во-первых, если вбить в поисковик тот самый ключевой запрос, предложения "поумнеть" за пару кликов повалят как из рога изобилия. Но надо отдать должное нашим ответлицам: странички с доменом kz активно блокируют. Чего не скажешь о com - там дельцы существуют вольготно, не шифруясь. Более того, умудряются разжиться менеджерами, SEO-специалистами и копирайтерами, что подают сомнительные "услуги" так, будто ничего зазорного, незаконного в них вовсе и нет.

Фото: скриншот сайта

Оцените формулировку:

"Компания давно работает на рынке в данной сфере".

А следом тревожное:

"Огромное количество наших клиентов уже работают по профессии благодаря приобретенным документам".

Фото: скриншот сайта

Промывание мозгов доверчивых "клиентов" тем временем продолжается. Веским поводом для нарушения закона здесь считают "экономию времени", которое, о ужас, пришлось бы потратить на учебу, "повышение конкурентоспособности" - работодатели-то любят дипломированных соискателей, кто бы отрицал, "стремительный подъем по карьерной лестнице".

Во-вторых, "сфера" шагнула столь далеко вперед, что заинтересованные вправе даже выбрать тип бланка, которым впоследствии станут гордо размахивать перед носом начальства. То есть "типографская печать" - самый дешевый и ненадежный вариант, видимо, для подслеповатых HR-ов. А вот "с госзнаками" - дорого, да мило: пройдете любую проверку, как обещают производители.

"Заказать диплом в Казахстане в нашей компании выгодно. Предлагаем доступные цены без предоплаты, гарантируем качество работы, своевременное выполнение и оперативную доставку", - продолжают свою песню на сайте.

А мы изучаем доступные "лоты". Да, в-третьих, "отучиться", не вставая с дивана, можно хоть на синий, хоть на красный, хоть на бакалавра, хоть на магистра. Разве что ценники отличаются.

"Для трудоустройства на казахстанские предприятия лучше всего предъявлять документ об образовании, полученный здесь же, в Казахстане – так у работодателя возникнет минимум вопросов и завышенных требований к потенциальному сотруднику. Однако в ряде случаев проще купить диплом Казахстана, чем полноценно учиться – тем более что сделать это можно недорого и довольно быстро, за каких-то 2-3 дня. Обратившись в нашу компанию, вы получите качественную "корочку" на бланке Гознак по выгодной цене", - заверяет другой сайт.

Для получения услуги здесь достаточно заполнить анкету. И опять же, бумажка якобы настолько правдоподобна, что комар носа не подточит:

Фото: скриншот сайта

"Ответственный подход к изготовлению бумаг – мы берем настоящие бланки и ищем примеры реальных печатей и подписей ответственных людей, чтобы абсолютно никто не мог подловить вас на демонстрации неправдивого диплома".

Кстати, компания очень гордится тем, что "изготавливает документы" аж с 99 года и способна-де "занести их в реестр".

Фото: скриншот сайта

"(Название фирмы) сделает все возможное, чтобы купленный диплом стал билетом в новую жизнь, с высокой зарплатой и перспективой карьерного роста", - пишут ее представители.

Не особенно заботясь о том, что "билет в новую жизнь" рискует обернуться для их потребителя волчьим. Но к этому мы еще вернемся.

Бонусом на просторах интернета обнаруживаются целые статьи с инструкцией, как сплясать на костях отечественного образования. С рекомендациями и расценками, ситуацией "на рынке" и рекламой избранных "поставщиков", ведь, цитата: "Некоторым обучающимся сложно справиться с нагрузкой учебных заданий, экзаменами или защитой выпускной работы. Приобретение диплома позволяет избежать этих проблем".

Как такие нервные индивиды впоследствии справятся с работой, не уточняется.

Не дипломом единым

Но вернемся из счастливого неведения, где у всех все было, и никому за это ничего не было, в суровую реальность. А в ней существует 385 статья Уголовного кодекса Республики Казахстан, согласно которой подделка документов наказывается штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок. Если неоднократно или группой лиц - и того больше.

Но самый интересный пункт статьи - третий: "Использование заведомо подложного документа наказывается штрафом в размере до ста шестидесяти месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до ста шестидесяти часов, либо арестом на срок до сорока суток".

Оно того стоит?

С вопросом мы обратились к специалистам ведущей онлайн-платформы по поиску работы в Казахстане и СНГ HeadHunter. Там признали: соискатель, который имеет большой спрос у работодателей, комбинирует в себе как теоретические навыки, полученные в процессе приобретения "вышки", так и практические, приобретенные в процессе работы. Однако уже сейчас большее внимание уделяется все-таки вторым:

"По оценкам аналитиков hh.kz, доля вакансий с требованием высшего образования снижается каждый год: если в 2022 году их было 30%, то в 2023-м — 28%".

И напоследок.