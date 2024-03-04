Что делать во время землетрясения и как собрать "тревожный чемоданчик"
Казахстанские спасатели практически еженедельно говорят о том, чтобы у казахстанцев всегда наготове был "тревожный чемоданчик". Особенно этих правил должны придерживаться жители юга Казахстана, поскольку они проживают в особо активной сейсмической зоне. В последнее время землетрясения на территории страны участились. Так, в ночь на 23 января 2024 года жители Алматы и области почувствовали сильные подземные толчки. Тогда специалисты в очередной раз напомнили горожанам о необходимости собрать "тревожный чемоданчик".
К слову, не все алматинцы и гости города знают, что должно находиться в сумке и в какой последовательности. Как сообщали в ведомстве, "тревожный чемоданчик" – это базовый набор вещей для выживания в экстремальных ситуациях до прибытия спасателей или до безопасной эвакуации из зоны чрезвычайной ситуации, будь то землетрясение, наводнение, пожар и т.д.
От чрезвычайных происшествий никто не застрахован. Тревога может быть подана в любое время и в любом месте. А значит, следует позаботиться об этом заранее, чтобы та самая жизненно необходимая сумка всегда была собрана и под рукой. Сюда входят предметы, которыми вы можете пользоваться в экстренных случаях.
Что входит в "тревожный чемоданчик":
- деньги и документы;
- аптечка первой помощи;
- вода из расчета 3-4 литра воды в сутки и 5-6 литров воды летом;
- консервы и высококалорийная еда;
- средства личной гигиены;
- теплая одежда;
- плед;
- радиоприемник;
- фонарик на батарейках;
- спички;
- свисток.
Сегодня после очередного ощутимого землетрясения все выбежали на улицу, у некоторых жителей даже началась паника. Между тем в городском ДЧС отмечают, что у каждого жителя Алматы должен быть семейный или коллективный план действий при подземных толчках. А именно – следует заранее определить место встречи для семьи после случившегося происшествия. Если вы находитесь в помещении, то план действий таков:
– Необходимо заранее определить в своей квартире, доме самые безопасные места, чтобы переждать подземные толчки. К таким относятся: места у капитальных внутренних стен, углы, образованные внутренними капитальными стенами.
А еще нужно определить кратчайший путь эвакуации из здания, либо займите внутри здания более безопасное место. Специалисты отмечают, что на полках и шкафах не должны стоять тяжелые вещи или посуда, при толчках все это может перегородить вам путь при эвакуации или ранить вас.
10 простых правил, которые должен знать каждый алматинец, проживающий в высотном доме:
- Сохраняйте спокойствие, НЕ ПАНИКУЙТЕ.
- Не пользуйтесь лифтом и лестницей во время толчков, переждите дома, в помещении.
- Отойдите от мебели, окон, люстры.
- Найдите укрытие – "треугольники жизни" (займите место в углу несущих / капитальных/ внутренних стен).
- Покиньте здание (в многоэтажных домах –после прекращения толчков).
- Отключите воду, газ, электричество.
- Возьмите "тревожный чемоданчик", подготовленный заранее.
- При эвакуации из здания держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев.
- Будьте готовы к повторным толчкам.
- Окажите помощь детям, престарелым, людям с ограниченными возможностями.
После эвакуации необходимо проследовать к ближайшему пункту приема населения, которые будут развернуты в случае крупномасштабной чрезвычайной ситуации. В Алматы сейчас больше 380 сборных пунктов для приема пострадавшего населения. Как правило, точки сбора размещаются в организациях образования: школах, детсадах, колледжах, вузах.
Услышав сигнал "Внимание всем!", следует включить доступные средства оповещения, к примеру, радиоприемник, и действовать согласно полученной инструкции.
Для безопасности от вторичных факторов землетрясения рекомендуется провести неструктурное сейсмоусиление помещений (комнат) – это работы по прикреплению габаритной мебели к стенам помещений. Власти отмечают, что Алматы находится в 9-10-балльной сейсмической зоне, поэтому личная подготовленность каждого гражданина к действиям при ЧС и после имеет огромное значение.