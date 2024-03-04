Что делать во время землетрясения и как собрать "тревожный чемоданчик"

Сегодня, 4 марта 2024 года, произошло очередное ощутимое землетрясение в Алматы. Однако многие до сих пор не подготовили "тревожный чемоданчик", а также не знали, как действовать при ЧС. Zakon.kz подготовил инструкцию при стихийном бедствии и то, как быстро собрать "тревожный чемоданчик".

Казахстанские спасатели практически еженедельно говорят о том, чтобы у казахстанцев всегда наготове был "тревожный чемоданчик". Особенно этих правил должны придерживаться жители юга Казахстана, поскольку они проживают в особо активной сейсмической зоне. В последнее время землетрясения на территории страны участились. Так, в ночь на 23 января 2024 года жители Алматы и области почувствовали сильные подземные толчки. Тогда специалисты в очередной раз напомнили горожанам о необходимости собрать "тревожный чемоданчик".

К слову, не все алматинцы и гости города знают, что должно находиться в сумке и в какой последовательности. Как сообщали в ведомстве, "тревожный чемоданчик" – это базовый набор вещей для выживания в экстремальных ситуациях до прибытия спасателей или до безопасной эвакуации из зоны чрезвычайной ситуации, будь то землетрясение, наводнение, пожар и т.д.

От чрезвычайных происшествий никто не застрахован. Тревога может быть подана в любое время и в любом месте. А значит, следует позаботиться об этом заранее, чтобы та самая жизненно необходимая сумка всегда была собрана и под рукой. Сюда входят предметы, которыми вы можете пользоваться в экстренных случаях.





Что входит в "тревожный чемоданчик": деньги и документы;

аптечка первой помощи;

вода из расчета 3-4 литра воды в сутки и 5-6 литров воды летом;

консервы и высококалорийная еда;

средства личной гигиены;

теплая одежда;

плед;

радиоприемник;

фонарик на батарейках;

спички;

свисток.

Сегодня после очередного ощутимого землетрясения все выбежали на улицу, у некоторых жителей даже началась паника. Между тем в городском ДЧС отмечают, что у каждого жителя Алматы должен быть семейный или коллективный план действий при подземных толчках. А именно – следует заранее определить место встречи для семьи после случившегося происшествия. Если вы находитесь в помещении, то план действий таков:

– Необходимо заранее определить в своей квартире, доме самые безопасные места, чтобы переждать подземные толчки. К таким относятся: места у капитальных внутренних стен, углы, образованные внутренними капитальными стенами.

А еще нужно определить кратчайший путь эвакуации из здания, либо займите внутри здания более безопасное место. Специалисты отмечают, что на полках и шкафах не должны стоять тяжелые вещи или посуда, при толчках все это может перегородить вам путь при эвакуации или ранить вас.

10 простых правил, которые должен знать каждый алматинец, проживающий в высотном доме: Сохраняйте спокойствие, НЕ ПАНИКУЙТЕ. Не пользуйтесь лифтом и лестницей во время толчков, переждите дома, в помещении. Отойдите от мебели, окон, люстры. Найдите укрытие – "треугольники жизни" (займите место в углу несущих / капитальных/ внутренних стен). Покиньте здание (в многоэтажных домах –после прекращения толчков). Отключите воду, газ, электричество. Возьмите "тревожный чемоданчик", подготовленный заранее. При эвакуации из здания держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев. Будьте готовы к повторным толчкам. Окажите помощь детям, престарелым, людям с ограниченными возможностями.

После эвакуации необходимо проследовать к ближайшему пункту приема населения, которые будут развернуты в случае крупномасштабной чрезвычайной ситуации. В Алматы сейчас больше 380 сборных пунктов для приема пострадавшего населения. Как правило, точки сбора размещаются в организациях образования: школах, детсадах, колледжах, вузах.

Услышав сигнал "Внимание всем!", следует включить доступные средства оповещения, к примеру, радиоприемник, и действовать согласно полученной инструкции.

Для безопасности от вторичных факторов землетрясения рекомендуется провести неструктурное сейсмоусиление помещений (комнат) – это работы по прикреплению габаритной мебели к стенам помещений. Власти отмечают, что Алматы находится в 9-10-балльной сейсмической зоне, поэтому личная подготовленность каждого гражданина к действиям при ЧС и после имеет огромное значение.