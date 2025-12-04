#Казахстан в сравнении
Статьи

"Тревожный чемоданчик": как собрать спасительный набор на случай землетрясения

Тревожный чемоданчик при землетрясениях, фото - Новости Zakon.kz от 04.12.2025 14:13 Фото: Zakon.kz
Сегодня, 4 декабря 2025 года, в Алматы произошло землетрясение. Zakon.kz напоминает, как собрать "тревожный чемоданчик", который может стать вашей спасительной опорой в экстренной ситуации.

"Тревожный чемоданчик" – это ваш персональный набор для выживания в экстремальных ситуациях. Он помогает продержаться до приезда спасателей или безопасной эвакуации из зоны чрезвычайной ситуации, будь то землетрясение, наводнение, пожар или другая катастрофа. Для жителей Алматы, Алматинской области и области Жетысу, учитывая исторические особенности региона, наибольшую актуальность представляет именно риск землетрясений, поэтому сбор такого чемоданчика здесь считается особенно важным.

На просторах глобальной Сети можно найти множество вариантов того, что должно входить в "тревожный чемоданчик", и большинство из них сходятся в общих принципах. Обычно это укомплектованный рюкзак объемом от 30 литров с минимальным набором одежды, предметами гигиены, медикаментами, инструментами, средствами самообороны и продуктами питания.

По рекомендациям он должен включать основные категории:

  • деньги и копии документов;
  • аптечку первой помощи;
  • запас воды (3-4 литра на человека зимой, 5-6 летом);
  • консервы и высококалорийную еду;
  • средства гигиены;
  • запасную одежду и обувь;
  • одеяла;
  • специальные принадлежности: компас, фонарик, радио и др.

Также, если есть выбор, то выбирать стоит рюкзак яркой расцветки со светоотражающими полосами: в чрезвычайной ситуации это поможет спасателям быстрее вас заметить. Предпочтительны непромокаемые, легкие, но прочные материалы, а лямки нужно подогнать так, чтобы рюкзак удобно было носить длительное время.

Важно, чтобы он был компактным, не слишком тяжелым, а все вещи новыми и периодически обновляемыми, не используемыми в повседневной жизни.

  • В момент толчков важно сразу найти безопасное место. Лучше всего:
  • В помещении держаться под прочной мебелью: стол, крепкий столик, в дверных проемах или у внутренних несущих стен, подальше от окон, зеркал и тяжелых предметов, которые могут упасть.
  • На улице держитесь подальше от зданий, рекламных щитов, деревьев, линий электропередачи и мостов.
  • Если в момент землетрясения вы находитесь в автомобиле, нужно остановиться в безопасном месте, подальше от зданий и мостов, оставаться в салоне до окончания толчков.

Главное правило: защищайте голову и шею, не поддавайтесь панике и действуйте спокойно.

Эти знания и собранный "тревожный чемоданчик" помогают быть максимально готовым к любой чрезвычайной ситуации. Главное – сохранять спокойствие и брать только действительно необходимые вещи, не пытаясь унести с собой все ценное и памятное. Спокойствие в таких моментах куда важнее, а действовать без паники гораздо эффективнее.

Ранее мы сообщали, что землетрясение зафиксировано в 12:44 на территории Казахстана. Эпицентр находился в 277 километрах юго-восточнее Алматы, на глубине всего 5 км. Магнитуда составила 6.7.

Фото Асель Аукешева
Асель Аукешева
