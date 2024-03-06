Не стоит армии бояться: в Казахстане начался весенний призыв

В Казахстане начался весенний призыв на срочную воинскую службу. О том, какие навыки получают молодые люди в Вооруженных силах РК и почему стоит не бояться армии, корреспонденту Zakon.kz рассказал начальник штаба алматинской десантно-штурмовой бригады, подполковник Асылхан Мукушев.

Асылхан Мукушев в рядах Вооруженных сил с 2004 года. Первое офицерское звание "лейтенант" ему было присвоено после того, как он получил образование в известном Рязанском высшем воздушно-десантном командном училище. За 20 лет офицер прошел путь от командира десантно-штурмового взвода до начальника штаба бригады.

"Сейчас вспоминаю свои детские мечты, когда спрашивали, кем хочу стать, никогда не было даже в мыслях стать военным. Но по воле судьбы я поступил в Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, и именно этот вуз полностью поменял мои взгляды на армию. Я решил связать свою жизнь с вооруженными силами и внести свой вклад в улучшение, развитие военного дела", – поделился Асылхан Мукушев.

Фото: из личного архива Асылхана Мукушева

По мнению офицера, каждое поколение призванных на службу парней кардинально отличается от предыдущего. Это заставляет командиров постоянно менять методы воспитания и подход к солдатам. К примеру, у современных срочников совершенно другое отношение к жизни, нежели у их сверстников 10 лет назад.

"Сейчас совсем другая молодежь, выросшая в эпоху интернета и новых технологий, к ним нужен другой подход. Как мне кажется, молодежь можно поделить на две категории: первая – те, в которых активно вкладывали родители, это обучение, кружки, спортивные секции, а вторая категория – те, которых родители отправляют в армию на перевоспитание. Во втором случае командиры сталкиваются с проблемами. Ведь попадая в часть, эти молодые люди оказываются в другой реальности: без телефона и интернета", – рассказал Асылхан Мукушев.

Фото: Дмитрий Дегтярев

Многие солдаты тяжело переживают разлуку с близкими друзьями и родственниками. Из-за этого адаптационный период в новой среде и мужском коллективе может происходить длительно и болезненно. Чтобы избежать подобных проблем, солдатам позволяется часто общаться с родственниками и друзьями.

"Солдаты срочной службы разговаривают с родителями по телефону три раза в неделю. Есть возможность звонить по видеосвязи по выходным. Кроме этого, в субботу и воскресенье разрешаются свидания с родственниками", – рассказал подполковник Мукушев.

Особое внимание уделяется питанию солдата. Изысками, конечно, военнослужащих не балуют, но голодным рядовой точно не останется.

"Согласно нормам, на обед солдатам срочной службы выдаются первое и второе блюдо и плюс к этому, фрукты. А на различные мероприятия накрывают праздничный стол. Добавляются сладости, печенье и напитки", – пояснил подполковник Мукушев.

При этом отцы командиры пытаются найти подход к каждому бойцу. Армия в первую очередь – это порядок и дисциплина. Поэтому поблажек никому не дают. День военнослужащего расписан по минутам.

"Рабочий день солдата начинается в 6:30 с подъема личного состава. Солдаты срочной службы занимаются физической зарядкой, затем умываются и готовятся к завтраку. После завтрака практическая тренировка по направлению и развод личного состава на теоретические и практические занятия. По завершении занятий подготовка на обед. После обеда самостоятельная подготовка. После чего ужин. После ужина личное время и просмотр новостных телепередач. Далее вечерняя прогулка, поверка личного состава и отбой".

Фото: Дмитрий Дегтярев

Несмотря на вполне комфортные условия в армейских частях, многие казахстанцы задают вопрос: зачем нужна служба в армии? Почему молодой человек должен тратить год своей жизни?

"По-моему мнению, идти в армию обязательно каждому гражданину РК. Армия дисциплинирует. Служба в десантно-штурмовых войсках обучает навыкам стрельбы со всех видах стрелкового оружия, десантированию. После одного года "срочки" из неуверенных пацанов выходят мужественные, сильные и уверенные в себе мужчины. Также молодой человек в армии осознает ценность родителей, родных и близких, в дальнейшем более уважительно к ним относится", – высказал свое мнение офицер.

Фото: Дмитрий Дегтярев

Кроме этого, нередко именно после срочной службы человек находит свое предназначение в жизни, и именно армия выступает отправной точкой для дальнейшего развития личности и успешной карьеры.

"Армия необходима для тех людей, которые хотят связать свою жизнь с работой в полиции, МЧС, Национальной гвардии, Комитете национальной безопасности. Прохождение воинской службы – обязательный этап для дальнейшей службы в этих структурах. В том случае, если вы желаете сделать карьеру в силовых сферах государства, без воинской службы не обойтись", – подчеркнул офицер.

Фото: Дмитрий Дегтярев

Стоит отметить, что после срочной службы молодой человек имеет право поступить в военные и гражданские вузы без учета баллов ЕНТ, а отличившимся солдатам срочной службы предоставляются гранты от учебных заведений на бесплатное обучение. Также по окончании службы в армии молодые люди могут поступить в вуз на платной основе в течение двух лет.

Для этого им достаточно будет пройти собеседование. Все это стало возможным благодаря меморандуму, подписанному Министерством обороны с более чем 70 высшими учебными заведениями по всему Казахстану, в которых предусмотрено свыше 3000 мест для получения образования за счет вуза.

При этом не будет учитываться результат ЕНТ.

Особо отличившиеся во время прохождения службы получат возможность получить высшее образование бесплатно. Для этого они должны получить положительные рекомендации от командования части, в которой проходили воинскую службу. Также пройти обучение на военной кафедре с присвоением первичного воинского звания "лейтенант запаса" все бывшие военнослужащие смогут бесплатно и без экзаменов.