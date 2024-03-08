12-летняя девочка продвигает казахские традиции в Англии

Бывшая жительница Казахстана, несмотря на свой юный возраст, преподает казахский язык в Лондоне. Корреспондент Zakon.kz связался с подростком и узнал, какой интерес иностранцы проявляют к ее родному языку.

Вот уже девять лет Каусар Караман живет в Лондоне. Туда ее семья переехала из Кызылорды. Сейчас девочка учится в 7 классе общеобразовательной средней школы для девочек в честь Элизабет Гаррет Андерсон – первой женщины, получившей в Британии квалификацию врача.

"Мы с супругой воспитываем четверых детей. Каусар – третий ребенок. Ей было всего три года, когда мы переехали в Лондон. Дома мы говорим исключительно на казахском языке. Поэтому, отправив в детский сад дочку, мы словно не умеющего плавать ребенка бросили в воду. Потому что она абсолютно не знала английского языка, и иностранное общество для нее оказалось ново. Но мы хотели, чтобы она развивалась. Все еще помню, как маленькая Каусар спросила у мамы, как будет вода на английском. И всю дорогу от дома до садика вслух повторяла "water, water", – рассказал отец девочки Галымжан Караман.

Теперь Каусар, помимо родного языка, свободно говорит на английском, французском и русском. Мало того, маленький репетитор преподает уроки казахского языка для всех желающих.

"Французский начала изучать в школе, а русским овладела, когда гостили в Казахстане. В Лондоне нет языковых центров. Все говорят только на английском языке. Поэтому я хочу изменить ситуацию и развиваться в этом направлении". Каусар Караман

Каусар отмечает, что у казахов очень красивый язык и традиции, которые заинтересуют иностранцев. Она рассказала, что как-то поклонники Димаша Кудайбергена собрались у посольства Казахстана в Великобритании и заявили, что хотят выучить казахский язык. В этом им помогла маленькая казашка.

"Меня пригласили на интересную вечеринку. Я выступила в качестве репетитора и впервые преподавала казахский язык иностранцам. Участники фан-клуба пели песни Димаша на казахском языке. Они угощались казахскими национальными блюдами и были в восторге. Фонд Dears пожертвовал Казахстану один миллион тенге. На эти деньги закуплены музыкальные инструменты, которые раздадут казахстанским талантливым детям", – рассказала девочка.

Там же на вечере к Каусар Караман обратились представители Исландии, Катара, Пакистана, Малайзии и других стран, которые заявили, что хотят выучить язык Абая.

"Я согласилась и дала уроки в посольстве. Все желающие участвовали в лекциях, в основном среди них были жены иностранных дипломатов. Они признались, что невозможно в короткие сроки выучить настолько богатый казахский язык, словарный запас которого составляет больше 2,5 миллиона слов. Но они уже сделали первые шаги. Я все еще преподаю уроки, они несложные. Моя цель – не заставить их свободно говорить на казахском, а пробудить в них любовь к Казахстану", – говорит жительница Лондона.

В школе, где учится подросток, каждый год отмечается интернациональный день. Иностранные ученики рассказывают о своих странах, знакомят одноклассников с культурой и обычаями своей родины. Каусар принимает активное участие в этом празднике. Ее семья приходит в национальной одежде и угощает всех баурсаками, куртом и другими национальными блюдами.

"Те, кто пробовал баурсак, описали его как что-то особенное. Им очень понравилось. Увидев нашу национальную одежду, они были впечатлены. Дома мы также придерживаемся казахских традиций. Отмечаем государственные и национальные праздники Казахстана. Рассказываем о них британцам, популяризируем нашу страну. Приглашаем их домой и показываем казахское гостеприимство". Каусар Караманова

Родители девочки работают корреспондентами казахстанских телеканалов в Великобритании. Каусар преподает английский язык на одном из казахстанских телеканалов для детей. Ее отец Галымжан Караман является автором и продюсером программы "Мисс Каусар".

"Однажды мой папа наблюдал за мной, как я подражаю блогерам и снимаю видео. Тогда он предложил мне участвовать в его программе. Я с радостью согласилась. Потому что мне хотелось совершенствовать свои знания английского языка и делиться опытом с новичками. Руководство телеканала поддержало. В этом году мы продолжили третий сезон "Мисс Каусар". В будущем хотим снять комедийный сериал, который будет транслироваться на телеканале "Балапан", – поделилась Каусар.

Сейчас девочка учится актерскому мастерству в детской театральной школе Лондона. В будущем она мечтает стать мировой звездой и еще больше прославить Казахстан.

Каждый год семья Каусар гостит в родном Казахстане. Они устраивают целое турне по городам. Патриотические чувства будто текут в их жилах. Девочка считает, что здесь самая красивая природа.