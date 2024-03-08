Международный женский день 8 Марта: история и традиции в разных странах

В мировой истории не так много случаев, когда под влиянием народов мероприятие, задуманное как политическая и идеологическая акция, трансформировалось в прекрасный семейный праздник. Об истории появления 8 Марта и традициях в разных странах мира рассказывает Zakon.kz.

Все начиналось более 150 лет назад с демарша американок. Когда эти женщины вышли на улицы, никто и подумать не мог, что это станет причиной появления праздника, который будут ждать и любить сотни миллионов представительниц прекрасного пола по всему миру.



История

8 марта 1857 года порядка 15 тысяч женщин-работниц ткацких фабрик вышли на улицы Нью-Йорка, стуча в пустые кастрюли. Они требовали улучшить условия труда, достойную зарплату и равенство в правах с мужчинами. В газетах эту акцию назовут "маршем пустых кастрюль", а день впоследствии станут считать началом истории возникновения праздника 8 Марта. Однако до получения статуса международного пройдет еще очень много лет, да и борьба за права женщин в Америке и других странах в середине XIX века только начиналась.

Спустя 50 лет в 1908 году американские женщины повторят свою акцию на улицах Нью-Йорка с теми же требованиями, только на этот раз демонстрация закончится столкновением с полицией и разгоном манифестанток из пожарных шлангов холодной водой. Спустя еще один год – в 1909-м – демонстрации и забастовки были организованы снова, а в 1910-м акции протеста перекинулись на другие крупные города США. Параллельно шла работа в Европе, где создавались женские общественные организации и движения. В 1910 году на 2-й Международной конференции женщин-социалисток в Копенгагене активистка международного социал-демократического движения Клара Цеткин предложила выбрать день, когда женщины в разных странах смогли бы выступать единым фронтом со своими требованиями. Участницам конференции идея понравилась, и они подписали специальную резолюцию о создании "Международного дня солидарности трудящихся женщин в борьбе за экономическое, социальное и политическое равноправие". Правда, поначалу с датой случилась чехарда: в 1911 году женский день назначили на 19 марта, в 1912 году – на 12 мая, и только в 1914-м – на 8 марта.

Считается, что в современной истории международный статус праздника закрепился окончательно после того, как ООН объявила 1975 год Международным годом женщин.

Свободу женщинам Востока

Праздник 8 Марта на территории современного Казахстана был установлен в 1923 году как Международный день работниц. Хотя казахские женщины не носили хиджаб или паранджу, и положение их в обществе существенно отличалось от других соседних народов, к примеру, девочки могли учиться в школе. Тем не менее, в своих правах они значительно уступали мужчинам. Поэтому активистки включились в борьбу за свои права. Одной из ярких политических и государственных деятелей той поры считается Алма Оразбаева. Первая женщина-казашка, имевшая блестящее образование, в период с 1919 по 1928 год занимала различные ответственные посты: ответственный секретарь казахской секции Оренбурского губкома РКП (б), заведующая отделом Букеевского Губкома партии, член бюро и заведующая отделом по работе с женщинами Киробкома и краевого комитета партии, заведующая отделом Главного управления по политико-просветительской работе. Согласно архивным документам, Алма Оразбаева добилась принятия в 1920 году декрета, отменявшего калым. Позднее ее стараниями был установлен праздник День независимости казахских женщин, который отмечался 4 января.

Влияние и участие женщин в тот период не ограничивалось государственной и общественной деятельностью. Первая женщина-казашка – учитель Хуснижамал Нуралыханова – открыла школу для девочек, участвовала в организации системы образования. Первая женщина-казашка – журналист Назипа Кульжанова – в разные годы работала в журналах "Қызыл Қазакстан", "Әйел теңдігі"(Равенство женщины) и т.д. Гульсум Асфендиарова – первая казашка-врач считается организатором системы здравоохранения в Туркестанском крае. Помимо этого, в 1920 году она открыла первую школу акушеров – "Женские акушерские курсы", где лично преподавала. Помимо них были еще сотни тысяч женщин, получивших новую жизнь и новую судьбу и сделавших страну другой.

Традиции

Интересно, что статус праздничного выходного дня в СССР 8 Марта получило лишь в 1965 году. В настоящее время Международный женский день отмечается на разном уровне в 27 странах мира. Во многих из них он имеет все атрибуты политического праздника и сопровождается демонстрациями, конференциями и заседаниями в защиту прав женщин. Политическую составляющую поддерживает и ООН – ежегодно Организация Объединенных Наций объявляет тему Международного женского дня. К примеру, в 2018 году тема была "Время настало: сельские и городские активистки меняют жизнь женщин к лучшему"; в 2022-м – "Гендерное равенство сегодня ради экологически устойчивого завтра", а в 2024-м – "Инвестируйте в женщин, ускоряйте прогресс". В соответствии с заявленной тематикой в течение года и в день 8 Марта проводятся международные мероприятия и лекции. Правда, каждая страна сама определяет, как ей отмечать Международный женский день.

Италия. Хотя женский день здесь отмечен в календаре праздников, он не считается государственным. 8 марта в крупных итальянских городах проходят многолюдные шествия и митинги, организованные активистами и профсоюзами. Манифестанты несут яркие плакаты в поддержку женщин. Большинство итальянок считают 8 Марта праздником женской солидарности. Тем не менее, символом считается веточка мимозы, которую обычно дарят в этот день женщинам в знак любви и уважения.

Куба. Здесь 8 Марта отмечают с большим размахом. Накануне праздника в стране проходит Конгресс Федерации кубинских женщин, где обсуждаются политические, экономические и социальные вопросы, а также проблемы здравоохранения. 8 марта кубинцы всех возрастов выходят на улицы, поздравляют друг друга, поют и танцуют. На центральных площадях проходят красочные фестивали, где можно увидеть выступления знаменитых женщин – писательниц, поэтесс, музыкантов и художниц.

Франция. Для большинства француженок 8 Марта – это день митингов и борьбы за права женщин. Каждый год они выходят на улицы с плакатами, чтобы обратить внимание властей на положение представительниц прекрасного пола и условия их труда.

Германия. На родине Клары Цеткин 8 Марта тоже не празднуют. В Германии этот праздник не считается ни официальным, ни выходным днем. Ранее в ГДР немцы поздравляли своих женщин с Международным женским днем, но после объединения о нем словно забыли. Статус государственного праздник имеет только в Берлине и Померании, но и там он не пользуется популярностью.

Китай. В Поднебесной Международный женский день имеет двоякое значение. Иероглиф, которым обозначается Всемирный женский день, дословно переводится как "хранительница домашнего очага". Поэтому 8 марта принято поздравлять своих матерей и замужних женщин. Обычно это небольшие подарки, открытки и цветы в горшках – роскошные букеты в Китае дарить не принято. 8 Марта также считается праздником всех работающих женщин. Начальство в этот день благодарит своих сотрудниц за труд.

Одна шестая часть суши

По мнению экспертов, в СССР политическая составляющая праздника начала сходить на нет в середине 80-х годов. Хотя государство участвовало в международных мероприятиях и поддерживало женские движения, в стране зарождалось альтернативное народное отношение к празднику – он стал днем, когда принято поздравлять всех женщин, дарить им цветы и благодарить за то, что они есть.

Впоследствии независимые государства самостоятельно решали – сохранять им праздник или нет, подавляющее большинство не стало идти против народной традиции. Тем более что его международный статус никто не отменял.

В Казахстане Международный женский день 8 Марта – государственный праздник и нерабочий день. Для людей он давно утратил политическую начинку и превратился в прекрасный семейный праздник, когда принято ходить друг к другу в гости, поздравлять спутниц, подруг, жен и мам, щедро одаривая их цветами, подарками и вниманием.