Что купить в подарок на 8 Марта при ограниченном бюджете

8 Марта – тот день, когда хочется порадовать мам, бабушек, сестер, подруг и коллег приятными сюрпризами, но не всегда есть возможность тратить на это большие суммы. Какие подарки можно выбрать для близких людей без большого ущерба для бюджета, в материале Zakon.kz.

В преддверии Международного женского дня магазины переполнены различными подарочными наборами. Оригинальные сувениры и презенты можно выбрать на любой вкус и кошелек. Мы рассмотрели, какие интересные варианты подарков можно подобрать, если ваш бюджет ограничен суммой в 5-10 тысяч тенге.

Съедобные подарки

Традиционный презент к 8 Марта – цветы. Композиция из свежих тюльпанов – своеобразный символ этого праздника.

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Однако можно выбрать и более креативный вариант – сладкий букет из конфет и фруктов. К тому же его можно собрать самостоятельно. Для этого потребуется купить подходящие конфеты (2-3 тыс. тенге), листы упаковочной бумаги (1-2 тыс. тенге), подарочную ленту (500 тенге), ягоды или фрукты (2000 тыс. тенге). Общие затраты – менее 8 тыс. тенге, при том, что из этих продуктов можно сделать вкусный подарок для 2-3 человек. Подробные инструкции по сбору съедобных букетов можно найти в интернете.

Другой аппетитный вариант – коробка фруктов в шоколаде. Как правило, это клубника, финики, бананы, черника, малина в молочном или белом шоколаде. Такой презент можно заказать как в специализированных магазинах, так и у домашних кулинаров. Стоимость небольшой подарочной упаковки с угощением составит в среднем 7-9 тыс. тенге.

Эффектным съедобным подарком может стать шоколад или конфеты ручной работы, сувенирные пирожные макарон. Также можно выбрать и более привычный подарочный бокс, состоящий из чая, меда, шоколада или расписных пряников в пределах рассматриваемого бюджета. Набор специй в праздничной упаковке тоже может стать оригинальным подарком для женщин, которые любят готовить. Все перечисленные предложения в большом количестве представлены в торговых центрах, интернет-магазинах и на страницах продавцов в социальных сетях.

Фото: freepik

Подарочные наборы

Большинство магазинов косметики в преддверии 8 Марта предлагают покупателям готовые подарочные наборы, в том числе и довольно бюджетные. Например, наборы по уходу за руками или волосами стоимостью 3-4 тысячи тенге, набор предметов и средств для ванной – 4-5 тысяч тенге или сувенирное мыло ручной работы за 2-3 тыс. тенге, недорогие косметические боксы с различными масками, патчами, средствами для умывания и кремами для лица – 3-7 тыс. тенге.

Обратить внимание можно и на универсальные подарки, которые украсят любой интерьер. Приятно удивить можно подарочным набором ароматических свечей ручной работы (в среднем 3-8 тыс. тенге за упаковку), керамической вазой для сухоцветов или мягким пледом.

Если вы хорошо знаете вкус человека, которому планируете вручать подарок, то также можно подобрать стильный комплект украшений в пределах 2-10 тыс. тенге или аксессуары (легкий шарф или платок, брошь, заколки для волос и т.д.).

Что нужно учитывать при выборе подарков

Эксперт по личным и корпоративным финансам Венера Жаналина добавила, что даже с ограниченным бюджетом в 5-10 тысяч тенге можно подобрать достойный подарок. В этой сумме доступны подарочные сертификаты, косметика, книги, домашний текстиль, стильные аксессуары. Главное – учитывать интересы получателя. Необходимо принять во внимание, что стоимость подарка должна соответствовать вашим возможностям, ведь оригинальность и внимание к деталям часто важнее цены.

Специалист подчеркивает, что такие праздники, как 8 Марта, часто становятся причиной необдуманных финансовых решений. Одна из самых распространенных ошибок – спонтанные покупки в последний момент, когда выбор ограничен, а цены завышены. Другая ошибка – импульсивные траты, когда люди приобретают дорогие подарки без учета своих реальных возможностей, часто используя кредит или рассрочку. Это создает ложное ощущение доступности денег: без заемных средств многие бы не совершили эти покупки, но одобренный кредит подталкивает к излишним тратам.

"В результате люди приобретают больше ненужных вещей, увеличивая долговую нагрузку. Регулярные платежи по кредитам и рассрочкам снижают свободный доход, ограничивают финансовую гибкость, создают стресс и мешают откладывать деньги на важные цели. Со временем это может привести к финансовой нестабильности, особенно если доходы снизятся. Чтобы избежать подобных проблем, важно придерживаться разумных финансовых принципов". Венера Жаналина

Для грамотного планирования расходов к 8 Марта рекомендуется не выходить за рамки определенного бюджета. Всю сумму стоит разделить на основные категории: подарки, цветы, ужин и другие траты.

Если нужно поздравить нескольких человек, стоит составить список и определить сумму для каждого. Близким можно выделить большую часть бюджета, а коллегам и друзьям выбрать символические подарки. Отличным решением могут стать групповые подарки, когда несколько человек объединяют средства для более значимого презента.

Главное – планировать расходы заранее и придерживаться своих финансовых возможностей. Это позволит насладиться праздником без лишнего стресса и долговых обязательств.